MotoGP Barcellona: Pecco non molla e vince la Sprint, Enea fantastico secondo

MotoGp a Barcellona: Bagnaia vince la Sprint davanti a Bastianini e Martin. Il Mondiale si decide domani. Lo spagnolo avanti in classifica di 19 punti. Bagnaia partirà in pole, Martin dalla quarta posizione.

Pecco ha dominato la gara di oggi dall’inizio alla fine senza commettere il minimo errore. Superato in avvio da Martin e Bastianini alla prima staccata, si è subito ripreso la testa della corsa senza mollarla più e infliggendo un distacco incolmabile agli inseguitori. Dietro di lui Martin ha cercato il colpo del ko – vincendo avrebbe già messo in tasca il titolo – ma senza riuscirci. Anzi nel finale ha dovuto cedere il secondo posto a uno scatenato Enea Bastianini, partito ottavo ma a lungo alle spalle del compagno di squadra;i era scivolato in quarta psizione per un errore ma infine è stato capace di superare il pilota spagnolo della Pramac all’ultimo giro. Il riminese conquista così 5 punti di vantaggio nella classifica mondiale su un Marc Marquez oggi un po’ in ombra, giunto dietro ad Aleix Espargarò su Aprilia che non voleva sfigurare nella sua gara d’addio disputata a casa sua.

Nelle qualifiche il campione del mondo del Ducati Team ha preceduto l’Aprilia di Aleix Espargaro e la Ducati del Team Gresini di Marc Marquez. A Jorge Martin sarà sufficiente arrivare nono per diventare campione del mondo: sarebbe la prima volta sia per lu che per il suo team, quello della toscana Pramac.

SPRINT RACE MOTOGP BARCELLONA – ORDINE DI ARRIVO

Francesco Bagnaia Enea Bastianini Jorge Martin Aleix Espargaro Alex Marquez Franco Morbidelli Marc Marquez Marco Bezzecchi Brad Binder Fabio Quartararo Johan Zarco Maverick Vinales Joan Mir

MOTOGP DELLA SOLIDARIETA’ BARCELLONA – GRIGLIA DI PARTENZA

Prima fila

1. F. Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ITA – 01:38.641

2. A. Espargaro (Aprilia Racing) SPA – +0.055

3. M. Marquez (Gresini Racing MotoGP) SPA – +0.157

Seconda fila

4. J. Martin (Prima Pramac Racing) SPA – +0.208

5. F. Morbidelli (Prima Pramac Racing) ITA – +0.245

6. P. Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) SPA – +0.308

Terza fila

7. M. Viñales (Aprilia Racing) SPA – +0.351

8. E. Bastianini (Ducati Lenovo Team) ITA – +0.437

9. M. Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ITA – +0.480

Quarta fila

10. F. Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) FRA – +0.568

11. A. Marquez (Gresini Racing MotoGP) SPA – +0.611

12. J. Zarco (CASTROL Honda LCR) FRA – +0.853

Quinta fila (dal Q1)

13. J. Mir (Repsol Honda Team) SPA – +0.791

14. M. Oliveira (Trackhouse Racing) POR – +0.846

15. A. Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) SPA – +0.918

Sesta fila

16. L. Marini (Repsol Honda Team) ITA – +0.978

17. R. Fernandez (Trackhouse Racing) SPA – +1.004

18. B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) RSA – +1.037

Settima fila

19. J. Miller (Red Bull KTM Factory Racing) AUS – +1.108

20. T. Nakagami (IDEMITSU Honda LCR) JPN – +1.152

21. A. Fernandez (Red Bull GASGAS Tech3) SPA – +1.525

Ottava fila

22. M. Pirro (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ITA – +1.607

23. S. Bradl (HRC Test Team) GER – +1.778

LA CLASSIFICA PILOTI