Montescudo: al Teatro Rosaspina riparte Oltremisura 2026, rassegna a cura dell’Associazione L’Attoscuro
7 Gennaio 2026 / Redazione
Riparte Oltremisura 2026, rassegna di teatro contemporaneo organizzata
dall’Associazione L’Attoscuro Aps presso il Teatro Francesco Rosaspina di Montescudo, in
collaborazione con il Comune e l’Assessorato alla Cultura e allo Spettacolo di Montescudo –
Monte Colombo e la Pro Loco di Montescudo.
Avrei preferenza di no è il titolo della stagione di Oltremisura 2026, la frase laconica ripetuta più
volte da Bartleby lo scrivano nell’omonimo racconto di Herman Melville, dove si narra la storia di
“una figura pallidamente linda, penosamente decorosa, irrimediabilmente squallida”. Un uomo che
messo alle strette da una vita che esige cambiamenti repentini e resilienti, sceglie la libertà di essere
fino alla fine sé stesso, a discapito di un futuro certo e confortevole. Il grigio che fino ad allora l’ha
dipinto come uomo solerte, affidabile, e silenzioso s’infrange contro le richieste del suo datore di
lavoro che, in un momento di crisi e per mantenergli il posto, gli propone nuovi compiti, a cui lui di
fatto potrebbe dedicarsi con la medesima diligenza che lo ha sempre contraddistinto. Bartleby con
compitezza e gentilezza estrema, rifiuta le numerose proposte che gli vengono offerte, andando
incontro al suo destino senza opporre alcuna resistenza. La figura di Bartleby racconta un modo
controcorrente di vivere una vita minuscola, rispetto alle aspettative dei tempi in cui si articola, e
chiede rispetto, attenzione e cura, semplicemente sussurrando.
Il sipario si apre domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18 con Roberto Latini in La delicatezza del
poco e del niente, una lettura di poesie e testi di Mariangela Gualtieri tratti da “Ossicine”, “Voci
tempestate”, “Sermone ai cuccioli della mia specie”, “So dare ferite perfette”, “Fuoco centrale”,
“Paesaggio con fratello rotto”. Alcune delle più belle confidenze della meravigliosa poetessa
cesenate, in una serata per voce sola. Un concerto poetico di parole lucciole e tenerezze e incanti e
quella capacità che hanno i poeti di stare nei silenzi intorno alle parole.
Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 18 la rassegna prosegue con la Compagnia Baladam-B
Side/Beatrice Baruffini in Spritz, spettacolo erotico, politico, comico, alcolico, dove nel bel mezzo
di un aperitivo, due bicchieri di Spritz prendono vita e si rendono conto delle loro esistenze terribili
e meschine. Sono schiavizzati e sfruttati da terribili padroni-vampiri, che stanno succhiando il loro
fluido vitale fino all’ultima goccia. Ma gli Spritz non ci stanno: acquisiscono autocoscienza politica e
decidono di ribellarsi alle persone che li stanno bevendo. Inizia così la rivoluzione proletaria degli
Spritz. Spritz è un corto sperimentale di teatro di figura da tavolo, che mescola e parodizza diversi
immaginari collettivi, legati in particolare al socialismo, all’erotismo, al cinema mainstream. Il
progetto nasce da un generale desiderio di divertissement delirante e utilizza l’ironia complessa come
filtro interpretativo della realtà e della comunicazione odierna.
Domenica 15 febbraio 2026 alle ore 18 ad andare in scena è la Compagnia Orizzonti Nuovi con
lo spettacolo Esperando e la regia di Michele Zizzari Esperando è un’opera in tre atti, ironica, comica
e anche poetica, su un’umanità che s’affanna a trovare un senso all’esistenza, spesso trascorsa in una
inconcludente attesa, tra annose questioni irrisolte. I personaggi – pur confrontandosi in una serie di
dialoghi assurdi e di azioni simboliche e paradossali (secondo lo stile tipico del Teatro dell’Assurdo)
– affrontano con più immediatezza i temi serissimi su cui l’umanità si interroga da sempre. Lo fanno
con scanzonata e talora amara ironia.
Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 18 il Rosaspina ospita l’attore romagnolo Denis Campitelli in
Zitti tutti! testo teatrale scritto nel 1993 in lingua romagnola da Raffaello Baldini, poeta di
Santarcangelo di Romagna, che per la prima volta veste i panni di drammaturgo. Sulla scena pochi
dettagli: una poltrona, un tavolino, una lampada, un armadio e “Lui”, l’uomo che ininterrottamente
parla. Un uomo comune, vinto dal tormento e dalla nevrosi che passa in rassegna la sua vita. Una
partitura vocale, una cascata di parole in dialetto romagnolo, implacabili e comiche che gli servono
per raccontare di sé, del suo paese, la sua gente, i suoi figli, sua moglie, i tradimenti, il suo essere
profondamente normale, un piccolo benestante.
Domenica 1 marzo 2026 alle ore 18 torna al Teatro Francesco Rosaspina l’attore e drammaturgo
Oscar De Summa con lo spettacolo Parallele sono le rette dell’amore e della morte. Lo spettacolo
parte della figura di Mariarosaria, una ragazza che abitava accanto alla casa dove viveva l’autore da
ragazzo. Una coetanea con cui non aveva nulla da condividere, perché le famiglie non si
frequentavano in seguito a screzi accaduti nel tempo. Mariarosaria studia, va al liceo, studiava il
pianoforte, si interessava di filosofia, tutte cose che la rendevano diversa e lontana dal mondo di
adolescenti decisi a divertirsi senza pensare troppo alle conseguenze delle proprie azioni. Proprio
quando De Summa, molti anni dopo, decide di raccontare la storia di questa giovane donna e della
sua infatuazione per un suo amico, un amore frenato sul nascere dalla famiglia di lei, scopre che nello
stesso giorno in cui ha iniziato a scriverne Mariarosaria è morta. Questa coincidenza lo colpisce e lo
porta a completare il suo lavoro, un testo che intreccia il vissuto personale con la fisica quantistica,
scovando in questa scienza le ragioni per le quali due vite sembrano restare inscindibilmente legate.
Domenica 22 marzo 2026 alle ore 18 la Compagnia Pem Habitat Teatrali presenta sul palco del
Rosaspina il nuovo spettacolo in produzione, Lo sciopero delle bambine, con Rita Pelusio e Rossana
Mola. Giugno 1902. Il centro di Milano è attraversato da un corteo di giovanissime apprendiste-sarte
che marcia verso la Camera del Lavoro. Sono le cosiddette “piscinine”, che in dialetto meneghino
significa, appunto, “piccoline”. Sono tutte bambine, hanno tra i sei e i tredici anni, lavorano in
ambienti insalubri e senza diritti, sfruttate e sottopagate, eppure trovano la forza di scioperare e, per
cinque giorni, fermano l’industria della moda della città. La loro protesta attira attenzione e curiosità,
scherno da parte dei giornali e dei padroni, sostegno da parte di intellettuali socialiste e femministe,
come Anna Kuliscioff. A raccontare questa storia dimenticata sono due piccioni, due creature che
abitano “le piazze” e che, nelle loro parole, rispecchiano il nostro sguardo contemporaneo, troppo
spesso stanco e disilluso davanti alle sfide della storia. Mentre osservano la protesta delle più
minuscole operaie, essi creano un carillon filosofico e rarefatto, che lascia spazio alle nostre domande.
Una narrazione arguta e ironica per ricordare una protesta che ha cambiato il corso della storia e della
consapevolezza collettiva del lavoro femminile e infantile.
Domenica 29 marzo 2026 alle ore 18 Ashes lo spettacolo vincitore del Premio Ubu 2022 per il
Miglior Progetto Sonoro e il Miglior Attore Protagonista (Marco Cavalcoli), approda sul palco del
Teatro Rosaspina. Si può viaggiare nel tempo attraverso il suono? Si può costruire un racconto sonoro
che prenda forma soltanto nella mente degli/delle spettatori/spettatrici? Ashes della Compagnia Muta
Imago è un aleph di suoni che scorrono paralleli, un flusso di attimi che si sovrappongono, si fanno
sentire per un istante prima di scomparire. Un concerto per voci e musica eseguita dal vivo, un viaggio
sonoro immersivo: una riflessione sul potere immaginifico del suono e della parola, sull’importanza
dell’“ora” e sulle sue caratteristiche di impermanenza, così affascinanti e disturbanti allo stesso
tempo. Una sequenza di accadimenti si svolge senza soluzione di continuità: brevi frammenti di vite
private, compleanni, feste, morti, cadute, uccisioni, animali, alberi di Natale, dinosauri,
microbiologia, geologia, tutto quello che passa e non resta, ma che definisce e conferisce un
significato preciso alla vita di noi esseri umani. I quattro performer parlano, giocano, urlano, lottano,
confessano segreti e fanno dichiarazioni d’amore. Voci che generano dinosauri e lupi, funghi e
balenottere, madri, padri, figli e figlie, che solo per un attimo si trovano in quel tempo e in quello
spazio, pronti a scomparire con l’evanescenza del fiato che si dissolve. È solo la voce che avvera la
presenza, crea mondi, tesse relazioni, genera visioni.
Infine, domenica 26 aprile 2026 alle ore 15 chiude la rassegna Valli sonore una camminata collettiva
a cura di Tommaso Semprini Cesari, giovane naturalista ed escursionista riminese, per guardare ed
ascoltare la natura che ci circonda e capirne la storia. Uno sguardo ai mosaici ambientali che ci
circondano attraverso la lente della storia ecologica e antropica di Montescudo; riconosceremo i segni
dalla lunga interazione tra uomo e natura. Lungo il sentiero piccole osservazioni creative e racconti
naturali. Merenda finale. Prenotazione obbligatoria.
Tre gli appuntamenti presenti quest’anno in sala mostre:
Domenica 11, 18 Gennaio 2026
ALEXA INVREA
Domenica 15, 22 Febbraio 2026
LAURA NOMISAKE
Domenica 1, 22, 29 Marzo 2026
STEFANIA SBRIGHI
Al termine di ogni spettacolo APERITIVO offerto dalla Pro Loco di Montescudo.
Ingresso 12,00 €, se non diversamente indicato.
Residenti nel Comune di Montescudo – Monte Colombo e 10,00 €
www.lattoscuro.it