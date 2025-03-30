MotoGP delle Americhe: Bagnaia trionfa ad Austin, Marc Marquez cade e si ritira
30 Marzo 2025 / Redazione
Francesco Bagnaia vince il Gran Premio delle Americhe ad Austin. L’italiano della Ducati precede Alex Marquez (Ducati Gresini) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Marc Marquez è caduto mentre era al comando, rientrato al 19mo posto è stato costretto al ritiro per problemi alla sua moto.
Colpo di scena in Texas: Marc Marquez, dominatore della prima parte di gara, cade clamorosamente mentre era in testa, lasciando via libera a Pecco Bagnaia. Il campione del mondo 2023 ne approfitta e conquista la sua prima vittoria stagionale nel Gran Premio delle Americhe, rilanciando così la sua corsa al titolo.
Una gara imprevedibile: dal caos iniziale alla caduta di Marquez
La gara di Austin inizia sotto il segno dell’incertezza: la pista è in condizioni miste, piove a tratti e le scelte sulle gomme diventano cruciali. A pochi minuti dal via, Marc Marquez azzarda e cambia moto, passando alle slick. Lo imita subito Pecco Bagnaia, seguito da altri piloti. Il caos sulla griglia porta alla bandiera rossa e a una nuova partenza, con tutti su gomme d’asciutto.
Al semaforo verde, Marquez parte bene e mantiene il comando davanti al fratello Alex, mentre Bagnaia si infila subito in terza posizione. Pecco fatica inizialmente a tenere il passo dei fratelli Marquez, ma al quarto giro attacca Alex e si lancia all’inseguimento di Marc, che nel frattempo aumenta il ritmo fino a sfiorare i due secondi di vantaggio.
Il colpo di scena: Marquez cade, Bagnaia ringrazia
La gara sembra indirizzata verso l’ennesimo trionfo dello spagnolo, ma al nono giro arriva l’imprevisto: Marquez taglia troppo il cordolo nella sequenza del “serpente”, perde il controllo della sua Ducati e finisce a terra. Bagnaia eredita così la testa della corsa, seguito da Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.
Marquez prova a rientrare in gara, ma senza il pedale del freno è costretto al ritiro al 13° giro. Da quel momento, Bagnaia gestisce il vantaggio e vola verso il traguardo, conquistando la sua prima vittoria della stagione.
Podio italiano, top ten e classifica
Sul podio, dietro Bagnaia, salgono Alex Marquez (Gresini) e un ottimo Fabio Di Giannantonio (VR46), che precede il compagno di squadra Morbidelli. Completano la top ten Miller, Bezzecchi (Aprilia), Bastianini (KTM), Marini (Honda), Ogura e Quartararo.
L’ordine d’arrivo del GP delle Americhe 2025
- F. Bagnaia
- A. Marquez +2.089
- F. Di Giannantonio +3.594
- F. Morbidelli +10.732
- J. Miller +11.857
- M. Bezzecchi +12.238
- E. Bastianini +12.815
- L. Marini +15.646
- A. Ogura +16.344
- F. Quartararo +18.255
- A. Rins +24.256
- R. Fernandez +27.938
- A. Fernandez +35.740
- M. Viñales +42.724
- L. Savadori +46.397
- S. Chantra +1’03.601
- J. Zarco +2 Giri
F. Aldeguer ritirato
B. Binder ritirato
M. Marquez ritirato
J. Mir ritirato
P. Acosta ritirato
La classifica piloti
- Alex Marquez 87 punti
- Marc Marquez 86 punti
- Pecco Bagnaia 75 punti
- Franco Morbidelli 55
- Fabio Di Giannantonio 44
- Ai Ogura 25
- Johan Zarco 25
- Marco Bezzecchi 24
- Luca Marini 20
- Jack Miller 19
- Brad Binder 19
- Enea Bastianini 16
- Pedro Acosta 16
- Fabio Quartararo 16
- Joan Mir 10
- Alex Rins 10
- Maverick Vinales 6
- Raul Fernandez 5
- Fermin Aldeguer 3
- Augusto Fernandez 3
- Miguel Oliveira 2
- Lorenzo Savadori 1
- Somkiat Chantra 0