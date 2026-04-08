Misano, Adriana Cavarero apre la rassegna “Ritratti d’autore”

Sarà Adriana Cavarero ad aprire la nuova edizione di “Ritratti d’autore”, la rassegna filosofica di Misano Adriatico dedicata ai classici del pensiero. Il primo appuntamento è in programma venerdì 10 aprile al Cinema Teatro Astra.

Come si legge nel comunicato, “sarà Adriana Cavarero, una delle più influenti interpreti del pensiero contemporaneo, a tenere a battesimo la nuova edizione di ‘Ritratti d’autore’”. Filosofa, già docente di filosofia politica all’Università degli Studi di Verona e oggi presidente del Centro di studi Hannah Arendt, Cavarero ha concentrato il proprio lavoro su temi come la differenza sessuale, la narrazione, l’identità, la vulnerabilità e la critica alla tradizione metafisica occidentale.

Nel primo dei tre appuntamenti previsti dalla rassegna, la filosofa proporrà un intervento dal titolo “Il canto delle Sirene – ritratti moderni di un mito antico”, con una riflessione che rilegge in chiave contemporanea una delle figure più note del mito.

Nel comunicato viene riportata anche la domanda che accompagna il senso dell’incontro: “E se le Sirene – si interroga la filosofa – non fossero mai state solo canto di tentazione, ma canto di libertà?”.

L’appuntamento si muoverà attorno a una rilettura del mito delle Sirene, presentate non come figure di seduzione e pericolo, ma come simboli di una voce femminile autonoma. “Con Adriana Cavarero riscopriremo le Sirene non come figure di seduzione e pericolo, ma come donne che cantano per sé, con la loro voce, per sé e per le loro sorelle”, si legge ancora nel testo diffuso per annunciare l’evento.

La rassegna “Ritratti d’Autore” è sostenuta da Hera, RivieraBanca e Romagna Acque. Tutti gli incontri si terranno al Cinema Teatro Astra, in via D’Annunzio 20, con inizio alle 21. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.