Molto Sugo: a Riccione apre il fast food della pasta fresca di Fausto Lembo

Sabato 14 dicembre, dalle ore 18.30, a Riccione ci sarà l’inaugurazione di Molto Sugo, il nuovo punto di ritrovo per gli amanti della pasta.

Questo innovativo fast food promette di rivoluzionare il concetto di ristorazione veloce, offrendo ai clienti l’opportunità di scegliere la tipologia di pasta e abbinarla a una vasta gamma di sughi ispirati alla tradizione mediterranea.

Ideato da Fausto Lembo, appassionato della buona cucina italiana, Molto Sugo è un omaggio ai sapori e ai profumi del nostro Paese. L’autenticità delle ricette, la qualità degli ingredienti, tutti provenienti dalla Sicilia, terra d’origine di Lembo, così come la genuinità della pasta fatta in casa, fino ad arrivare alla preparazione artigianale dei sughi: ogni dettaglio è studiato con cura per garantire un’esperienza gastronomica unica.

“Molto Sugo è un sogno che si avvera – spiega il titolare – erano anni che desideravo aprire un posto come questo. Chiunque potrà venire a trovarci e scegliere tra tanti piatti della tradizione italiana, da gustare in modo veloce e informale a casa, in ufficio o dove gli va. Le nostre bowl di pasta sono pensate per l’asporto“.

Tutti i sughi sono preparati da Giulia Ciminelli, giovane promessa del panorama gastronomico e chef executive di Molto Sugo, mentre le ricette sono di Angelina, la madre di Fausto. I clienti potranno gustare creazioni come il Ragù Mamma Angelina, un piatto che riporta alla mente i sapori di casa, oppure il tipico Pesto alla Trapanese. Per gli amanti del mare, ci saranno gli spaghetti chitarra con vongole e bottarga, mentre gli appassionati di cucina romana potranno assaporare un’ottima Amatriciana con rigatoni, una Cacio e Pepe o la classica Carbonara. Il menù è in continua evoluzione.

La presenza di Angelina conferisce un tocco autentico al locale. Con la sua esperienza e il suo amore per la cucina, Angelina sarà il cuore pulsante di Molto Sugo, contribuendo a mantenere vive le ricette della tradizione.

“Crediamo che la pasta sia un cibo d’eccellenza, ideale anche per chi ha poco tempo – conclude Fausto – .Molto Sugo unisce la tradizione a una nuova esperienza di consumo, senza compromettere la qualità.”