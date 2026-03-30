Misano, Conflavoro PMI Turismo avvia il confronto con il Comune

Entra nella fase operativa Conflavoro PMI Misano Albergatori Turismo, l’associazione nata nei mesi scorsi con l’obiettivo di rappresentare il comparto turistico-alberghiero locale e di avviare un confronto diretto con l’amministrazione comunale sui temi dello sviluppo della città.

Dopo i primi passaggi organizzativi interni, l’associazione ha infatti formalizzato la propria presenza sul territorio anche attraverso una comunicazione ufficiale indirizzata al sindaco e alla Giunta comunale, con la richiesta di aprire un dialogo istituzionale sui principali temi legati al turismo e all’accoglienza.

Come si legge nel comunicato, “a qualche mese dalla nascita, Conflavoro PMI Misano Albergatori Turismo entra nella fase pienamente operativa e apre il confronto con l’amministrazione comunale”. Un passaggio che arriva dopo l’assemblea elettiva del 23 marzo e il primo Consiglio direttivo del 30 marzo, svoltosi nella sede AIA di via Piemonte.

L’associazione, secondo quanto viene riportato, conta già “una quarantina di imprenditori misanesi” e ha ufficializzato la propria struttura dirigente. Alla guida ci sono la presidente Manuela Tonini e il vicepresidente Roberto Casadei, affiancati da un consiglio direttivo composto da undici professionisti del settore turistico.

Nel comunicato vengono indicati i nomi dei componenti del direttivo: Barbara Barogi, Stefano Bianchi, Franco Bilancioni, Annalisa Brighi, Giorgio Magi, Antonella Montemaggi, Antonella Nerenxa, Francesca Neri, Anna Pietroni, Deborah Tonelli e Michela Velonis. Un gruppo che, nelle intenzioni dell’associazione, dovrà contribuire a costruire un’interlocuzione stabile con le istituzioni e a sviluppare proposte legate al settore turistico locale.

A spiegare l’impostazione del nuovo percorso è la presidente Manuela Tonini, che nel comunicato afferma: “Puntiamo a un dialogo costante con le istituzioni per contribuire allo sviluppo turistico di Misano”. E aggiunge: “L’obiettivo è valorizzare il territorio e rafforzare il comparto alberghiero turistico attraverso collaborazioni e una visione condivisa”.

Il primo passo concreto, in questo senso, è stato l’invio di una lettera formale al Comune, con la quale l’associazione ha chiesto un incontro istituzionale. L’intenzione dichiarata è quella di costruire un confronto sui progetti di sviluppo turistico e sulle prospettive future della località.

Anche il vicepresidente Roberto Casadei ha ribadito la volontà di contribuire attivamente alla crescita del territorio. “Siamo pronti e determinati a lavorare insieme alla cittadinanza e alle istituzioni”, afferma nel comunicato. “Misano ha potenzialità importanti e vogliamo contribuire a un’accoglienza sempre più qualificata”.

Con questo passaggio, Conflavoro PMI Misano Albergatori Turismo si presenta dunque ufficialmente come nuovo soggetto di rappresentanza del settore, avviando un percorso che punta a mettere in relazione operatori turistici e amministrazione comunale su temi legati all’offerta, all’ospitalità e alla valorizzazione della destinazione.