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Sei italiani nei primi dieci, Alex in testa alla classifica mondiale


MotoGP delle Americhe: Bagnaia trionfa ad Austin, Marc Marquez cade e si ritira


30 Marzo 2025 / Redazione
Sport

Francesco Bagnaia vince il Gran Premio delle Americhe ad Austin. L’italiano della Ducati precede Alex Marquez (Ducati Gresini) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Marc Marquez è caduto mentre era al comando, rientrato al 19mo posto è stato costretto al ritiro per problemi alla sua moto.

Colpo di scena in Texas: Marc Marquez, dominatore della prima parte di gara, cade clamorosamente mentre era in testa, lasciando via libera a Pecco Bagnaia. Il campione del mondo 2023 ne approfitta e conquista la sua prima vittoria stagionale nel Gran Premio delle Americhe, rilanciando così la sua corsa al titolo.

Una gara imprevedibile: dal caos iniziale alla caduta di Marquez
La gara di Austin inizia sotto il segno dell’incertezza: la pista è in condizioni miste, piove a tratti e le scelte sulle gomme diventano cruciali. A pochi minuti dal via, Marc Marquez azzarda e cambia moto, passando alle slick. Lo imita subito Pecco Bagnaia, seguito da altri piloti. Il caos sulla griglia porta alla bandiera rossa e a una nuova partenza, con tutti su gomme d’asciutto.

Al semaforo verde, Marquez parte bene e mantiene il comando davanti al fratello Alex, mentre Bagnaia si infila subito in terza posizione. Pecco fatica inizialmente a tenere il passo dei fratelli Marquez, ma al quarto giro attacca Alex e si lancia all’inseguimento di Marc, che nel frattempo aumenta il ritmo fino a sfiorare i due secondi di vantaggio.

Il colpo di scena: Marquez cade, Bagnaia ringrazia
La gara sembra indirizzata verso l’ennesimo trionfo dello spagnolo, ma al nono giro arriva l’imprevisto: Marquez taglia troppo il cordolo nella sequenza del “serpente”, perde il controllo della sua Ducati e finisce a terra. Bagnaia eredita così la testa della corsa, seguito da Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.

Marquez prova a rientrare in gara, ma senza il pedale del freno è costretto al ritiro al 13° giro. Da quel momento, Bagnaia gestisce il vantaggio e vola verso il traguardo, conquistando la sua prima vittoria della stagione.

Podio italiano, top ten e classifica
Sul podio, dietro Bagnaia, salgono Alex Marquez (Gresini) e un ottimo Fabio Di Giannantonio (VR46), che precede il compagno di squadra Morbidelli. Completano la top ten Miller, Bezzecchi (Aprilia), Bastianini (KTM), Marini (Honda), Ogura e Quartararo.

L’ordine d’arrivo del GP delle Americhe 2025

  1. F. Bagnaia
  2. A. Marquez +2.089
  3. F. Di Giannantonio +3.594
  4. F. Morbidelli +10.732
  5. J. Miller +11.857
  6. M. Bezzecchi +12.238
  7. E. Bastianini +12.815
  8. L. Marini +15.646
  9. A. Ogura +16.344
  10. F. Quartararo +18.255
  11. A. Rins +24.256
  12. R. Fernandez +27.938
  13. A. Fernandez +35.740
  14. M. Viñales +42.724
  15. L. Savadori +46.397
  16. S. Chantra +1’03.601
  17. J. Zarco +2 Giri
    F. Aldeguer ritirato
    B. Binder ritirato
    M. Marquez ritirato
    J. Mir ritirato
    P. Acosta ritirato

La classifica piloti

  1. Alex Marquez 87 punti
  2. Marc Marquez 86 punti
  3. Pecco Bagnaia 75 punti
  4. Franco Morbidelli 55
  5. Fabio Di Giannantonio 44
  6. Ai Ogura 25
  7. Johan Zarco 25
  8. Marco Bezzecchi 24
  9. Luca Marini 20
  10. Jack Miller 19
  11. Brad Binder 19
  12. Enea Bastianini 16
  13. Pedro Acosta 16
  14. Fabio Quartararo 16
  15. Joan Mir 10
  16. Alex Rins 10
  17. Maverick Vinales 6
  18. Raul Fernandez 5
  19. Fermin Aldeguer 3
  20. Augusto Fernandez 3
  21. Miguel Oliveira 2
  22. Lorenzo Savadori 1
  23. Somkiat Chantra 0
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