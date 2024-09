Misano: tre italiani in prima fila nella MotoGP. Bagnaia, Morbidelli e Bezzecchi

Il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini viaggia forte verso numeri record. Anche oggi tanto pubblico in circuito, con le prevendite per la giornata di domani che lasciano immaginare numeri al di sopra dell’obiettivo di 150mila presenze nel weekend e più vicini a quelli record fra il 2025 e 2019, prossimi ai 160mila.

A far crescere l’attesa, anche la straordinaria prima fila scaturita dalle prove con tre italiani, Bagnaia, Morbidelli e Bezzecchi davanti a tutti.

GARA SPRINT Prima fila tutta italiana infilata da Jorge Martin che in partenza brucia tutti e si mette in testa, dove rimane fino alla fine. Bagnaia prova ad avvicinarsi, ma non riesce ad accorciare il divario per tentare il sorpasso. Al traguardo i due rivali per il mondiale sono seguiti da uno splendido Morbidelli, quarto posto per Bastianini, quinto Marc Marquez.

MOTO2 E MOTO3 In Moto2 ottime qualifiche dei piloti italiani con Arbolino in pole e Vietti subito dietro. Ai Ogura completerà domani la prima fila. In Moto3 pole position per David Alonso davanti a Luca Lunetta, terza piazza sulla griglia di domani per Ivan Ortolà.

MOTO E, HECTOR GARZO È IL CAMPIONE DEL MONDO 2024 A Misano s’è concluso il sesto campionato mondiale di MotoE. In gara 1 s’è imposto il riminese Mattia Casadei che ha approfittato della caduta a poche curve dalla fine del cesenate Kevin Zannoni, sin lì al comando della corsa. Al secondo posto un altro riminese, Alessandro Zaccone, mentre sul gradino basso del podio il brasiliano Eric Granado.

Il successo non è stato sufficiente per contenere il distacco da Hector Garzo e tenere aperto il finale di campionato. Il 26enne spagnolo di Valencia è il nuovo campione del mondo. In gara 2 vittoria per Oscar Gutierrez davanti a Mattia Casadei e Eric Granado.

CHEF, SPORTIVI E NON SOLO: TANTI I VIP PRESENTI A MISANO

Ieri erano stati gli chef Alessandro Borghese e Roberto Valbuzzi, noti al grande pubblico per la loro partecipazione agli show “Quattro Ristoranti” e “Cortesie per gli ospiti”, ad essere stati avvistati a Misano World Circuit, il primo ospite di Aprilia e il secondo come partecipante alla Duke Domination Bike Parade in sella ad una KTM. Oggi tanti altri personaggi noti hanno assistito alle qualifiche e alla Sprint Race del sabato.

Oltre alle leggende MotoGP Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, non è passata inosservata la presenza del giovane pilota di Formula 2 Kimi Antonelli, ospite anche lui di Aprilia.

Presente anche l’imprenditore Matteo Marzotto. Numerosa, infine, la pattuglia degli atleti ospiti di Red Bull: il campione europeo di arrampicata “speed” Ludovico Fossali e la Beatrice Colli, reduce dall’esperienza ai Giochi Olimpici a Parigi; i campion di wakeboard Claudia Pagnini e Massimiliano Piffaretti, il rugbysta Tommaso Menoncello e la stella dell’’Enduro Andrea Verona.

In rappresentanza dei promotori, in griglia l’Assessore al turismo della Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini con Giammaria Manghi (capo gabinetto dell’ufficio di presidenza) e il Segretario di Stato allo Sport Rossano Fabbri. Presenti gli amministratori della Riviera di Rimini con il sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni.

GLI INNI NAZIONALI ESEGUITI DALLA BANDA MILITARE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E DALLA CANTANTE SARA JANE GHIOTTI

Sarà la cantante sammarinese Sara Jane Ghiotti, accompagnata dalla Banda Militare della Repubblica di San Marino ad eseguire prima della gara della MotoGP™, di fronte ai piloti in griglia, gli inni nazionali italiano e sammarinese.

Sara Jane Ghiotti, oltre ad essere una cantante attiva da più di un decennio nella scena jazz nazionale, è anche arrangiatrice e direttrice d’orchestra. Nel 2023 ha vinto il Premio Speciale Ciampi con l’album “Non siamo tutti eroi”.

La Banda Militare della Repubblica di San Marino, diretta dal Tenente Maestro Stefano Gatta, è composta da una cinquantina di elementi tutti volontari non professionisti, con qualche elemento diplomato, uno dei pochi esempi al mondo. Negli ultimi anni ha partecipato a diversi Festival Internazionali di Musica Militare in Italia, Francia, Repubblica Ceca.

LA MUSICA PROTAGONISTA A MISANO WORLD CIRCUIT

Non solo rombo dei motori. Anche la musica avrà uno spazio di primo piano. Oggi, a partire dalle 18, nella fan zone vicino a Misanino andrà in scena il Saturday Party by Nameless Festival. L’evento targato Red Bull avrà Axwell come ospite speciale, ma vedrà alla consolle anche Gladde Paling, Klaus, Pekka, Padma San e Danilo Seclì.

Domani, invece, al termine della gara della MotoGP™, il pubblico potrà partecipare a un’invasione di pista e unirsi ai festeggiamenti dei primi tre classificati. Sul podio, al termine delle premiazioni, ci sarà il Dj After Podium Show che avrà come ospite speciale l’artista elettronica sudafricana di origini olandesi Lee Ann Roberts.

L’ISOLA DELLE ROSE, LA NUOVA SUGGESTIVA HOSPITALITY RED BULL

Attira grande curiosità, la nuova hospitality realizzata da Red Bull e Prima, denominata “L’Isola delle rose”, omaggio alla celebre piattaforma realizzata al largo di Rimini a fine anni ’60 e dichiarato Stato Indipendente.

La struttura, situata nei pressi del Misanino, gode di una visuale privilegiata su uno dei passaggi più spettacolari del tracciato. In quest’area si svolgono tante attività che coinvolgono atleti, influencer e ospiti dei due Brand, durante tutto il weekend di gara.

THE RIDERS’ LAND EXPERIENCE, DOMANI CHIUDE LA MOSTRA ‘LE STELLE IN PISTA’

Si conclude a Rimini la mostra Le stelle in pista alla palazzina Roma in piazzale Fellini. A cura del Nuovo Moto Club Renzo Pasolini, l’esposizione è dedicata ai piloti portacolori del moto club, ben 8 piloti che gareggiano in vari campionati mondiali: Marco Bezzecchi, Tony Arbolino, Mattia Pasini, Luca Lunetta, Mattia Casadei, Matteo Ferrari, Massimo Roccoli, Niccolò Antonelli.

COME ARRIVARE IN CIRCUITO

Per agevolare l’arrivo e il deflusso del pubblico dal circuito sono state individuate tre zone di accesso, connesse a determinati biglietti e raggiungibili mediante percorsi identificati da colori diversi: rosso, per i possessori di biglietti Tribuna A-B-C-D- D TOP, Tribuna Misanino, Tribuna Carro, Tribuna Centrale, Paddock – Hospitality Pass Parking; giallo, per l’accesso alle tribune Brutapela e Brutapela Gold; verde per i biglietti Prato 1 e Prato 2.

Una segnaletica installata nei comuni di Misano, Riccione e Cattolica accompagnerà le persone dirette all’autodromo con le indicazioni relative ai percorsi colorati da seguire per raggiungere le zone di accesso, i parcheggi, le zone per la sosta dei disabili e le casse.

I percorsi principali di accesso alla zona gialla e verde sono stati individuati nell’area a monte di Misano, in maniera da snellire i flussi di traffico presenti nelle direttrici viarie principali (SS16 e strade provinciali). La zona rossa sarà accessibile prioritariamente dalla SS16. Per quanti arrivano dall’autostrada A14, è consigliata l’uscita di Riccione per i percorsi giallo e verde, mentre per il percorso rosso l’uscita indicata è quella di Cattolica.

Il deflusso sarà agevolato mediante l’utilizzo di strade nell’entroterra nei comuni di San Clemente, Morciano, San Giovanni in Marignano e Coriano. Ad ogni area limitrofa al circuito corrisponderà un determinato percorso, individuato mediante segnaletica verticale appositamente posizionata che permetterà di raggiungere agevolmente i caselli autostradali di Riccione, Rimini e Cattolica.

A vigilare sul funzionamento del piano saranno impegnati oltre 100 agenti della Polizia Stradale e del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei comuni di Riccione, Misano Adriatico e Coriano. Lungo le strade saranno presenti, inoltre, degli steward per fornire assistenza e informazioni.

PARCHEGGI E NAVETTE

Nelle tre zone di accesso al circuito saranno a disposizione numerosi ed ampi parcheggi gratuiti per i tre giorni dell’evento.

Dalle 8 alle 17:30 saranno disponibili dei trenini turistici che collegheranno la zona mare di Misano con la zona rossa (paddock e tribune), con partenza da Misano Centro (Piazza della Repubblica angolo Via Dante) e Misano Brasile (Fermata 1bis, angolo Via Alberello e Via della Stazione). Costo del biglietto 4 euro, andata e ritorno a 7 euro.

Nella giornata di domani sarà inoltre attivo un servizio navette gratuito, svolto da Start Romagna, con partenze da Riccione e Cattolica dalle 7:30 alle 13 e ritorno da Misano dalle 15 alle 18. Per informazioni su orari e percorsi: https://www.startromagna.it/news/navette-gratuite-motogp-misano-2024.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

Sono ancora disponibili i biglietti per assistere al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. I tagliandi sono in vendita presso le casse autorizzate e in prevendita nei punti Ticketone presenti in tutta Italia, oltre che on line su www.ticketone.it. Nelle tre giornate dell’evento, inoltre, saranno aperte anche le casse del Misano World Circuit.

CASSE DEDICATE PER L’ACQUISTO SCONTATO DEI TAGLIANDI PER IL GRAN PREMIO DELL’EMILIA – ROMAGNA

Proseguono, intanto, anche le prevendite per il Gran Premio dell’Emilia – Romagna in programma dal 20 al 22 settembre. Da oggi e fino a domenica, in alcune casse dedicate, è possibile acquistare biglietti per il secondo Gran Premio al prezzo scontato del 30% per chi è in possesso del biglietto di questo weekend. La promozione, ben pubblicizzata all’interno del circuito, è disponibile alle casse del Prato 1, alla cassa esterna su Via del Carro e alle casse interne del Prato 2 e Tribuna Gold.

IL PROGRAMMA IN PISTA DI DOMANI, DOMENICA 8 SETTEMBRE

08:45 Red Bull MotoGP™ Rookies Cup Race 2 (15 laps)

09:40-09:50 MotoGP™ Warm Up

10:00 MotoGP™ Rider Fan Parade

10:00-10:30 MotoGP VIP Village™ Pit Lane Walk

11:00 Moto3™ Race (20 laps)

12:15 Moto2™ Race (22 laps)

14:00 MotoGP™ Race (27 laps)

Tutti i risultati sportivi su www.motogp.com