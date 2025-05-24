Noi bambini selvaggi di piazzale Carso nella Rimini che non c’è più

Leggendo il vostro articolo sul restyling di Piazzale Carso, mi si è aperta la finestra del ricordo e la mente ha cominciato a viaggiare nel tempo…. fine anni 50 e anni 60, ho abitato 20 anni in via Vittorio Veneto prima e in viale Principe Amedeo poi. Ho rivisto così me bambina, con un gruppetto di altri bambini che ricordano I ragazzi della via Paal o La guerra dei bottoni. Il teatro di tutti gli avvenimenti era un acquitrino paludoso, dove, antesignani di Indiana Jones, ci avventuravamo, scoprendo rane, rospi, girini e bisce d’acqua che non temevamo, ma che erano ormai parte della quotidianità e mille varietà di piante e fiori, compresa l’ortica che abbiamo imparato a riconoscere a nostre spese.

Giocavamo tutto il pomeriggio fin quando le mamme ci richiamavano a casa per la cena, arrivavamo sporchi e infangati, ma con i nostri tesori, una coccinella, una lucertolina, una ranocchietta, che liberavamo subito dopo.

Eravamo felici quando si approssimava San Giuseppe perchè risvegliava in noi il fervore della preparazione della fogheraccia. Per giorni e giorni raccoglievamo legnetti, rami, arbusti, carta e la nostra pira si elevava bella robusta e ordinata, ma all’improvviso ci accorgevamo che la catasta era diventata la metà, da un giorno all’altro, ma sapevamo bene il perchè… erano i nostri rivali, la banda di Piazzale Kennedy, che quando lasciavamo incustodito il parco, andavano a portare via quanto faticosamente avevamo accumulato. Vendetta, tremenda vendetta, il giorno dopo ci riprendevamo il maltolto, magari con gli interessi. A volte capitava di fare a botte, ma sempre senza esagerare, al massimo uno spintone e si finiva nel fango. Bello, troppo bello, perchè eravamo amici anche dei nostri rivali, erano risate assicurate.

Ho cercato di far rivivere esperienze simili ai miei figli, in ambiente diverso, ma eliminando il più possibile le paure che questi animaletti incutono. Le cavallette, le bisce e gli abitanti della palude possono essere amici e insegnare tanto. Spero di avere nipotini al più presto per avvicinarli alla natura e ritrovare quel che resta della vecchia Rimini che amavo e che vedo ora riqualificata da restyling, ma molto snaturata. Mi piacerebbe rivedere marina centro e anche il centro città com’era a quei tempi, ma non si può… Per fortuna si può ricordare….

Grazie per la pazienza e l’attenzione

Patrizia Pasquini

(in apertura: foto di Davide Minghini – Archivio fotografico Biblioteca Gambalunghiana)