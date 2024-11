Misano: 220 iscritti per il Supercross di domenica

A Misano Adriatico riecco l’appuntamento abituale con il ciclocross: domenica 3 novembre si gareggia per la quinta volta con il Supercross Misano.

Nelle precedenti edizioni, il successo è sempre stato crescente grazie anche alla comodità della logistica e del percorso allestito interamente nel parco comunale di Santamonica (2,6 chilometri con un mix di prato e asfalto, costeggiando gli argini del fiume Conca).

Il grande impegno organizzativo profuso dal sodalizio Eurobike Riccione, che ha dalla propria parte la preziosa collaborazione con il Bicifestival e l’amministrazione comunale misanese, sta creando un’attesa molto viva per questo appuntamento abbinato al circuito Adriatico Cross Tour come accaduto negli ultimi anni a questa parte.

Con 226 iscritti di tutte le categorie, è l’Emilia Romagna a fare gli onori di casa con i propri atleti (gara questa che assegna i titoli regionali FCI solo per le categorie amatoriali/master), oltre ad essere ambito da molti specialisti del settore che provengono dalle regioni vicine (Marche, Abruzzo, Umbria e Toscana) e anche dalla Repubblica di San Marino.

Rispetto alle precedenti disposizioni organizzative, sono quattro le batterie di partenza e ben distinte l’una dall’altra: juniores uomini, master di terza/quarta fascia dai 50 anni in su, donne master, donne juniores, under 23 ed élite alle 10 (durata 40 minuti); élite, under 23 e master di prima/seconda fascia under 50 alle 11 (60 minuti); premiazione delle prime due batterie e prova percorso per le ultime gare giovanili dalle 12 alle 12:40; allievi ed esordienti uomini e donne alle 12:50 (30 minuti); G6 uomini e donne alle 13:30 (durata 20 minuti); premiazioni ultime gare a partire dalle 14. Ritrovo per tutti i partecipanti a partire dalle 8 presso il Centro Quartiere Santamonica in via Corelli, a disposizione spogliatoi e docce presso l’attiguo stadio in via Albinoni.