Montescudo: al Teatro Rosaspina riparte Oltremisura 2026, rassegna a cura dell’Associazione L’Attoscuro

Riparte Oltremisura 2026, rassegna di teatro contemporaneo organizzata

dall’Associazione L’Attoscuro Aps presso il Teatro Francesco Rosaspina di Montescudo, in

collaborazione con il Comune e l’Assessorato alla Cultura e allo Spettacolo di Montescudo –

Monte Colombo e la Pro Loco di Montescudo.

Avrei preferenza di no è il titolo della stagione di Oltremisura 2026, la frase laconica ripetuta più

volte da Bartleby lo scrivano nell’omonimo racconto di Herman Melville, dove si narra la storia di

“una figura pallidamente linda, penosamente decorosa, irrimediabilmente squallida”. Un uomo che

messo alle strette da una vita che esige cambiamenti repentini e resilienti, sceglie la libertà di essere

fino alla fine sé stesso, a discapito di un futuro certo e confortevole. Il grigio che fino ad allora l’ha

dipinto come uomo solerte, affidabile, e silenzioso s’infrange contro le richieste del suo datore di

lavoro che, in un momento di crisi e per mantenergli il posto, gli propone nuovi compiti, a cui lui di

fatto potrebbe dedicarsi con la medesima diligenza che lo ha sempre contraddistinto. Bartleby con

compitezza e gentilezza estrema, rifiuta le numerose proposte che gli vengono offerte, andando

incontro al suo destino senza opporre alcuna resistenza. La figura di Bartleby racconta un modo

controcorrente di vivere una vita minuscola, rispetto alle aspettative dei tempi in cui si articola, e

chiede rispetto, attenzione e cura, semplicemente sussurrando.

Il sipario si apre domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18 con Roberto Latini in La delicatezza del

poco e del niente, una lettura di poesie e testi di Mariangela Gualtieri tratti da “Ossicine”, “Voci

tempestate”, “Sermone ai cuccioli della mia specie”, “So dare ferite perfette”, “Fuoco centrale”,

“Paesaggio con fratello rotto”. Alcune delle più belle confidenze della meravigliosa poetessa

cesenate, in una serata per voce sola. Un concerto poetico di parole lucciole e tenerezze e incanti e

quella capacità che hanno i poeti di stare nei silenzi intorno alle parole.

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 18 la rassegna prosegue con la Compagnia Baladam-B

Side/Beatrice Baruffini in Spritz, spettacolo erotico, politico, comico, alcolico, dove nel bel mezzo

di un aperitivo, due bicchieri di Spritz prendono vita e si rendono conto delle loro esistenze terribili

e meschine. Sono schiavizzati e sfruttati da terribili padroni-vampiri, che stanno succhiando il loro

fluido vitale fino all’ultima goccia. Ma gli Spritz non ci stanno: acquisiscono autocoscienza politica e

decidono di ribellarsi alle persone che li stanno bevendo. Inizia così la rivoluzione proletaria degli

Spritz. Spritz è un corto sperimentale di teatro di figura da tavolo, che mescola e parodizza diversi

immaginari collettivi, legati in particolare al socialismo, all’erotismo, al cinema mainstream. Il

progetto nasce da un generale desiderio di divertissement delirante e utilizza l’ironia complessa come

filtro interpretativo della realtà e della comunicazione odierna.

Domenica 15 febbraio 2026 alle ore 18 ad andare in scena è la Compagnia Orizzonti Nuovi con

lo spettacolo Esperando e la regia di Michele Zizzari Esperando è un’opera in tre atti, ironica, comica

e anche poetica, su un’umanità che s’affanna a trovare un senso all’esistenza, spesso trascorsa in una

inconcludente attesa, tra annose questioni irrisolte. I personaggi – pur confrontandosi in una serie di

dialoghi assurdi e di azioni simboliche e paradossali (secondo lo stile tipico del Teatro dell’Assurdo)

– affrontano con più immediatezza i temi serissimi su cui l’umanità si interroga da sempre. Lo fanno

con scanzonata e talora amara ironia.

Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 18 il Rosaspina ospita l’attore romagnolo Denis Campitelli in

Zitti tutti! testo teatrale scritto nel 1993 in lingua romagnola da Raffaello Baldini, poeta di

Santarcangelo di Romagna, che per la prima volta veste i panni di drammaturgo. Sulla scena pochi

dettagli: una poltrona, un tavolino, una lampada, un armadio e “Lui”, l’uomo che ininterrottamente

parla. Un uomo comune, vinto dal tormento e dalla nevrosi che passa in rassegna la sua vita. Una

partitura vocale, una cascata di parole in dialetto romagnolo, implacabili e comiche che gli servono

per raccontare di sé, del suo paese, la sua gente, i suoi figli, sua moglie, i tradimenti, il suo essere

profondamente normale, un piccolo benestante.

Domenica 1 marzo 2026 alle ore 18 torna al Teatro Francesco Rosaspina l’attore e drammaturgo

Oscar De Summa con lo spettacolo Parallele sono le rette dell’amore e della morte. Lo spettacolo

parte della figura di Mariarosaria, una ragazza che abitava accanto alla casa dove viveva l’autore da

ragazzo. Una coetanea con cui non aveva nulla da condividere, perché le famiglie non si

frequentavano in seguito a screzi accaduti nel tempo. Mariarosaria studia, va al liceo, studiava il

pianoforte, si interessava di filosofia, tutte cose che la rendevano diversa e lontana dal mondo di

adolescenti decisi a divertirsi senza pensare troppo alle conseguenze delle proprie azioni. Proprio

quando De Summa, molti anni dopo, decide di raccontare la storia di questa giovane donna e della

sua infatuazione per un suo amico, un amore frenato sul nascere dalla famiglia di lei, scopre che nello

stesso giorno in cui ha iniziato a scriverne Mariarosaria è morta. Questa coincidenza lo colpisce e lo

porta a completare il suo lavoro, un testo che intreccia il vissuto personale con la fisica quantistica,

scovando in questa scienza le ragioni per le quali due vite sembrano restare inscindibilmente legate.

Domenica 22 marzo 2026 alle ore 18 la Compagnia Pem Habitat Teatrali presenta sul palco del

Rosaspina il nuovo spettacolo in produzione, Lo sciopero delle bambine, con Rita Pelusio e Rossana

Mola. Giugno 1902. Il centro di Milano è attraversato da un corteo di giovanissime apprendiste-sarte

che marcia verso la Camera del Lavoro. Sono le cosiddette “piscinine”, che in dialetto meneghino

significa, appunto, “piccoline”. Sono tutte bambine, hanno tra i sei e i tredici anni, lavorano in

ambienti insalubri e senza diritti, sfruttate e sottopagate, eppure trovano la forza di scioperare e, per

cinque giorni, fermano l’industria della moda della città. La loro protesta attira attenzione e curiosità,

scherno da parte dei giornali e dei padroni, sostegno da parte di intellettuali socialiste e femministe,

come Anna Kuliscioff. A raccontare questa storia dimenticata sono due piccioni, due creature che

abitano “le piazze” e che, nelle loro parole, rispecchiano il nostro sguardo contemporaneo, troppo

spesso stanco e disilluso davanti alle sfide della storia. Mentre osservano la protesta delle più

minuscole operaie, essi creano un carillon filosofico e rarefatto, che lascia spazio alle nostre domande.

Una narrazione arguta e ironica per ricordare una protesta che ha cambiato il corso della storia e della

consapevolezza collettiva del lavoro femminile e infantile.

Domenica 29 marzo 2026 alle ore 18 Ashes lo spettacolo vincitore del Premio Ubu 2022 per il

Miglior Progetto Sonoro e il Miglior Attore Protagonista (Marco Cavalcoli), approda sul palco del

Teatro Rosaspina. Si può viaggiare nel tempo attraverso il suono? Si può costruire un racconto sonoro

che prenda forma soltanto nella mente degli/delle spettatori/spettatrici? Ashes della Compagnia Muta

Imago è un aleph di suoni che scorrono paralleli, un flusso di attimi che si sovrappongono, si fanno

sentire per un istante prima di scomparire. Un concerto per voci e musica eseguita dal vivo, un viaggio

sonoro immersivo: una riflessione sul potere immaginifico del suono e della parola, sull’importanza

dell’“ora” e sulle sue caratteristiche di impermanenza, così affascinanti e disturbanti allo stesso

tempo. Una sequenza di accadimenti si svolge senza soluzione di continuità: brevi frammenti di vite

private, compleanni, feste, morti, cadute, uccisioni, animali, alberi di Natale, dinosauri,

microbiologia, geologia, tutto quello che passa e non resta, ma che definisce e conferisce un

significato preciso alla vita di noi esseri umani. I quattro performer parlano, giocano, urlano, lottano,

confessano segreti e fanno dichiarazioni d’amore. Voci che generano dinosauri e lupi, funghi e

balenottere, madri, padri, figli e figlie, che solo per un attimo si trovano in quel tempo e in quello

spazio, pronti a scomparire con l’evanescenza del fiato che si dissolve. È solo la voce che avvera la

presenza, crea mondi, tesse relazioni, genera visioni.

Infine, domenica 26 aprile 2026 alle ore 15 chiude la rassegna Valli sonore una camminata collettiva

a cura di Tommaso Semprini Cesari, giovane naturalista ed escursionista riminese, per guardare ed

ascoltare la natura che ci circonda e capirne la storia. Uno sguardo ai mosaici ambientali che ci

circondano attraverso la lente della storia ecologica e antropica di Montescudo; riconosceremo i segni

dalla lunga interazione tra uomo e natura. Lungo il sentiero piccole osservazioni creative e racconti

naturali. Merenda finale. Prenotazione obbligatoria.

Tre gli appuntamenti presenti quest’anno in sala mostre:

Domenica 11, 18 Gennaio 2026

ALEXA INVREA

Domenica 15, 22 Febbraio 2026

LAURA NOMISAKE

Domenica 1, 22, 29 Marzo 2026

STEFANIA SBRIGHI

Al termine di ogni spettacolo APERITIVO offerto dalla Pro Loco di Montescudo.

Ingresso 12,00 €, se non diversamente indicato.

Residenti nel Comune di Montescudo – Monte Colombo e 10,00 €

www.lattoscuro.it