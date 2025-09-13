MotoGP Misano: Bezzecchi vince la Sprint race, Marc Marquez a terra

Il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” è scosso da un boato al sesto giro la Ducati di Marc Marquez scivola alla curva 15. E quando il pilota si rialza e raggiunge i box ad accompagnarlo è una salva di fischi. Non sarà il massimo della sportività, ma questi sono i reali sentimenti di gran parte del pubblico italiano nei confronti dello spagnolo, nonostante abbia appena regalato all’italiana Ducati il settimo titolo marche consecutivo mentre lui si avvia a conquistare da dominatore il nono fra i piloti.

Il capolista del mondiale aveva appena superato Marco Bezzecchi con una sorpasso da manuale. Il riinese torna così in testa e va a vincere una gara che ha condotto dall’inizio alla fine dopo essere scattato dalla pole, salvo quella parentesi dovuta a un suo piccolo errore, immediatamente punito da Marquez.

Bezzecchi aveva allungato sui fratelli Marquez tenendo un ritmo forsennato. Bravo El Diablo quarto in mezzo alle Ducati. Settimo Acosta che passa Marini. Bagnaia intanto ha preso altre due posizioni, passato da Raul Fernandez e Zarco. Al quinto giro cade Quartararo, poco dopo Bezzecchi sbaglia e Marc Marquez ne approfitta, ma esagera nello spingere e poco dopo finisce a terra anche lui. Bez quindi torna in testa davanti ad Alex. Terzo Di Giannantonio più staccato, quarto Morbidelli. Settimo Marini a 9.3, ottavo Martin a 11.0, nono Raul Fernandez a 11.5, decimo Bastianini a 12.9, 13° Bagnaia a 16.1.

In Campionato Marc Marquez resta inarrivabile a 487 punti, 173 in più di suo fratello Alex Marquez e 250 in più di Pecco Bagnaia. Bezzecchi è quarto a 28 punti dal piemontese.

L’ordine di arrivo

1. Bezzecchi in 19’52”966

​2. Alex Marquez +1”

​3. Di Giannantonio +2”551

​4. Morbidelli +3”526

​5. Acosta +6”834

​6. Aldeguer +6”960

​7. Marini +9”307

​8. Martin +11”027

​9. R. Fernandez +11”594

​10. Bastianini +12”928

​11. Zarco +15”490

​12. Ogura +15”600

​13. Bagnaia +16”129

​14. Miller +16”727

​15. Vinales +16”861

​16. Oliveira +17”576

​17. Rins +18”716

​18. A. Fernandez +27”893

​19. Chantra +28”333

​out. Binder

​out. Marc Marquez

​out. Quartararo

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