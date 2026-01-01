Notte di Capodanno, Vigili del Fuoco in azione 114 volte in Emilia-Romagna

Sono stati 770 nel corso della notte gli interventi dei Vigili del Fuoco per incendi durante i festeggiamenti di Capodanno, 112 in meno rispetto allo scorso anno, quando furono 882. Il numero maggiore si è registrato in Emilia Romagna, dove sono stati 114. Gli altri interventi sono stati in Lombardia (113), Veneto e Trentino Alto Adige (77), Campania e Toscana (69), Puglia (68), Piemonte (63), Lazio (61), Friuli Venezia Giulia (36), Liguria (31), Marche (24), Sicilia (16), Abruzzo (12), Basilicata (8), Calabria (6) e Umbria (3). Nessun intervento in Sardegna e Molise.