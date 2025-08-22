“A Milano si sgombera il Leoncavallo? A Rimini va sgomberata la spiaggia”

A Milano si sgomberano gli occupenti del Leoncavallo? Allora la spiaggia di Rimini va sgomberata da quanti la occupano abusivamente: stabilimenti balneari e chioschi-bar le cui concessioni demaniali sono scadute. E’ quanto chiede l’associazione Mare Lbero Asp per voce del suo presidente Roberto Biagini, con una lettere formale invata a Prefetto e Questore di Rimini.

“Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni – premette Biagini – nella giornata di ieri riferendosi all’ intervento di sgombero della struttura “Leoncavallo” di Milano ha dichiarato: “In uno Stato di diritto non possono esistere zone franche. Le occupazioni abusive sono un danno per la sicurezza, per i cittadini e per le comunità che rispettano le regole. Il governo continuerà a far sì che la legge venga rispettata sempre e ovunque”. La presente associazione concorda perfettamente con quanto espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal proposito evidenziamo alle SS.VV., quali Autorità Locali di P.S. della Provincia di Rimini, che il demanio marittimo della provincia di Rimini, verte proprio in quella situazione di “illegalità” stigmatizzata dal Presidente del Consiglio in quanto è ABUSIVAMENTE OCCUPATO DA STABILIMENTI BALNEARI E CHIOSCHI-BAR con la compiacenza, anzi con la consapevole complicità, delle istituzioni locali e nazionali che si voltano dall’ altra parte invece di applicare “quella legalità” invocata, giustamente nei casi di abusi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri”.

“Siete a perfetta conoscenza – prosegue l’avvicato, ex assessore e presidente d Mare Libero – che il Consiglio di Stato (per tutte: “sentenze gemelle”: n. 2662, 2664, 2679 del 19 Marzo 2024; n. 4479, 4480, 4481 del 20.05.2024) a più riprese dichiarava non conformi al diritto eurounitario tutte le proroghe generalizzate previste dalla legislazione statale alla scadenza dell’ efficacia delle concessioni demaniali marittime, comprese le proroghe cosiddette “tecniche” al 31.12.2024 e 31.12.2025, con obbligo non solo del giudice, ma di qualsiasi organo amministrativo, doverosamente legittimato a considerare, da quel momento, “tamquam non esset” le concessioni in essere. Non solo: i Tribunali Amministrativi Regionali (vedi: Tar Lazio – Latina- , n. 741-742-743 del 20.11.2024 e n. 775-777 del 02.12.2024; Tar Liguria, I, n. 869 del 14.12.2024; Tar Campania, VII, n. 365 del 14.01.2025) stanno emanando sentenze in linea con la giurisprudenza consolidata del CDS che confermano la non conformità all’ordinamento eurounionale anche della proroga al 30.09.2027 prevista dalla Legge n. 166 del 14 Novembre 2024 di conversione del D.L. 131 del 16 Settembre 2024 in quanto questa “sopravvenienza normativa non rappresenta altro che una ulteriore proroga delle durata delle concessioni demaniali marittime illegittima in quanto contrastante con l’ art. 12 della Direttiva 2006/123/CE” (Tar Liguria 869-2024 citato)”.

Conclusione: “In linea ed in ottemperanza quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, non si chiede altro che di esercitare le vostre prerogative e di far cessare la situazione di illegalità nelle spiagge demaniali del riminese, reprimendo gli abusi, sgomberando chi non ha più diritto di occuparle ripristinando così la legalità violata”.