Montagna e aree interne a rischio spopolamento. Parma (PD): “Difendiamo la Valmarecchia” 

Montagna e aree interne sono a rischio isolamento. “La legge nazionale sulla montagna che introduce nuovi criteri per definire i comuni montani rischia di produrre effetti molto gravi anche in Emilia-Romagna, tagliando fuori il 60% dei nostri territori dall’accesso a risorse e strumenti fondamentali per contrastare spopolamento e fragilità – spiega la consigliera regionale, vice capogruppo Pd Alice Parma -.Un rischio concreto che riguarda anche alcuni Comuni della provincia di Rimini, in particolare della Valmarecchia, con conseguenze pesanti per le comunità locali.”

“La Regione Emilia-Romagna abbia costruito in questi anni politiche serie e continuative per la montagna e le aree interne, investendo risorse significative e lavorando su una visione che tiene insieme montagna, collina e pianura, il loro sviluppo e la loro crescita”.

“Introdurre criteri rigidi e astratti significa ignorare la realtà dei nostri territori: in province come Rimini, dove i Comuni dell’entroterra svolgono un ruolo essenziale di presidio ambientale, sociale ed economico, l’esclusione dai criteri della legge sulla montagna rischia di tradursi in meno servizi, meno opportunità e maggiori difficoltà per amministrazioni e cittadini. Le alluvioni degli ultimi anni ci hanno insegnato quanto sia fondamentale rafforzare, e non indebolire, i territori appenninici – sottolinea Parma -. Così come tante misure che abbiamo messo in atto in questi anni per la tutela e la valorizzazione dei borghi, presidio culturale e storico del territorio. Ma penso anche alle Cooperative di Comunità, alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche del nostro entroterra che non possono essere penalizzate. Un esempio del lavoro che stiamo facendo: nel documento di economia e finanza regionale in discussione in questi giorni nelle commissioni, il capitolato attinente alle sole aree interne e montane riguarda da solo 401 milioni di euro, e alla montagna sono destinate anche agevolazioni su casa, scuola, trasporto pubblico e maggiori interventi sul territorio”.

“Per questo è necessario correggere l’impostazione della riforma e aprire un confronto vero con le Regioni, in modo che la legge nazionale sostenga davvero chi vive e amministra la montagna, invece di creare nuove disuguaglianze” – conclude Parma.