Misano World Circuit: al via l’Italian Bike Festival, il più grande d’Europa

Fino al 7 settembre la Riviera romagnola diventa la capitale europea della bici e della mobilità sostenibile, con tre giorni di bike test, talk, workshop e la presenza di oltre 600 brand espositori, nella cornice del Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

Misano Adriatico, 5 settembre 2025 – Con il taglio del nastro alla Terrazza Riviera del Misano World Circuit “Marco Simoncelli” prende ufficialmente il via l’ottava edizione di IBF – Italian Bike Festival, l’appuntamento di riferimento in Europa per il mondo della bici e della mobilità sostenibile, realizzato con il supporto di APT Servizi Emilia-Romagna. Da oggi fino a domenica 7 settembre il circuito romagnolo ospiterà una tre giorni unica nel panorama internazionale, con oltre 600 brand espositori (



«A testimoniare la profonda vocazione cicloturistica dell’Emilia-Romagna -sottolineano congiuntamente l’Assessora Regionale a Sport, Turismo e Commercio Roberta Frisoni e il Presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna, Davide Cassani– non ci sono solo oltre 9.000 km di tracciati ciclabili, 10 Ciclovie, centinaia di Bike Hotel e tantissimi appuntamenti agonistici, ma anche la presenza sul nostro territorio, da ormai 8 anni, della più prestigiosa e aggiornata “vetrina” sul mondo delle due ruote a pedali, l’Italian Bike Festival. Un evento che arricchisce, completandolo, il calendario di appuntamenti settembrini sulla Riviera Romagnola, generando presenze turistiche e rendendo la Riviera per un intero weekend il baricentro del mondo bike internazionale. Negli anni abbiamo creduto e investito nella vacanza attiva in bici ed oggi il cicloturismo in Emilia-Romagna è un prodotto turistico a tutti gli effetti che vogliamo continuare a far crescere in tutti i territori della nostra regione». – Con il taglio del nastro alladel Misano World Circuit “Marco Simoncelli” prende ufficialmente il via l’, l’appuntamento di riferimento in Europa per il mondo della bici e della mobilità sostenibile, realizzato con il supporto diil circuito romagnolo ospiterà una tre giorni unica nel panorama internazionale, con oltre qui l’elenco completo) e un programma che unisce esposizione, test ride, eventi sportivi e momenti di formazione.

«L’Italian Bike Festival è ormai un appuntamento fisso, un luogo dove business, innovazione e passione per la bici si incontrano, un’opportunità per dare slancio al mondo della bici, unendo le forze, creando valore e condividendo una visione comune per chi ama e lavora in questo settore – aggiunge Fabrizio Ravasio, Managing Director Movestro Srl – L’edizione 2025 segna un passo in avanti importante: non solo test e novità di prodotto, ma anche formazione, dibattito e ospiti di rilievo, perché la bici oggi è cultura, economia e futuro delle nostre città.»

ingresso gratuito, previa registrazione online (prospettive sul futuro della bici. L’evento è a italianbikefestival.net ), ed è pensato per offrire un’esperienza completa e immersiva: dalla scoperta delle novità del mercato alla possibilità di provarle direttamente, fino al confronto con visioni, storie e

Un futuro che non può prescindere dalla sicurezza: proprio per questo, la giornata inaugurale arriva dopo la tavola rotonda “Strade Sicure per Tutti – verso una nuova cultura della convivenza”, che ieri al Misano World Circuit ha riunito istituzioni, associazioni e centri di monitoraggio. Un dibattito che ha messo in luce come innovazione, cicloturismo e mobilità sostenibile – i temi portanti di IBF – debbano andare di pari passo con educazione, infrastrutture sicure e rispetto reciproco sulle strade.

IBF, infatti, non è solo test e sport: la manifestazione è anche un grande laboratorio di idee, formazione e intrattenimento. Il programma dell’Arena Talk Turismo propone oltre 16 incontri che spaziano dal cicloturismo alla bike economy, fino ai temi dell’accessibilità, diventando uno spazio di confronto e ispirazione. Tra gli appuntamenti da segnalare: “Pedalando il cambiamento: donne che guidano il futuro del cicloturismo e del ciclismo” (venerdì 5 settembre, ore 15:30); “Tutti i sapori della bicicletta” (sabato 6 settembre, ore 10:30); “Trenitalia: percorsi ciclabili da raggiungere in treno + bici” (sabato 6 settembre, ore 11:30); “Gran Canaria Bike Week” (sabato 6 settembre, ore 13:30); “Pedalando oltre i limiti” (sabato 6 settembre, ore 16:30); e “Cargo o non cargo?” (domenica 7 settembre, ore 15:30).

Cargo Bike Academy, promossa da Bosch eBike Systems Italia, TRT Trasporti e Territorio ed EIT Urban Mobility, che analizza il ruolo delle cargo bike nella logistica e nei servizi urbani, e con Bike Economy – La Scuola, realizzata insieme alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Formaper, che prepara figure professionali in grado di interpretare le nuove dinamiche della mobilità sostenibile. Accanto ai talk, IBF dedica grande attenzione anche alla formazione : con la, promossa da Bosch eBike Systems Italia, TRT Trasporti e Territorio ed EIT Urban Mobility, che analizza il ruolo delle cargo bike nella logistica e nei servizi urbani, e con, realizzata insieme alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Formaper, che prepara figure professionali in grado di interpretare le nuove dinamiche della mobilità sostenibile.

Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Gianni Bugno, Mario Cipollini affiancati da figure del calibro di Alessandro Ballan, Davide Cassani, Claudio Chiappucci e Omar Di Felice. Tanti i protagonisti e gli ospiti e gli Ambassador attesi tra gli stand a Misano, tra cui leggende e campioni comeaffiancati da figure del calibro di

La giornata di sabato si chiuderà con la , un momento di incontro e divertimento aperto a tutti. L’appuntamento è alla MWC Square, a partire dalle 18:30 di sabato 6 settembre, con ingresso gratuito: un’occasione per vivere lo spirito del Festival anche fuori dai circuiti, tra convivialità e community della bici. Festa IBF , un momento di incontro e divertimento aperto a tutti. L’appuntamento è alla MWC Square, a partire dalle 18:30 di sabato 6 settembre, con ingresso gratuito: un’occasione per vivere lo spirito del Festival anche fuori dai circuiti, tra convivialità e community della bici.