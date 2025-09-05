Monterumisi: “Turismo europeo ed enogastronomia: Rimini ha perso il treno”

Spett.le

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Per capire e avvertire ciò che stava avvenendo nel turismo in Europa bastava avere un po’ di spirito di osservazione negli ultimi 20 anni.

Nel 1988 a Londra venne aperta «Vinopolis» una grande operazione culturale e commerciale dedicata al vino di tutto il mondo, rivelatasi un’azione turistica strategica.

Qualche anno dopo a Barcellona aprì «Il Centro Culturale del Vino» collegato con le colline catalane del Penedes con vigneti e cantine. Qualche anno fa a Bordeaux, vicino al Golfo di Guascogna, è stata realizzata «La Citè du Vin» un museo interattivo sul vino di dieci piani con una architettura che assomiglia a una grande caraffa stilizzata con le pareti di vetro.

A Budapest per dare valore al loro patrimonio storico enogastronomico si servono della cinematografia, del Danubio e dei luoghi suggestivi dove in primo piano mettono i calici di vino. A Bologna invece è stato realizzato F.I.C.O. Fabbrica Italiana Contadina, un grandissimo «Flop», una vergogna per l’Italia enogastronomica.

A Rimini nel 2009 fu avviata un’operazione turistica storica enogastronomica chiamata «la Domus di Bacco» che doveva servire a mettere in evidenza il patrimonio dei reperti storici che hanno avuto rapporti col vino e con il cibo custoditi al Museo della Città. Iniziano in epoca villanoviana poi romana, medievale e rinascimentale con l’aggiunta di una importante collezione di calici liturgici. Il locale venne trasformato in un luogo banale chiamato «La Lavanderia» dove con l’acqua sporca hanno buttato via anche il bambino appena nato. Gli esperti di turismo di Rimini, o presunti tali, vivono con i paraocchi e mangiano con la testa nel sacco come i cavalli da tiro.

Per fortuna che c’è la Fiera con «Brand Manager» di prima qualità. Questi professionisti portano a Rimini imprenditori da tutto il mondo, e da qualche anno utilizzano il T.T.G. Travel Experience dandogli dei titoli provocatori. Il titolo dell’edizione 2023 era «Utopia». Il paradigma più utopico è proprio il nostro complesso fieristico all’avanguardia in Europa.

Nel 2024 il titolo era «Veritas», cioè voglia di verità, e mantenere ciò che si promette senza le solite furbate. Il titolo dell’edizione 2025 è «Awake» dare una sveglia, con il sottotitolo «To a New Era» Una nuova era per il turismo. Non è più sufficiente la spiaggia con alberghi fuori mercato. Non è ammissibile avere il Cast, Centro Avanzato Studi Turistici, e una facoltà di Economia del Turismo, da cui è nato il Campus Universitario, retrocesso in serie «B», dopo che per anni è stata fra le prime in serie «A» assieme a quella della Bocconi di Milano.

Adesso in serie «A» nel turismo ci sono il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università degli Studi di Pisa. A Rimini si viene a studiare per ottenere la laurea triennale mentre la magistrale la si va ad acquisire in altre facoltà italiane. Del resto a Rimini con il cambiamento della provincia, non esiste più un indirizzo nel settore, la Camera di Commercio è assente. La Fondazione Cassa di Risparmio è l’unica a non avere un istituto bancario alle spalle.

Le varie associazioni di categoria sopravvivono sulla rendita di posizione. Nonostante tutto i turisti stranieri crescono e riscoprono la storia del territorio. È mai possibile immaginare una Provincia di Rimini senza una seria economia turistica senza la quale non ci potrà essere carità sociale?

Lunga vita alla Fiera e all’Università.

Alfredo Monterumisi