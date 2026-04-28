Nasce il Premio Letterario “Pane e Parole”

Coop Alleanza 3.0 annuncia la nascita del Premio Letterario “Pane e Parole”, un’iniziativa che porta al centro del dibattito pubblico la cultura come strumento essenziale per rafforzare il pensiero critico e la partecipazione democratica.

Il Premio coinvolge libri editi di saggistica e podcast, e si articola in tre ambiti che spaziano dalle trasformazioni storiche, politiche, economiche e sociali al rapporto tra scienza, società e produzione alimentare, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per interpretare il presente.

La meccanica riflette pienamente i valori cooperativi: sarà il Comitato Scientifico a individuare i finalisti entro maggio, mentre nei mesi successivi le opere saranno diffuse e accompagnate da attività di comunicazione per arrivare alla fase decisiva, in cui soci e dipendenti di Coop Alleanza 3.0 e Librerie.coop voteranno i vincitori, trasformando il Premio in un esercizio reale di democrazia partecipata, con proclamazione finale prevista a ottobre.

A guidare il progetto è Anna Finocchiaro, affiancata da un Comitato Scientifico che riunisce Giampiero dalla Zuanna, Antonio Funiciello, Michele Morgante, Massimiliano Panarari, Antonio Pascale, Flavia Piccoli Nardelli e Andrea Zannini, un insieme di competenze che garantisce rigore, pluralità e autorevolezza alla selezione.