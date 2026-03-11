Nevediversa, Legambiente punta il dito sull’impianto dismesso di Montecopiolo

In un contesto climatico sempre più ostile, l’Emilia-Romagna emerge come uno dei territori più critici della Penisola, dove il modello dello sci “a tutti i costi” si scontra con una realtà di montagne senza neve e bilanci pubblici in sofferenza. Il dossier Nevediversa 2026 di Legambiente scatta una fotografia di una regione sospesa tra l’abbandono e l’artificio. Da questa “istantanea” non rimane esclusa neppure la provincia di Rimini: con il “caso” di Montecopiolo.

La dismissione degli impianti

Il dato più allarmante riguarda la velocità della dismissione: gli impianti sciistici definitivamente abbandonati in regione sono passati dai 15 censiti nel 2024 e 2025 ai 19 del 2026. Questo incremento testimonia il fallimento di strutture situate a quote ormai troppo basse per garantire una stagione sciistica naturale.

“Accanto alle carcasse di ferro, cresce il fenomeno dell’accanimento terapeutico. Località come il Corno alle Scale – scrive Legambiente – continuano a ricevere ingenti flussi di denaro pubblico: un protocollo tra Regioni e Governo ha stanziato 20 milioni di euro per nuovi impianti verso il lago Scaffaiolo, nonostante le critiche per l’impatto ambientale su ecosistemi fragili”. Si tratta di investimenti che Legambiente definisce “fuori tempo massimo”, considerando che la copertura nevosa sulle Alpi e sugli Appennini si riduce del 5-6% ogni decennio.

Il caso di Montecopiolo

Nella provincia di Rimini, la crisi tocca il suo apice simbolico a Montecopiolo, località recentemente passata dalle Marche all’Emilia-Romagna. Il dossier inserisce questa stazione tra i “casi simbolo” nazionali di impianti dismessi: lo skilift locale ha visto scadere la sua “vita tecnica” trentennale nel 2022 senza essere rinnovato, rimanendo oggi un’infrastruttura fantasma sul territorio.

Poco lontano, all’Eremo Monte Carpegna (Pesaro-Urbino, al confine con il riminese), gli impianti risultano temporaneamente chiusi a causa del mancato completamento di manutenzioni straordinarie, lasciando la stazione in un limbo di incertezza.

Per sopravvivere, il sistema regionale si affida ai bacini artificiali per l’innevamento, veri e propri “pozzi” che sottraggono acqua ed energia in un periodo di scarsità idrica. Tuttavia, il dossier suggerisce una via d’uscita: la Carovana dell’accoglienza montana. L’invito rivolto agli amministratori è di smettere di puntare il 90% delle risorse sullo sci e di investire su sentieristica, turismo familiare, smart working e residenzialità.