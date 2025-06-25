Nando Timoteo venerdì sera a Viserba

Venerdì 27 giugno, alle 21, in piazza Pascoli a Viserba torna l’appuntamento con la rassegna comica Sganassau. Protagonista della serata sarà Nando Timoteo, noto comico pugliese e volto di Striscia la Notizia, pronto a conquistare il pubblico col suo inconfondibile humour sottile e intelligente, sempre garbato e privo di volgarità.

Nando Timoteo muove i primi passi nel mondo dello spettacolo nei primi anni ’90, esibendosi nei villaggi turistici, per poi formarsi professionalmente alla Scuola di Teatro Acting Center di Milano diretta da Richard Gordon, docente dell’Actor Studio. La sua carriera di cabarettista prende forma nei locali milanesi, in particolare alla storica Corte dei Miracoli.

Dal 2005 approda in televisione, entrando a far parte del cast fisso di Colorado fino al 2016. Partecipa anche a programmi come Zelig Off, Risollevante (Comedy Central Sky), oltre a collaborazioni radiofoniche con Radio Italia. Compare inoltre nei film Eccezziunale Veramente e 2061 Un anno eccezionale, entrambi con Diego Abatantuono. Dal 2021 è tra i protagonisti di Striscia la Notizia, dove ricopre il ruolo di inviato e autore della rubrica satirica Che Satira Tira?

La serata sarà condotta dal direttore artistico Matteo Monì, affiancato dall’eclettico e inimitabile One Man Show Amedeo Visconti, con la partecipazione di ospiti speciali e performance inedite.

L’evento è a ingresso libero e l’inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21.