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“Curvyssima” è una risposta contro gli stereotipi di bellezza e forma fisica


Misano: venerdì a Portoverde arriva Stefissima con lo spettacolo “Curvyssima”


7 Luglio 2025 / Riccardo Piva
Eventi

A Portoverde di Misano arriva il one woman show comico “Curvyssima”, scritto e interpretato dall’attrice teatrale Stefissima.

Dopo le rappresentazioni in Emilia, nelle Marche e nella Repubblica di San Marino, l’attrice modenese Stefissima, è proprio il caso di dire, approda in Romagna portando il suo spettacolo nella raffinata cornice della darsena di Portoverde.

E’, infatti, tra i protagonisti del corposo ed elegante cartellone estivo organizzato dalla locale “Associazione Per la Difesa del Mare” e si esibirà sul palco venerdì 11 luglio prossimo con inizio spettacolo alle ore 21.30.

“Curvyssima” è una risposta contro gli stereotipi di bellezza e forma fisica che vengono imposti attraverso lo sguardo divertito, scanzonato e a volte un po’ tagliente, della protagonista, che prova a spiegare cosa significa vivere in un corpo fuori dalle convenzioni.

Un percorso autoironico, reale, genuino, originale, una difesa dalla consuetudine abitudinaria tra personaggi poco verosimili e situazioni al limite dell’assurdo, ma tutti e tutte irrimediabilmente, paurosamente, immersi nella realtà quotidiana.

La serata sarà condotta dalla giornalista Carla Aghito.

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