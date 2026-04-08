Miramare, tentato furto al bar: “Denunciate tre persone”

I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno deferito in stato di libertà tre giovani di origine egiziana, ritenuti responsabili del reato di tentato furto ai danni di un esercizio commerciale.

Alle prime ore della mattina, i militari sono intervenuti a Miramare presso un bar di Viale Principe di Piemonte, a seguito della segnalazione della titolare al N.U.E. 112. La donna, allertata dal sistema antintrusione, aveva notato attraverso i sistemi di videosorveglianza tre individui sospetti aggirarsi nei pressi dell’esercizio: uno con una felpa chiara e capelli corti intento a forzare l’ingresso, un secondo con cappuccio calzato e un terzo con funzioni di “palo” in posizione defilata.

L’immediata attivazione della Centrale Operativa permetteva di far convergere sul posto le pattuglie della Sezione Radiomobile e della Stazione di Rimini Porto, già impegnate in servizi di prevenzione in area. Grazie alla tempestività dell’intervento, i militari hanno individuato e fermato tre giovani, risultati tutti di origine egiziana, le cui descrizioni corrispondevano a quelle segnalate.

Dagli accertamenti condotti in caserma e dall’analisi dei filmati di videosorveglianza, è emerso che il gruppo aveva tentato di scardinare la porta dell’attività, desistendo solo grazie all’attivazione dell’allarme che li aveva messi in fuga. Gli operanti, inoltre, nel corso delle operazioni di identificazione, riconoscevano i tre giovani egiziani come possibili autori di analogo episodio avvenuto meno di un’ora prima presso un’altra attività ristorativa della zona: anche in quel caso il gruppo era stato messo in fuga dall’allarme antintrusione dell’esercizio pubblico e ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Durante la perquisizione, i fermati sono stati trovati in possesso di prodotti alimentari di dubbia provenienza, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti.

Al termine delle attività i fermati venivano deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rimini.