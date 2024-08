Misano, MotoGp Emilia Romagna: presentato il poster firmato da Aldo Drudi  

Manca un mese al Gran Premio dell’Emilia-Romagna di MotoGP, in programma a Misano World Circuit dal 20 al 22 settembre.

Sarà un settembre straordinario nella Motor Valley. Già in passato, nel 2020 e 2021, ma solo per tamponare le restrizioni della pandemia, il territorio aveva ospitato due appuntamenti nella stessa stagione. Stavolta è diverso e ci sono tutte le condizioni per centrare un grandissimo risultato in termini pubblico e di visibilità mediatica nel finale di stagione turistica. Parte quindi anche il countdown verso quello che sarà l’ultimo evento europeo prima dei cinque previsti oltre oceano e del gran finale a Valencia di metà novembre.

Facile immaginare l’impennata della passione sportiva che il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini (6-8 settembre) e il Gran Premio dell’Emilia-Romagna (20-22 settembre) determineranno in una stagione sportiva così combattuta ed esaltante in tutte le categorie.

Per quanto riguarda il Gran Premio dell’Emilia-Romagna, dopo l’annuncio ufficiale del 15 luglio scorso, la macchina organizzativa s’è messa in moto e grazie al decisivo supporto della Regione Emilia-Romagna sarà possibile offrire in tempi record l‘ulteriore ‘perla’ di un 2024 che sotto il profilo sportivo ha offerto al territorio eventi di profilo mondiale e la conseguente ricaduta economica.

“Il 2024 sta scrivendo la storia dello sport di vertice nella Sport Valley dell’Emilia-Romagna –sottolinea l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini – con la partenza del Tour de France, gli Open d’Italia di golf, le partite della Nazionale di calcio, la Coppa Davis e tanti altri eventi. Straordinario il palinsesto della Motor Valley con la Formula E, la Formula 1, il WorldSBK, due MotoGP e tanti altri appuntamenti. Abbiamo stimato un ritorno economico sul territorio di 18 euro per ognuno investito e senza presunzione credo che non esista al mondo un calendario del genere. Tutto ciò è possibile grazie alla capacità di condividere obiettivi comuni e di darvi sostanza grazie alla laboriosità e all’efficienza globale che questa regione esprime”.

“Lo sport sarà il traino di un settembre che ha tutte le premesse per essere un mese turisticamente davvero positivo per l’intero territorio – commenta il presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad – oltre al doppio appuntamento col motomondiale, solo a Rimini avremo i World skate games 2024, i mondiali di pattinaggio artistico o restando in tema di motori la Transitalia Marathon. Eventi che hanno un effetto positivo in termini di presenze, indotto e dunque di economia e lavoro e che contribuiscono a guardare a settembre non più come ‘coda’ della stagione estiva, ma come periodo centrale di una Romagna che per offerta, capacità di accoglienza e servizi si presenta attrattiva ogni stagione dell’anno”.

Come da tradizione, il semaforo verde che introduce al Gran Premio è la presentazione del poster ufficiale, davvero rivoluzionario e che porta la firma del genio creativo di Aldo Drudi, all’opera con la sua Drudi Performance.

“Il secondo Gran Premio ospitato dalla Motor Valley a Misano World Circuit è un’ulteriore grande occasione per elaborare il progetto grafico dedicato a questa splendida pista, premiata con il Compasso d’Oro 2024 – dichiara Aldo Drudi -. In questo caso abbiamo lavorato sul fortunato concetto grafico del 2022, il ‘Racing Voodoo’, con piloti colorati e mascherati che ‘danzano’ sulla pista.

La texture base del poster è la stessa che decora gli spazi di fuga del Misano World Circuit Marco Simoncelli. I colori sono tenui, alternativi a quelli forti usati fino ad ora, magari applicabili in futuro su qualche nuova area del circuito nello sviluppo del ‘Ride on Colors’, progetto considerato Land Art in continua evoluzione. Il soggetto è la caricatura di un pilota che impenna festeggiando la vittoria – conclude Drudi -. Ancora una volta si è scelto di creare una grafica originale ‘hand made’, senza scadere nella banalità delle elaborazioni fotografiche”.

Sul fronte della prevendita, è stato deciso di prorogare a domenica 8 settembre il termine per garantirsi un’accoppiata imperdibile e associare al biglietto del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini (6-8 settembre) a quello del Gran Premio dell’Emilia-Romagna con lo sconto del 30%. Un’opportunità che quindi s’è voluto estendere a tutti coloro che acquisteranno i biglietti del primo gran premio nelle giornate di vigilia dello stesso.