Movida addio, UGS: “A Rimini il divertimento è diventato un lusso”

Il grido d’allarme dell’Unione Giovani di Sinistra arriva forte e chiaro: “i giovani vogliono divertirsi ma a Rimini la movida sembra essere morta e sepolta”.

“Rimini: mare, cultura e divertimento . Era una città di contadini e di ritrovamenti storici, ma si è fatta conoscere nel mondo per il chiasso delle discoteche e la fame di notte; un posto dove il cibo ha ancora il sapore della tradizione, mentre intorno tutto corre verso un divertimento che non conosce riposo – si legge nel comunicato.

“In Romagna si va, si spende poco, si mangia tanto e ci si diverte” — è questa la favola che ci viene raccontata da sempre. Ma a noi giovani questa promessa non è mai arrivata. Ci hanno lasciato soli, col peso di vivere in una città diversa: una Rimini trasformata, snaturata; un luogo dove la gioia è diventata un lusso e la nostra realtà non somiglia più al ricordo che avete venduto al mondo”.

“Ci avete tolto tutto, e ora, che per due giorni abbiamo ripreso una strada con la nostra musica, dando vita ai locali e gioia ai corpi, osate scandalizzarvi? Vi lamentate del profitto dei locali, voi, che avete fatto del consumo la vostra sola religione. Ma la verità è che non sopportate la nostra gioia. Vi attaccate ai vestiti delle ragazze e al modo di stare al mondo dei ragazzi, nascondendo dietro il sessismo e il disprezzo di classe la vostra paura di vedere qualcuno che è ancora vivo, mentre voi siete già cenere. Ma ora andiamo per punti perché i temi sono tanti”.

“Oggi, per cercare un po’ di vita la sera, le opzioni sono così misere e insicure che, per tornare a casa, chi vuole bere è costretto a soggiogarsi al monopolio dei taxi – sottolinea UGS Rimini -.A Rimini la movida è stata uccisa: perché a qualcuno la musica dopo le undici dà fastidio, e allora siamo cacciati tra i colli per poter ballare. Siamo spinti ai margini, pagando cifre feroci, perché oggi non costa più cinque euro entrare in una discoteca e il carburante per arrivarci non si paga più settanta centesimi, ma è lusso che non tutti possono permettersi”.

“Ormai il turismo è breve e chi viene per Pasqua o d’estate riparte poco dopo. Se il beat Fest ci ha portato un po’ di turismo extra, ci vogliamo seriamente lamentare? Ricordiamo soltanto che il secondo giorno di festa c’era brutto tempo, cosa che solitamente lascia deserte le strade di Rimini. Al contrario in molti si sono comunque mossi andando negli stessi locali che voi vi prefiggete di difendere e che sarebbero rimasti vuoti senza beat Fest”.

“Come e da cosa ci dobbiate proteggere, noi ancora dobbiamo capirlo. Forse a qualcuno dà fastidio se la città è viva? Forse il benessere sociale dei giovani non vi interessa? O forse è più facile marchiare giovani lavoratrici e studentesse come ‘ragazzine vestite da aspiranti veline’? Fa sorridere che l’offesa arrivi proprio da un esponente di Forza Italia come Raimondo Elli: il partito a cui le veline piacevano tanto, e che ora le usa come insulto per umiliare una generazione”.

“Come UGS Rimini Non abbiamo paura di denunciare attacchi sessisti e opinioni bigotte, retrograde e completamente scollegate dalle realtà che la nostra città vive. Chiediamo delle scuse pubbliche da parte di Raimondo Elli e Forza Italia Rimini nei confronti di tutte le cittadine. Chiediamo al comune di continuare con questa serie di eventi che portano: divertimento in sicurezza, turismo e LAVORO” – conclude l’Unione Giovani di Sinistra.