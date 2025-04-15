Misano World Circuit: dal 25 al 27 aprile la prima tappa dell’Y-nnovation Tour di Yamaha
15 Aprile 2025 / Redazione
Il rombo dei motori, l’odore dell’asfalto, l’adrenalina pura: Yamaha dà il via all’Y-nnovation Tour e lo fa in grande stile, partendo dal leggendario Misano World Circuit Marco Simoncelli, in occasione della seconda edizione dell’EICMA Riding Fest. Dal 25 al 27 aprile, il cuore pulsante del motociclismo italiano accoglierà un evento che promette di essere indimenticabile, per chi ha la moto nel sangue e per chi vuole scoprirla per la prima volta.
Yamaha porta in tour la sua anima più autentica, con un truck itinerante carico di emozioni e innovazione: una vera e propria esperienza “on the road” che attraverserà l’Italia, facendo vivere la passione per le due ruote.
In primo piano, i modelli più iconici e attesi della stagione: le nuove hyper-naked MT-09 e MT-07 con tecnologia Y-AMT, pronte a stupire, e l’elegante e grintosa TRACER 9 GT, per chi sogna il viaggio perfetto.
LE TAPPE DELL’Y-NNOVATION TOUR 2025
· Misano World Circuit, EICMA RIDING FEST | 25-27 aprile
· Torino, Are Parco del Valentino | 3 – 4 maggio
· Monza, Stadio Brianteo | 10 – 11 maggio
· Lignano, Biker Fest | 15 – 18 maggio
· Roma, Castel Gandolfo | 24 – 25 maggio
· Catania, Le Ciminiere | 14 – 15 giugno
· Varano de Melegari, SPIRIT OF CHALLENGE | 21 giugno
Gran finale a tutto gas il 21 giugno a Varano de’ Melegari (PR) con l’esclusivo evento “SPIRIT OF CHALLENGE”, per festeggiare insieme il 70° Anniversario YAMAHA.
Non mancherà un cuore educational: in alcune delle tappe del tour Yamaha sarà possibile trovare “Girl Full Power”, il progetto che rompe ogni stereotipo e invita sempre più donne a salire in sella, e “Junior Moto School”, pensato per avvicinare i più piccoli al mondo delle due ruote in un ambiente sicuro e divertente.
EICMA RIDING FEST: UN WEEKEND DA NON PERDERE
Prove su strada, emozioni in pista, incontri con i campioni e tante sorprese faranno della prima tappa dell’Y-nnovation Tour un’esperienza da vivere tutta d’un fiato.
Yamaha sarà protagonista con
· Prove in pista con la gamma Supersport GYTR
· Test ride su strada dei nuovi TÉNÉRÉ e TMAX, MT / YAMT e Tracer
· Attività per i più giovani con EICMA for KIDS e l’area HASHTAG125, dove sarà possibile imparare e provare i modelli Yamaha 50cc e 125cc
· Incontro ravvicinato con le stelle del WSSP600 e WSBK: Stefano Manzi, Michael Ruben Rinaldi, Ramy Gardner e Andrea Locatelli, pronti a raccontare e a raccontarsi sabato 26 aprile.
Vivi la passione. Accendi l’adrenalina. Salta in sella con Yamaha.
Scopri di più e prenota la tua esperienza gratuita sul sito ufficiale:
https://www.yamaha-motor.eu/it/it/experience/y-nnovation-in-tour/
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