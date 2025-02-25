Mutui, a Rimini l’importo medio è 146.551 euro: il secondo più alto in regione
25 Febbraio 2025 / Redazione
Mutuo, quanto mi costi?! Gli ultimi anni sono stati delicati per il mercato dei mutui, ma a partire dalla seconda metà del 2024, grazie alla politica monetaria della BCE, i finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione sono tornati a crescere tanto che in Emilia-Romagna – secondo l’osservatorio* congiunto Facile.it e Mutui.it – rispetto ai dodici mesi precedenti sono cresciuti sia l’importo richiesto, arrivato a 136.536 euro (+6%) sia il numero delle domande di finanziamento (+20%).
In Emilia-Romagna cresce anche il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, salito nel 2024 a 205.212 (+5%). In lievissimo incremento anche l’età degli aspiranti mutuatari (39 anni e mezzo), dato che va letto anche alla luce dell’incremento del peso percentuale delle richieste di surroga, passate dal 19% del 2023 al 28% del 2024, valore spinto in alto dal calo dei tassi applicati ai mutui.
Analizzando le richieste di mutuo raccolte in Emilia-Romagna nel 2024 emergono delle differenze a livello locale. Bologna è la provincia emiliano-romagnola dove è stato rilevato l’importo medio più alto (149.263 euro), seguita da Rimini (146.551 euro); sul gradino più basso del podio troviamo Forlì-Cesena con 137.694 euro. Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano le province di Modena (134.904 euro), Parma (131.273 euro), Ravenna (130.676 euro) e Reggio Emilia (127.731 euro). Chiudono la graduatoria regionale le province di Piacenza, dove la cifra media richiesta lo scorso anno è stata pari a 116.437 euro, e Ferrara (111.600 euro).
Prima casa
Limitando l’analisi alle sole richieste di mutui per l’acquisto della prima casa, in Emilia-Romagna emerge che anche in questo caso aumentano sia l’importo medio richiesto, pari a 141.071 euro (+6%) sia il valore medio dell’immobile, che ha raggiunto i 190.945 euro (+4%). Rimangono sostanzialmente stabili, invece, l’età media del richiedente (poco più di 36 anni e mezzo) e la durata del piano di ammortamento (26 anni e mezzo).
L’offerta ed i tassi
Sebbene i fissi siano ancora più convenienti, il divario con i variabili si è ridotto; secondo le simulazioni** di Facile.it e Mutui.it oggi per un mutuo medio da 126.000 euro da restituire in 25 anni a copertura del 70% del valore dell’immobile le migliori offerte disponibili online partono da un tasso (TAN) del 2,45%, con rata di 562 euro. Tariffe leggermente migliori per gli immobili di classe A o B, con i mutui green che partono da tassi (TAN) pari a 2,40% e una rata di 559 euro. Per la surroga, invece, il miglior TAN disponibile online è pari al 2,57% (rata di 570 euro).
Per quanto riguarda i tassi variabili, grazie ai tagli della Banca Centrale Europea, oggi questi risultano più convenienti rispetto anche solo a sei mesi fa; le migliori offerte online, per un mutuo medio, partono da un tasso (TAN) del 3,50%, con una rata di 631 euro. Per gli immobili di classe A o B i valori partono da 3,33% con una rata di 612 euro.
|Provincia
|Importo medio richiesto
nel 2024
|Bologna
|149.263 €
|Ferrara
|111.600 €
|Forlì-Cesena
|137.694 €
|Modena
|134.904 €
|Parma
|131.273 €
|Piacenza
|116.437 €
|Ravenna
|130.676 €
|Reggio Emilia
|127.731 €
|Rimini
|146.551 €
|Emilia-Romagna
|136.536 €
|Italia
|134.358 €
Le migliori offerte oggi:
|Tipologia mutuo
|Tasso (TAN)
|Rata mensile
|Mutuo a tasso fisso
|2,45%
|562 €
|Mutuo green a tasso fisso
|2,40%
|559 €
|Mutuo surroga a tasso fisso
|2,57%
|570 €
|Mutuo a tasso variabile
|3,50%
|631 €
|Mutuo green a tasso variabile
|3,33%
|612 €
Simulazioni fatte in data 11 febbraio 2025 su mutuo da 126.000 euro in 25 anni LTV 70%
Mutui in Provincia di Rimini
Secondo l’osservatorio congiunto Facile.it – Mutui.it, nel 2024 l’importo medio richiesto per un mutuo in provincia di Rimini è stato pari a 146.551 euro appunto, il secondo valore più alto rilevato in Emilia-Romagna.
Allargando l’analisi a tutta la regione emerge che sono in aumento sia la richiesta di finanziamenti (+20%) sia l’importo medio richiesto, arrivato a 136.536 euro (+6%). Crescono anche il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, salito nel 2024 a 205.212 euro (+5%), ed il peso percentuale delle richieste di surroga, passate dal 19% al 28%.
Analizzando le domande di mutuo raccolte in Emilia-Romagna emergono delle differenze a livello locale: Bologna è la provincia dove è stato rilevato l’importo medio più alto (149.263 euro), seguita da Rimini (146.551 euro) e Forlì-Cesena (137.694 euro). Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano le province di Modena (134.904 euro), Parma (131.273 euro), Ravenna (130.676 euro) e Reggio Emilia (127.731 euro). Chiudono la graduatoria regionale le province di Piacenza (116.437 euro) e Ferrara (111.600 euro).
|Provincia
|Importo medio richiesto
nel 2024
|Bologna
|149.263 €
|Ferrara
|111.600 €
|Forlì-Cesena
|137.694 €
|Modena
|134.904 €
|Parma
|131.273 €
|Piacenza
|116.437 €
|Ravenna
|130.676 €
|Reggio Emilia
|127.731 €
|Rimini
|146.551 €
|Emilia-Romagna
|136.536 €
|Italia
|134.358 €