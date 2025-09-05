Morti sul lavoro, Rimini tra le otto province senza vittime nel 2025

437 infortuni mortali in occasione di lavoro e 170 in itinere in ItaLIA. Lombardia, Veneto, Campania e Sicilia anche a fine luglio sono le regioni con il maggior numero di vittime totali. I settori più colpiti: Costruzioni, Attività Manifatturiere, Trasporti e Magazzinaggio e Commercio. Si registra ancora una lieve diminuzione nel numero complessivo delle denunce di infortunio.

Eccoli i dati diffusi dall’Osservatorio Nazionale Vega

MORTI E INFORTUNI IN ITALIA: I NUMERI ASSOLUTI A LUGLIO 2025

Sono 607 le vittime sul lavoro in Italia, delle quali 437 in occasione di lavoro (3 in meno rispetto a luglio 2024) e 170 in itinere (33 in più rispetto a luglio 2024). Ancora alla Lombardia va la maglia nera per il maggior numero di vittime in occasione di lavoro (64). Seguono: Campania (44), Veneto (43), Sicilia (36), Piemonte (33), Puglia (30), Emilia-Romagna, Lazio e Toscana (29), Liguria (13), Trentino-Alto Adige e Umbria (12), Abruzzo, Calabria, Marche e Sardegna (11), Basilicata (9), Friuli-Venezia Giulia (8), Molise e Valle d’Aosta (1). (Nel report allegato il numero delle morti in occasione di lavoro provincia per provincia).

A Rimini la situazione è positiva: nessun morto è stato registrato fino a luglio: la provincia è tra le 8 con zero casi.