Misano: al circuito eDay 2025 – happening delle Comunità solari

Sabato 21 giugno 2025, Misano World Circuit Marco Simoncelli ospiterà eDay 2025, l’happening nazionale dedicato alla transizione energetica dal basso, promosso dal Centro per le Comunità Solari, in collaborazione con Solar Info Community Srl SB, Confabitare, CNA, il Tecnopolo di Rimini.

Inserito nel weekend della Notte Rosa, eDay 2025 sarà una giornata densa di contenuti, innovazione, mobilitazione sociale ed esperienze concrete. Un’esperienza unica: i visitatori potranno testare la propria auto elettrica direttamente in pista, prima di chiudere la giornata con un aperitivo in Riviera.

Un ecosistema energetico per il 2035.

Protagonista dell’evento sarà il programma Comunità Solare 2035, un ecosistema nazionale che unisce cittadini e imprese attorno a un Patto di Responsabilità Sociale per trasformare le città in Città Solari.

Dal 2010, Comunità Solare è la più ampia piattaforma italiana già attiva nel campo delle energie rinnovabili condivise, con:

CSL (Comunità Solari Locali): 40 sezioni già operative in tutta Italia e oltre 400 famiglie coinvolte

CERTIS (Comunità Energetiche Rinnovabili per le Imprese e Solidali);

CERPAS (Comunità Energetiche per le Pubbliche Amministrazioni e Solidali), dedicate al sostegno delle famiglie in difficoltà.

“Partecipare a eDay 2025 significa rafforzare l’impegno concreto – commenta Daniela Angelini, imfavca di Riccione – che Riccione sta portando avanti con il programma ‘Città Solare 2035’. Dopo l’avvio della prima comunità energetica con la Polisportiva comunale e l’approvazione dell’atto di indirizzo per lo sviluppo delle CER, oggi rilanciamo il nostro percorso verso un futuro più sostenibile, equo e partecipato. La transizione energetica non è più solo una sfida tecnica, ma un progetto collettivo che mette al centro le persone. Con la firma del Patto Solare vogliamo coinvolgere sempre più cittadini e imprese, promuovendo un modello di città che produce e condivide energia pulita, abbatte le disuguaglianze e costruisce benessere reale. Riccione è pronta a fare la sua parte, con coraggio e visione”.

Andrea Albani, managing director di Misano world circuit, osserva: “Siamo lieti di ospitare l’eDay 2025 e di aderire al Patto di Responsabilità Sociale Riccione Comunità Solare 2035, un ulteriore tassello nel percorso che ci vede da anni investire sulla sostenibilità. Siamo il primo circuito in Italia ad aver installato un impianto fotovoltaico, grazie al quale produciamo 450 MWh/annuo di energia elettrica l’anno e che, nell’ultimo decennio, ha consentito un contenimento di emissioni pari a 2.000 tonnellate di CO2. Vogliamo continuare ad essere partecipanti attivi nella transizione energetica, aderendo all’ambizioso programma Riccione Comunità Solare 2035”.

Leonardo Setti, ideatore del progetto e Presidente del Centro per le Comunità Solari, dichiara: “La tua energia è la mia energia rappresenta da sempre il nostro motto. Quest’anno vogliamo dimostrare che la transizione può essere concreta, accessibile e giusta in quanto l’energia è un bene comune ma anche divertente: i visitatori potranno toccare con mano non solo le auto elettriche, ma anche i nostri dispositivi plug&play come FlashPlan e FlashBattery ideata e sviluppata in collaborazione con il Tecnopolo di Rimini – i veri ‘elettrodomestici dell’energia’. In anteprima presenteremo anche FlashPalm, l’ombrellone solare da balcone, giardino o spiaggia, per portare la sostenibilità anche nei nostri stabilimenti balneari”.

Il professor Maurizio de Lucia, responsabile energie rinnovabili di SIMA, commenta:“Finalmente le CER cominciano a prendere piede un po’ ovunque. La strada da percorrere è ancora lunga, ma un primo risultato importante sarà quello di avvicinare i cittadini alle buone pratiche legate all’autoconsumo. L’aumento generalizzato dei costi energetici, inoltre, ha un effetto positivo: stimola l’ingegno e accelera il cambiamento”.

Programma della giornata

Dalle ore 10, il paddock del circuito ospiterà

Test drive elettrici con i mobility partner

Firma pubblica del programma “Riccione Comunità Solare 2035”

Tavole rotonde, talk scientifici e incontri istituzionali;

Premiazione della Solar Champions League 2024;

Parata elettrica in pista + gelato solare per tutti!

Conduce: Simona Iannessa (giornalista, èTV)

Tavola rotonda “Transizione energetica giusta” – ore 15:30

Una riflessione ad alto impatto sul futuro dell’energia in Italia, con confronto tra scienza, istituzioni, imprese e cittadini.

Relatori e ospiti confermati:

Gilberto Pichetto Fratin – Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Saluti introduttivi in videocollegamento;

Maria Letizia Guerra – Università di Bologna;

Vincenzo Colla – Vicepresidente Regione Emilia-Romagna;

Daniela Angelini – Sindaca di Riccione;

Fabrizio Piccioni – Sindaco di Misano Adriatico e Consigliere Provinciale Delegato all’ Ambiente;

Nicola Armaroli – Dirigente CNR;

Leonardo Setti – Presidente Centro per le Comunità Solari;

Angelo Grimaldi – Vicepresidente FederESCO;

Alberto Zanni – Presidente Nazionale Confabitare;

Alessio Cividini, Head of Energy Management del Gruppo SGR;

Stefano Righetti Marketing Manager Delta Motor;

Giulio Cerù, blogger di Giulio Autopilot

eDay 2025 è aperto al pubblico e pensato per coinvolgere famiglie, studenti, imprese, amministratori, attivisti, innovatori e curiosi.

Un’occasione unica per toccare con mano la transizione energetica, scoprire soluzioni accessibili e vivere un’esperienza collettiva all’insegna dell’energia condivisa e della sostenibilità.