Mondaino e il commercio del Guado con la Serenissima Repubblica di Venezia

“Per tenere più brieve strada et più facile a tengere li panni o ver lane, si sa di una herba che nasce in Romagna et nomasi herba gualda la quale si raccoglie alli suoi tempi et si pone in putrifazione”.

Così narra nel 1540 Giovanventura Rossetti, cronista veneziano, nel suo prezioso trattato Plictho de l’arte de’ Tentori.

Effettivamente il commercio di Guado (Isatis tinctoria) fra la Repubblica Serenissima e la Romagna era nel XVI secolo molto fiorente e continuava una tradizione che perdurava dal Medioevo (il documento più antico risale al XIII secolo, ma si ritiene che il Guado fosse lavorato come colorante già in età romana!), come attestano i numerosi atti notarili custoditi presso gli Archivi di Stato di Rimini e Pesaro, dai cui porti marittimi il Guado veniva imbarcato per Venezia, Verona, la Dalmazia e perfino in Spagna.

Questa manifattura continuò fino a quando dall’India non giunse sul mercato europeo la pianta dell’Indaco (Indigofera tinctoria), a sua volta sostituita dall’Anilina di origine chimica alla fine del XIX secolo. Il Guado è una pianta erbacea crocifera, alta fra 0,60 e 1,20 metri, che cresce spontanea e infestante ogni due anni nei terreni incolti, particolarmente quelli collinari, nelle greppate e ai margini dei boschi. Le sue foglie sono verdi e larghe, mentre i fiori brillano di giallo chiaro e solare, screziato di violetto.

Nel corso dei secoli, essa ha fatto la fortuna dei castelli fra Romagna e Marche, tanto che spesso nei bilanci di quelle comunità rappresentò la voce più consistente ancor prima del grano!

Le fasi di lavorazione erano molto complesse ed esigevano attente capacità professionali e conoscenze artigianali.

a) Raccolta primaverile delle grandi foglie.

b) Lunga macerazione all’interno di ampie e profonde vasche di decantazione con fondo a scalare.

c) Triturazione delle foglie utilizzando grandi macine, molto particolari, poiché il loro dorso frantoiante era costellato di lunghe incisioni parallele e di numerose buccellature, che consentivano alla macina di non slittare sul viscido impasto ottenuto.

d) Riduzione della poltiglia in tante piccole pallottole e loro asciugatura al sole su appositi pannelli.

e) Produzione di un bel colore azzurro, sciogliendone piccole quantità in acqua, olio o chiara d’uovo (è il celebre blu ottenuto in tal modo da Piero della Francesca o da Leonardo Vinci, ma ai nostri giorni l’azienda tessile Naj Oleari usa il Guado per tingere i blue jeans con colore naturale e non tossico per la pelle.

Il Guado veniva, però, utilizzato anche per colorare le tavole di legname con cui si costruivano le abitazioni e la cosa è così singolare che in diverse aree del nord Europa (tra le altre, Francia, Ungheria e Boemia) ancora si segue questa pratica: come spiccano e commuovono, nel grigiore nordico, quelle pareti di legno colorate di azzurro! Le località certamente più celebri in tal senso sono Erfurt in Turingia (Germania), proclamata nel 1992 Capitale del Guado nel corso di un importante convegno internazionale a cui presi parte in compagnia del dottor Delio Bischi, l’autorità più rinomata del settore, e anche Tolosa (Francia), dove i semi di Guado vengono utilizzati per ottenere l’azzurro dei celeberrimi Arazzi e Tappeti Gobelins, ma addirittura quale farmaco per combattere efficacemente l’eccesso di colesterolo nel sangue e come prodotto di bellezza per ottenere creme nella scienza cosmetica.

Come racconta Bischi negli atti del convegno,“in una prima vasca per alcuni giorni venivano gettate le foglie triturate pronte per la macerazione (i toponimi Macerata Feltria e Macerata Marche ne sono la derivazione, lo dimostrano antichi documenti), così che l’acqua contenuta assumeva una colorazione verdastra, che poi veniva travasata in un’altra vasca posta più in basso. In tal modo, la prima vasca era pronta per una seconda partita di foglie fresche. Successivamente, nella seconda vasca si versava dell’acqua di calce e una certa quantità di urine (salate), si mescolava il tutto per un certo tempo, fino a quando la materia colorante sotto forma di pulviscolo impalpabile di colore azzurro (chiamato fecola) precipitava sul fondo. Infine si scolava l’acqua priva di colorante”: cronache cinquecentesche e settecentesche narrano come quelle macerazioni fossero così maleodoranti, a causa dell’acqua stagnante mescolata alle urine, da suscitare le forti proteste degli abitanti, stipati all’interno delle mura castellane.

La poltiglia azzurrognola ottenuta, veniva rovesciata mediante lunghi mestoli su appositi filtri (setacci), i quali trattenevano il solo colorante, che solidificandosi in pochi giorni era trasformato in pani (ballotte) pronte per la tinta.

Numerosi i documenti d’archivio: in Italia centro-settentrionale (il più importante, non a caso, si riferisce alla città di Prato, già allora rinomata per i suoi tessuti colorati) mentre nelle nostre terre spiccano i maceri di Mondaino e Saludecio.

Per quanto concerne Mondaino, un documento, tratto dall’Archivio di Stato di Pesaro (notaio Bernardino Fattori, busta 41, volume IV) narra che il 21gennaio 1545 VALENTINO DI NICOLA DI PAOLO DA MONDAINO vendette a Perino Battista Salandi, mercante di Venezia, mille settecento cinquanta pani di Guado. Così, all’interno del castello mondainese si può ancora ammirare un frammento di macina da Guado interrata nel Parco Fratte (vedi qui la foto).

Tuttavia il fatto più importante è la scoperta proprio in questi giorni di una di quelle rarissime vasche di decantazione (metri 3,5×2,5×3,00 di profondità) con fondo a scalare all’interno di un edificio del centro storico, perfettamente conservata nelle sue belle pareti fatte di conci di pietra (vedi qui sotto).

Infine, mi piace sottolineare come qualche tempo fa trapiantai da Piobbico a Mondaino, al Mulino della Porta di Sotto, alcune pianticelle di Guado e ne trassi, fra aprile e settembre ben cinque raccolti: un progetto di rilancio da parte dei nostri giovani a fini economici e di riscoperta della tradizione costituirebbe, dunque, un fattore di primissimo piano.

Angelo Chiaretti