Misano: IBF. L’impatto economico del cicloturismo è superiore a 5,5 miliardi

Turismo e cicloturismo, promozione dei territori, smart mobility e mobilità slow, questi i temi di approfondimento dei 17 talk di Turismo di IBF -Italian Bike Festival, il salone internazionale dedicato al mondo bike e alla mobilità slow organizzato da Movestro con il supporto di APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna.

Stando ai dati dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), il segmento economico del cicloturismo è sempre più consolidato: secondo le stime, il cicloturismo nel 2023 ha generato quasi 57 milioni di presenze, per un impatto economico diretto superiore ai 5,5 miliardi e il record di 22 milioni di biciclette ed e-bike vendute in Europa nel 2021 (fonte: Rapporto European bicycle industry and market profile 2022 della Confederazione dell’industria europea di biciclette-Conebi).

In molte regioni dell’Italia il cicloturismo rappresenta già un’eccellenza, mentre una significativa crescita nel recente periodo è stata vissuta da alcune aree sulle quali si rivelano necessari maggiori investimenti.

È stato proprio il palco dell’Arena Talk Turismo lo stage nazionale per presentare al pubblico e agli operatori del settore, “Viaggio Italiano – Scopri l’Italia che non sapevi”, l’iniziativa del Ministero del Turismo e la Commissione Politiche per il Turismo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con ENIT. Un progetto interministeriale con l’obiettivo di creare una sinergia tra regioni per sviluppare itinerari e percorsi turistici tematici che permettano di attraversare l’intera penisola “idealmente” in un unico viaggio.

All’Italian Bike Festival si è parlato e si parlerà anche domani de “Le vie del BIKE”, in collaborazione con la Regione Marche in qualità di regione capofila per la promozione del “Turismo Attivo”, mediante la mappatura e la valorizzazione di itinerari cicloturistici su tutta la penisola.

Tra le regioni più votate al cicloturismo c’è l’Emilia-Romagna, con 9mila km tra piste ciclabili e tracciati sterrati per mountain bike ed E-bike, 10 Ciclovie, una ventina di Club di Prodotto e circa 300 Bike Hotels in tutto il territorio, che si presenta come una delle principali destinazioni del turismo sportivo nel panorama mondiale, con le tre tappe Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino del Tour de France 2024, oltre alla partenza della 13a tappa del Giro d’Italia 2024, Riccione-Cento.

Non sono mancati gli incontri dedicati anche al cicloturismo enogastronomico, che vede in vetta la Toscana, regione con il maggior numero di cantine e di Strade del Vino e dei Sapori.

Cicloturismo ma non solo, però, a IBF, dove si sono svolte le premiazioni della prima edizione dei BIKE AWARDS. Una serata, su invito, dove sono state celebrate le aziende e i protagonisti del settore. Sono stati premiati la Regione Toscana per gli itinerari cicloturistici, Guerciotti per la carriera (sul palco Micaela, Paolo e Alessandro Guerciotti), Bosch per l’innovazione, Schwalbe per l’azienda green e l’Eroica per le imprese sportive.

GLI APPUNTAMENTI DELL’ARENA TALK TURISMO E GLI OSPITI DI DOMENICA 15 SETTEMBRE

IBF TOURISM

Dalle 10.30 di domenica 15 settembre, una serie di appuntamenti si susseguiranno sul palco dell’Arena Talk Turismo.

“Le vie del BIKE”: itinerari cicloturistici del progetto “Viaggio Italiano-Scopri l’Italia che non sapevi”, “Avventure in mountain bike tra sentieri e bike park”, “Sulle strade dei vini e dei sapori in bicicletta”.

Dalle 13.30 spazio a “Le grandi salite del ciclismo”, per poi dare spazio, alle 14.30, a “Bicicletta e territori sostenibili”. Alle 15.30 “Le tante anime della bicicletta attraverso gare ed eventi da non perdere”. La terza e ultima giornata sul palco dell’Arena Talk Turismo si chiuderà alle 16.30 con “L’incontro di atleti professionisti e di appassionati ai grandi eventi”.

OSPITI E ATLETI DEL 15 SETTEMBRE 2024

Fabio Aru (stand Specialized – L12); Bianchi Erika (stand ORBEA – R22); BlondiEbike (stand FSA – G1); Virginia Cancellieri (stand ORBEA – R22); Claudio Chiappucci (stand Giant U9 – ore 12:30) e (stand Amaro del Ciclista – K4); Chiara Ciuffini (stand Specialized – L12); Tom Dumoulin, alle 12:30 (stand GIANT – U9); Eva Lechner (stand FSA – G1); Luca Lombardo (stand ORBEA – R22); Daniel Oss (stand SPECIALIZED – L12); Ned Overend (stand Specialized – L12); Pellizzari Giulio alle 11:00 (stand BRIKO – P23); Roren Marius (stand FSA – G1) e Stefano Udeschini (stand ORBEA – R22).

