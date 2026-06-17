MystFest, la mappa del delitto: annunciati i finalisti del Gran Giallo di Cattolica

Il MystFest scalda i motori e si prepara a trasformare la Regina dell’Adriatico nella capitale italiana del poliziesco. Sono stati annunciati i dieci finalisti della 53ª edizione del Premio Gran Giallo città di Cattolica, lo storico concorso letterario che da oltre mezzo secolo rappresenta il clou della manifestazione, continuando a intercettare e valorizzare le migliori nuove voci della narrativa crime nazionale.

L’edizione di quest’anno ha fatto registrare numeri straordinari, con oltre cento racconti inviati, a dimostrazione della strabiliante vitalità di un genere capace di rinnovarsi senza sosta. I testi in gara mettono in luce una platea di autori estremamente eterogenea per età, provenienza geografica e background professionale. Spicca la partecipazione di un giovanissimo scrittore lombardo classe 2009, specchio di una passione che contagia le nuove generazioni, contrapposto al concorrente più anziano, un autore napoletano nato nel 1945. La tendenza alla sperimentazione della forma è inoltre confermata da ben due racconti scritti a quattro mani.

A livello geografico, le regioni che hanno espresso il maggior numero di aspiranti giallisti sono l’Emilia-Romagna, la Lombardia, il Veneto e la Toscana. Le opere testimoniano rotte imprevedibili: il testo spedito da più lontano è arrivato direttamente da Los Angeles, seguito da una candidatura dalla Svezia, mentre il contributo più vicino porta la firma di un autore di Cattolica. Sorprende anche il mosaico professionale dei partecipanti, che unisce ghostwriter, insegnanti, sceneggiatori, un entomologo e persino un vice-questore di polizia.

La dura selezione iniziale è stata affidata a una pre-giuria tecnica composta da sedici esperti del settore. I dieci racconti promossi alla fase finale sono: In un giorno di sole (Chiadini Beuri), L’odore della colpa (Cassanelli-Franco), 1981 (Fazzari), Italiani brava gente (Fontani), Tattoo (Gramone), La confraternita (Leone), I testimoni ciechi (Maccanti), L’ombra del tempio (Merlo), La lupa (Proietti) e Per grazia ricevuta (Zonta).

Ora la parola passa alla giuria ufficiale dei grandi nomi: Carlo Lucarelli, Gabriella Genisi, Barbara Perna, Piergiorgio Nicolazzini, Franco Forte (direttore de Il Giallo Mondadori) e Simonetta Salvetti. Il vincitore assoluto sarà proclamato nella serata di sabato 11 luglio nella cornice di piazza 1° Maggio, ottenendo l’ambita pubblicazione nella celeberrima collana “Il Giallo Mondadori”, un trampolino di lancio che in passato ha visto transitare maestri del calibro di Loriano Macchiavelli e Andrea G. Pinketts.

Ma il MystFest guarda anche al futuro della scrittura attraverso la formazione. Quest’anno debutta infatti “MystFest Hub”, un’innovativa summer school in programma dall’8 all’11 luglio, ideata come uno spazio di sperimentazione sui linguaggi contemporanei della narrazione per schermi e audio. Per quattro giornate i partecipanti lavoreranno a stretto contatto con i big dell’industria culturale, muovendosi lungo due binari paralleli: la serialità audiovisiva e il podcasting.

Il programma della sezione sceneggiatura vanta firme del calibro di Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli (dietro a successi come Gomorra e ZeroZeroZero), Peppe Fiore, Francesco Agostini e il regista Matteo Oleotto, con una masterclass di chiusura affidata a Carlo Lucarelli. Per il podcasting interverranno invece Davide Savelli, Sara Poma (Chora Studio) e Antonio Visca (OnePodcast). Un’opportunità interamente gratuita e comprensiva di ospitalità per tre notti, con iscrizioni aperte fino a domenica 21 giugno sul sito ufficiale mystfest.com.