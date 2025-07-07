Misano: venerdì a Portoverde arriva Stefissima con lo spettacolo “Curvyssima”
7 Luglio 2025 / Riccardo Piva
A Portoverde di Misano arriva il one woman show comico “Curvyssima”, scritto e interpretato dall’attrice teatrale Stefissima.
Dopo le rappresentazioni in Emilia, nelle Marche e nella Repubblica di San Marino, l’attrice modenese Stefissima, è proprio il caso di dire, approda in Romagna portando il suo spettacolo nella raffinata cornice della darsena di Portoverde.
E’, infatti, tra i protagonisti del corposo ed elegante cartellone estivo organizzato dalla locale “Associazione Per la Difesa del Mare” e si esibirà sul palco venerdì 11 luglio prossimo con inizio spettacolo alle ore 21.30.
“Curvyssima” è una risposta contro gli stereotipi di bellezza e forma fisica che vengono imposti attraverso lo sguardo divertito, scanzonato e a volte un po’ tagliente, della protagonista, che prova a spiegare cosa significa vivere in un corpo fuori dalle convenzioni.
Un percorso autoironico, reale, genuino, originale, una difesa dalla consuetudine abitudinaria tra personaggi poco verosimili e situazioni al limite dell’assurdo, ma tutti e tutte irrimediabilmente, paurosamente, immersi nella realtà quotidiana.
La serata sarà condotta dalla giornalista Carla Aghito.