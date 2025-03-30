MotoGP delle Americhe: Bagnaia trionfa ad Austin, Marc Marquez cade e si ritira

Francesco Bagnaia vince il Gran Premio delle Americhe ad Austin. L’italiano della Ducati precede Alex Marquez (Ducati Gresini) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Marc Marquez è caduto mentre era al comando, rientrato al 19mo posto è stato costretto al ritiro per problemi alla sua moto.

Colpo di scena in Texas: Marc Marquez, dominatore della prima parte di gara, cade clamorosamente mentre era in testa, lasciando via libera a Pecco Bagnaia. Il campione del mondo 2023 ne approfitta e conquista la sua prima vittoria stagionale nel Gran Premio delle Americhe, rilanciando così la sua corsa al titolo.

Una gara imprevedibile: dal caos iniziale alla caduta di Marquez

La gara di Austin inizia sotto il segno dell’incertezza: la pista è in condizioni miste, piove a tratti e le scelte sulle gomme diventano cruciali. A pochi minuti dal via, Marc Marquez azzarda e cambia moto, passando alle slick. Lo imita subito Pecco Bagnaia, seguito da altri piloti. Il caos sulla griglia porta alla bandiera rossa e a una nuova partenza, con tutti su gomme d’asciutto.

Al semaforo verde, Marquez parte bene e mantiene il comando davanti al fratello Alex, mentre Bagnaia si infila subito in terza posizione. Pecco fatica inizialmente a tenere il passo dei fratelli Marquez, ma al quarto giro attacca Alex e si lancia all’inseguimento di Marc, che nel frattempo aumenta il ritmo fino a sfiorare i due secondi di vantaggio.

Il colpo di scena: Marquez cade, Bagnaia ringrazia

La gara sembra indirizzata verso l’ennesimo trionfo dello spagnolo, ma al nono giro arriva l’imprevisto: Marquez taglia troppo il cordolo nella sequenza del “serpente”, perde il controllo della sua Ducati e finisce a terra. Bagnaia eredita così la testa della corsa, seguito da Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.

Marquez prova a rientrare in gara, ma senza il pedale del freno è costretto al ritiro al 13° giro. Da quel momento, Bagnaia gestisce il vantaggio e vola verso il traguardo, conquistando la sua prima vittoria della stagione.

Podio italiano, top ten e classifica

Sul podio, dietro Bagnaia, salgono Alex Marquez (Gresini) e un ottimo Fabio Di Giannantonio (VR46), che precede il compagno di squadra Morbidelli. Completano la top ten Miller, Bezzecchi (Aprilia), Bastianini (KTM), Marini (Honda), Ogura e Quartararo.

L’ordine d’arrivo del GP delle Americhe 2025

F. Bagnaia A. Marquez +2.089 F. Di Giannantonio +3.594 F. Morbidelli +10.732 J. Miller +11.857 M. Bezzecchi +12.238 E. Bastianini +12.815 L. Marini +15.646 A. Ogura +16.344 F. Quartararo +18.255 A. Rins +24.256 R. Fernandez +27.938 A. Fernandez +35.740 M. Viñales +42.724 L. Savadori +46.397 S. Chantra +1’03.601 J. Zarco +2 Giri

F. Aldeguer ritirato

B. Binder ritirato

M. Marquez ritirato

J. Mir ritirato

P. Acosta ritirato

La classifica piloti