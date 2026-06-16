logo
mobile-logo
HomeApertura 1Dalle Marche alla Romagna: Monica Garulli alla guida della Procura, arrivano tre nuovi magistrati

Rimini - Il Csm approva all’unanimità la nomina dell’attuale procuratrice di Ancona. Rafforzato anche il Tribunale


Dalle Marche alla Romagna: Monica Garulli alla guida della Procura, arrivano tre nuovi magistrati


16 Giugno 2026 / Redazione
Apertura 1

La Procura della Repubblica di Rimini si prepara a una nuova fase con l’arrivo di Monica Garulli, nominata procuratrice capo dal Consiglio Superiore della Magistratura. La decisione è stata approvata all’unanimità durante le sedute del Plenum del 10 e 11 giugno e segna il passaggio di consegne dopo la conclusione del mandato di Elisabetta Melotti, che ha lasciato l’incarico all’inizio di giugno dopo otto anni alla guida dell’ufficio riminese.

Il rinnovamento riguarda anche gli organici degli uffici giudiziari. In Procura prenderà servizio Margherita Zambonin, mentre il Tribunale di Rimini sarà rafforzato dall’arrivo dei magistrati Giovanni Maria Cavo e Nicholas Cortini, destinati rispettivamente ai settori civile e penale.

Le nuove assegnazioni rientrano nel piano di potenziamento della macchina giudiziaria e accompagnano il cambio al vertice della Procura, con l’obiettivo di garantire continuità operativa e una maggiore capacità di risposta alle attività investigative e giudiziarie del territorio.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

articolo precedente
articolo successivo