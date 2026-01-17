Miramare, lancia molotov in un locale e tenta di investire un poliziotto: arrestato tunisino

La Polizia di Rimini, nella notte di ieri, venerdì 17 gennaio, ha arrestato un cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, pluripregiudicato, per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Verso le ore 3.30, gli agenti hanno ricevuto una chiamata e si sono diretti in Viale Principe di Piemonte, zona Miramare, presso un’attività commerciale, dove una persona stava danneggiando gli arredi e lanciando bottiglie molotov contro i dipendenti.

Subito dopo, l’uomo era salito a bordo di uno scooter, senza casco, con un’andatura barcollante, facendo presupporre che fosse ubriaco. I poliziotti hanno intimato l’alt, ma il conducente ha accelerato per darsi alla fuga nel tratto pedonale del lungomare. Gli agenti hanno cominciato l’inseguimento del fuggitivo a piedi. Il tunisino ha cercato di investire uno degli agenti, che è riuscito però a fermarlo, facendolo cadere a terra.

Sotto il sellino dello scooter, risultato poi essere rubato, erano nascosti 50 grammi di hashish. Il tunisino è stato accompagnato in Questura per le pratiche di rito e arrestato per Resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni aggravate e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché denunciato per danneggiamento del locale, getto pericoloso di cose, ricettazione, per guida sotto l’influenza dell’alcool, avendo un tasso alcolemico di 1.90 e sanzionato amministrativamente per guida senza patente.

Il rito per direttissima è atteso per oggi.