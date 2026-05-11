Morciano in lutto per Rossano Guerra, ex sindaco e docente d’arte

Lutto a Morciano di Romagna per la scomparsa di Rossano Guerra, ex sindaco del paese dal 1980 al 1985 e figura conosciuta nel mondo dell’arte e della formazione accademica.

A ricordarlo è stata l’Amministrazione comunale con un messaggio di cordoglio diffuso nelle scorse ore. “L’Amministrazione comunale di Morciano di Romagna esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rossano Guerra, già sindaco del Comune dal 1980 al 1985, docente e figura di riferimento nel mondo dell’arte e della cultura”, si legge nella nota.

Nel corso della sua carriera Guerra ha affiancato l’attività istituzionale a quella accademica, ricoprendo anche il ruolo di rettore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino e svolgendo attività di insegnamento tra Emilia-Romagna e Marche. “Nel corso della sua vita Rossano Guerra ha unito l’impegno istituzionale alla passione per l’insegnamento e la formazione artistica, ricoprendo anche il ruolo di rettore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino e svolgendo attività accademica ai massimi livelli in Emilia-Romagna e Marche”, prosegue il comunicato.

Originario del Montefeltro, Guerra viveva da molti anni a Morciano, mantenendo un forte rapporto con la comunità locale. “Per oltre quarant’anni ha mantenuto un forte legame con la comunità morcianese, contribuendo con il proprio impegno civile e professionale alla vita del territorio”.

L’Amministrazione comunale ha infine espresso vicinanza ai familiari: “L’Amministrazione comunale si stringe con affetto alla moglie Piera, ai figli Giorgia e Alessandro e a tutti i familiari in questo momento di dolore”.