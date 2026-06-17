Notte Rosa, la Romagna è pronta: il programma del 18 e del 19 giugno da Comacchio a Cattolica

La Romagna è pronta ad accendere l’estate. Dal 19 al 21 giugno torna infatti la Notte Rosa, il grande evento diffuso che da oltre vent’anni segna simbolicamente l’inizio della stagione estiva e che anche nel 2026 trasformerà l’intero territorio in un enorme palcoscenico a cielo aperto. Con quasi 150 eventi distribuiti in 40 Comuni, da Comacchio a Cattolica, passando per la Riviera e l’entroterra, la manifestazione si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, capace di coinvolgere residenti e visitatori attraverso un programma che intreccia musica, spettacoli, cultura, sport, benessere, tradizioni e intrattenimento.

Ad anticipare il cuore della manifestazione saranno già le anteprime di mercoledì 18 giugno, che inaugureranno il clima della festa con i primi appuntamenti e gli eventi che accompagneranno il pubblico verso il lungo weekend della Notte Rosa.

Le grandi anteprime del 18 giugno

In attesa che il lungo weekend entri nel vivo, giovedì 18 giugno il territorio si anima con una serie di appuntamenti che anticipa il grande evento diffuso dedicato all’inizio dell’estate. La musica sarà naturalmente protagonista, ma non mancheranno occasioni dedicate alla tradizione, al divertimento per le famiglie, alla danza e alle rievocazioni storiche, in un percorso che accompagna residenti e visitatori verso il fine settimana più atteso dell’inizio estate.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca il 105 Summer Festival, che giovedì 18 approda nella suggestiva cornice di Piazza Ariostea a Ferrara. A partire dalle ore 18 il centro storico della città estense si trasformerà in una grande arena a cielo aperto pronta ad accogliere migliaia di persone per una serata interamente dedicata alla musica live e all’intrattenimento. L’evento, a ingresso gratuito con registrazione obbligatoria tramite Eventbrite, rappresenta una delle principali anteprime musicali della Notte Rosa e vedrà alternarsi sul palco alcuni degli artisti più seguiti del panorama italiano. La serata sarà accompagnata dalle dirette radiofoniche e televisive nazionali di Radio 105, che il giorno successivo celebrerà proprio a Ferrara i suoi cinquant’anni di attività.

Nel cuore del centro storico di Rimini, la suggestiva Piazza Cavour si trasformerà dalle ore 21 in una grande balera sotto le stelle con l’evento “Tutti in pista”, una delle iniziative che anticipa la Notte Rosa. La piazza diventerà un luogo di incontro aperto a tutte le generazioni, dove la tradizione romagnola si intreccerà con il divertimento. Il pubblico potrà ballare sulle note del liscio, partecipare ai balli di gruppo e lasciarsi coinvolgere dai grandi successi della disco music degli anni Settanta e Ottanta. A rendere ancora più speciale la serata saranno le esibizioni dal vivo e la partecipazione delle scuole di ballo del territorio, protagoniste di spettacoli e dimostrazioni pensati per coinvolgere direttamente il pubblico.

A Bellaria-Igea Marina, alle ore 21.30, Piazza Don Minzoni ospiterà il concerto “Tributo a Raffaella Carrà”, un omaggio a una delle artiste italiane più amate di sempre e profondamente legata alla città. Sul palco salirà la tribute band Dino Gnassi, pronta a ripercorrere i più grandi successi della showgirl che ha segnato la storia della televisione e della musica italiana. Una serata pensata per cantare, ballare e condividere ricordi attraverso canzoni che continuano ancora oggi a coinvolgere pubblici di ogni età.



Gli appuntamenti di venerdì 19 giugno

La Notte Rosa entra nel vivo venerdì 19 giugno con una serata che promette di trasformare l’intera Romagna in un unico grande palcoscenico diffuso. Concerti, dj set, spettacoli dal vivo, radio nazionali, artisti di fama italiana e internazionale accompagneranno il pubblico lungo una notte che celebra l’inizio dell’estate attraverso la musica, il divertimento e la voglia di stare insieme.

A Rimini uno dei principali appuntamenti della serata sarà l’RDS Summer Festival, che accenderà il Parco Fellini e Piazzale Fellini con l’energia del tour estivo di RDS 100% Grandi Successi. Venerdì 19 giugno il pubblico potrà vivere una grande anteprima dedicata alla dance music, con Marvin, Prezioso, Erika, DjRoss, MagicBox e gli Eiffel 65 e un grande ospite a sorpresa, mentre il weekend proseguirà con le esibizioni di artisti come Achille Lauro, Clara, Francesco Renga, Malika Ayane, Serena Brancale, The Kolors, Sangiovanni, Frah Quintale e molti altri. A guidare le serate saranno le voci di Anna Pettinelli e Leo Di Bello, affiancati dai talent di RDS Next. L’ingresso sarà gratuito e la zona si trasformerà in un vero villaggio dedicato alla musica e all’intrattenimento.

Sempre venerdì 19 giugno Rimini proporrà anche uno degli appuntamenti sportivi più partecipati della sua Notte Rosa: l’8ª Pink Race – La corsa della Notte Rosa. La manifestazione, a carattere ludico-motorio e aperta a tutti, partirà dal Bar Dolce Spuntino, in via XX Settembre 1870, 119. Il ritrovo è previsto dalle 17.30, con iscrizioni fino alle 19.15 e partenza alle 19.30. Il percorso si snoderà nel verde del Parco Giovanni Paolo II, con un passaggio suggestivo nei pressi dell’Arco d’Augusto, unendo sport, benessere e atmosfera di festa. Sono previste una Family Run di 7 chilometri e una camminata di 7 chilometri. Al termine, ristoro per i partecipanti, premiazioni e consegna della medaglia rosa ufficiale.

Il momento più atteso della serata sarà lo spettacolo dei fuochi d’artificio di mezzanotte, che a Rimini avrà diversi punti di sparo lungo il litorale. Il cielo si illuminerà da nord a sud, con postazioni a Viserba, all’altezza del bagno 29, al molo sud di Marina Centro, di fronte al Rock Island, e tra Bellariva e Marebello, nella zona dei bagni 98 e 99. Non sarà soltanto la spiaggia a colorarsi di rosa: anche i principali monumenti cittadini saranno valorizzati da scenografie luminose, dall’Arco d’Augusto al Ponte di Tiberio, dalla Rocca Malatestiana alla Fontana dei Quattro Cavalli in Piazzale Fellini.

Sul litorale sud, dal Bagno 50 al Bagno 63, andrà in scena “Un Mare di Rosa in Riva – La Notte Rosa è a Riva presenta: i dieci anni di Un Mare di Vino”. L’appuntamento prenderà il via dalle 18.30 e trasformerà la spiaggia in un percorso serale con i piedi sulla sabbia, tra atmosfera marina, convivialità e appuntamenti legati al gusto. L’iniziativa, promossa nell’area di Piacere Spiaggia Rimini, porterà sul litorale un’esperienza pensata per accompagnare il pubblico verso la lunga notte della festa.

Per il weekend della Notte Rosa, dal 19 al 21 giugno 2026, Piazzale Boscovich a Rimini ospiterà una delle tappe più attese del tour estivo Warner Bros. Discovery. Un vero e proprio villaggio esperienziale che porta sul lungomare i franchise più amati del cinema e della TV con attività pensate per fan di tutte le età.

Il villaggio dedica una sezione speciale all’universo dei supereroi DC, con un focus particolare su Supergirl, in vista dell’uscita cinematografica del nuovo film prevista per il 25 giugno 2026. Gli appassionati del Cavaliere Oscuro possono cimentarsi in un’area di arrampicata boulder ispirata allo skyline di Gotham City, mentre i bambini potranno scoprire la Mystery Machine di Scooby-Doo.

Lo sport celebra i 30 anni di Space Jam con un campo da basket dove partecipare a tornei 3vs3 e sfide tecniche insieme ai Looney Tunes. Spazio anche al fantasy con aree tematiche dedicate a House of the Dragon e al 25° anniversario de Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello.

Il programma prevede inoltre animazione e musica dal vivo. Il Villaggio Warner Bros. Discovery aprirà ufficialmente il venerdì sera dalle ore 21:00, arricchendo con i suoi contenuti iconici la serata clou della Notte Rosa.

A Rivazzurra il programma sarà particolarmente vivace con “Sonorità e colori della musica a Rivazzurra con il Festival del Folklore”, in programma dal 19 al 23 giugno. Venerdì sera, dalle 21 alle 23.59, l’area di via Trapani e le zone limitrofe diventeranno punto di incontro per musica dal vivo, mercatini, prodotti artigianali e spettacoli. Il cuore dell’evento sarà il Festival Internazionale del Folklore, che porterà a Rimini i colori, i suoni e le tradizioni di oltre 25 scuole di danza provenienti dall’Europa e da altri continenti, con gruppi anche da Messico, Israele e Ucraina. Un appuntamento che unisce intrattenimento e incontro tra culture diverse, coinvolgendo centinaia di partecipanti e animando la zona sud della città.

Sempre a Rivazzurra, Fiabilandia proporrà la “Notte Rosa Fiabilandia: K-pop Tribute”, in programma dal 19 al 21 giugno. L’appuntamento è previsto al Teatro delle Fiabe, all’interno del parco di via Gerolamo Cardano 15, con serate dedicate al mondo del K-pop. In programma spettacoli dal vivo, musica da cantare e ballare insieme, momenti di incontro con gli artisti e occasioni fotografiche pensate soprattutto per il pubblico giovane e per le famiglie.

Ancora a Rivazzurra, il Carnaby festeggerà la Notte Rosa con il doppio appuntamento “Notte Rosa Beach Party by Carnaby”. La prima parte della serata, dalle 21.30 a mezzanotte, si svolgerà al Cocobeach, bagno 106B, con ingresso gratuito, animazione, palco, ledwall, dj set, gadget e cocktail bar. Dalla mezzanotte alle 4 del mattino, la festa continuerà al Carnaby Club, in via Brindisi 20, con il Notte Rosa Club Party, dj set, ospiti speciali e una proposta musicale che spazierà tra dance hits, reggaeton, urban latin pop, tech house, party music, R’n’B, revival, pop remix, trap e italodisco. Prevista anche una navetta gratuita per il ritorno nell’area Rimini-Riccione.

A Miramare, il Lungomare Spadazzi ospiterà una serata di musica e ballo dalle 21 alle 23.59. Sul palco saliranno Lara & Jerome con la musica folk romagnola, mentre i ritmi della musica latina trasformeranno il lungomare in una pista da ballo sotto le stelle. L’atmosfera sarà completata dal mercatino artigianale, attivo dalle 18.30 alle 23.30, a cura del Comitato turistico di Miramare.

Spazio anche alla cultura con “5 Passi nell’Arte: Speciale Notte Rosa”, visita guidata proposta da Discover Rimini e dedicata al tema “Il Barocco a Rimini. La chiesa dei Servi e La Crocina”. L’iniziativa accompagnerà i partecipanti alla scoperta di due luoghi significativi del patrimonio artistico cittadino, offrendo un percorso diverso rispetto agli eventi musicali e balneari, ma pienamente inserito nello spirito della Notte Rosa come occasione per vivere la città anche attraverso la sua storia e i suoi monumenti.

A Viserba, il programma coinvolgerà anche Italia in Miniatura, dove dal 19 al 21 giugno la Spiaggia di Rimini in Miniatura si tingerà di rosa. La sabbia del parco diventerà parte della scenografia della festa, con fiori rosa tra le miniature e fontane colorate davanti alla grande facciata. L’appuntamento è in via Popilia 239, dalle 10 alle 18.30, e rappresenta una proposta pensata soprattutto per famiglie e visitatori che vogliono vivere la Notte Rosa anche nei parchi tematici. Dal 19 al 21 giugno, Fiabilandia si tinge di ritmo e colori con tre serate dedicate al mondo del K-pop. L’appuntamento è alle 20:30 al Teatro delle Fiabe: in programma spettacoli dal vivo, momenti di musica da cantare e ballare insieme e occasioni speciali per incontrare gli artisti e scattare foto indimenticabili.

Viserba partecipa poi alla Notte Rosa con uno degli appuntamenti storici dell’estate romagnola, la rassegna comica Sganassau’, che da anni richiama pubblico da tutta la Riviera. Il palco di Piazza Pascoli ospiterà la serata finale del Comicum Festival – Festival Nazionale del Sorriso, evento speciale inserito nel programma della Notte Rosa. L’appuntamento del 19 giugno rappresenta il momento conclusivo della manifestazione e vedrà protagonisti sei comici provenienti da tutta Italia che si contenderanno il 3° Trofeo Comicum. Sarà una vera e propria sfida all’ultima battuta, nella quale il pubblico avrà un ruolo determinante, affiancando la giuria tecnica nell’assegnazione del riconoscimento finale.

Anche Rivabella entra nel clima della Notte Rosa con l’apertura di un weekend dedicato alla musica, all’intrattenimento e alla socialità. L’area di Piazzale Adamello diventa il punto di riferimento delle iniziative della località, dando il via a tre giornate di festa che animeranno il quartiere turistico affacciato sul mare. In programma “Hand Made. Con le Mani”, iniziativa che mette al centro la creatività e l’artigianato.

A Riccione, in Piazzale Roma, sarà protagonista RTL 102.5 con Riccione Music City, uno degli eventi di punta della Notte Rosa. Dalle 21.30 saliranno sul palco J-Ax, Ditonellapiaga, Samurai Jay ed Eddie Brock, protagonisti di uno spettacolo che unirà rap, pop e sonorità urban contemporanee. La serata sarà trasmessa in diretta nazionale radiofonica e televisiva, portando l’atmosfera della Riviera nelle case di milioni di italiani.

Parallelamente continua il Riccione Kids Family Festival, che anima Piazzale Ceccarini con laboratori, attività per bambini e incontri dedicati al mondo dell’educazione. Venerdì sera riflettori puntati sull’incontro con Alberto Pellai e Michele Liuzzi, dedicato ai temi della crescita, della scuola e della tecnologia. La città proporrà anche un importante appuntamento culturale con la mostra “Bruno Barbey. Gli italiani”, ospitata a Villa Mussolini, in viale Milano 31. L’esposizione, dedicata al grande fotografo dell’agenzia Magnum Photos, racconta l’Italia degli anni Sessanta attraverso cento scatti in bianco e nero realizzati tra il 1962 e il 1966. È un percorso che restituisce il volto del Paese durante il boom economico, tra tradizione e modernità, vita quotidiana, trasformazioni sociali e immagini familiari. Venerdì 19 giugno la mostra rientrerà nel programma cittadino come proposta culturale per chi vorrà vivere la Notte Rosa anche attraverso l’arte e la fotografia. La Notte Rosa toccherà anche i grandi parchi tematici della città. A Oltremare, in via Ascoli Piceno 6, dal 19 al 21 giugno la grande fontana dei delfini si vestirà di rosa, con giochi d’acqua e zampilli colorati nel simbolo dell’estate. Il parco proporrà la propria offerta tra natura, animali, divulgazione e intrattenimento, inserendosi pienamente nel clima della festa. Sempre in via Ascoli Piceno 6, anche Aquafan parteciperà alla Notte Rosa: il celebre parco acquatico illuminerà di rosa il suo iconico scivolo M280, trasformando una delle attrazioni più riconoscibili di Riccione in un segnale luminoso visibile e simbolico del weekend.

A Cattolica il centro della festa sarà Piazza Primo Maggio, dove dalle 21 salirà sul palco Jerry Calà con il suo spettacolo “Una vita da libidine”. Non si tratta di un semplice concerto, ma di un vero viaggio attraverso cinquant’anni di carriera tra musica, comicità, aneddoti e coinvolgimento del pubblico. L’artista ripercorrerà i grandi successi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta accompagnato dalla sua band dal vivo. Prima e dopo lo show, spazio al dj set di Radio Gamma. Anche l’Acquario di Cattolica partecipa alla manifestazione illuminando di rosa le proprie strutture e offrendo ai visitatori un’atmosfera speciale tra squali, pesci tropicali e percorsi espositivi.

Allo scoccare della mezzanotte il cielo sopra la spiaggia libera di Piazza Primo Maggio si accenderà con il grande spettacolo pirotecnico della Notte Rosa.

A Misano Adriatico, Piazza della Repubblica accoglierà il concerto dei Nomadi, una delle band più longeve e amate della musica italiana. Dalle 21.30 il gruppo ripercorrerà oltre sessant’anni di carriera attraverso brani che hanno segnato intere generazioni. A mezzanotte la festa proseguirà con il tradizionale spettacolo pirotecnico in Piazzale Roma, in contemporanea con tutte le località della Riviera.

Il 19 giugno segna l’apertura della nuova edizione della Notte delle Streghe di San Giovanni in Marignano, uno degli eventi più identitari della Romagna. Il borgo si trasformerà in un teatro diffuso popolato da artisti di strada, performer internazionali, mercatini, spettacoli, scenografie luminose e atmosfere legate al solstizio d’estate. Tema dell’edizione 2026 sarà “Radici. Il richiamo della terra”, con un programma capace di coinvolgere famiglie, bambini e visitatori di tutte le età.

Bellaria Igea Marina presenta uno dei programmi più ricchi dell’intera giornata. Nel pomeriggio il Vivaio Venturi ospita una fattoria didattica dedicata ai bambini, che potranno cimentarsi nella piantumazione di piccole piante e partecipare ad attività educative all’aria aperta. Alle 21.30 il lungomare di Igea Marina si trasformerà nel teatro del tradizionale Carnevale in Rosa, con una grande sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati, musica e animazione che attraverserà viale Pinzon coinvolgendo residenti e turisti. Contemporaneamente il Beky Bay ospiterà “Mala Mia”, format dedicato ai ritmi reggaeton e alla musica latina, mentre il Polo Est Village proporrà un dj set sulla spiaggia affacciata sul mare. Sempre alle 21.30 Piazzale Kennedy accoglierà gli Space Invaders e il vocalist Franky Party, protagonisti di una serata all’insegna della dance e delle hit estive. Il momento culminante arriverà a mezzanotte, quando il porto canale diventerà il punto privilegiato per assistere al grande spettacolo pirotecnico sincronizzato lungo tutta la costa romagnola.

Per chi cerca un’atmosfera più raccolta e suggestiva, la Rocca Malatestiana di Verucchio ospiterà “The Piper’s Night”, concerto del Fabio Rinaudo Trio. A partire dalle 21 i visitatori potranno immergersi nelle sonorità delle tradizioni musicali d’Irlanda, Francia e Nord Italia, in uno scenario unico che culminerà con la vista panoramica sui fuochi d’artificio della Riviera. A Coriano, venerdì 19 giugno, spazio al teatro di figura con “Notte Rosa: I burattini di Mattia. Fagiolino pescatore”. Lo spettacolo si svolgerà in Via Malatesta 32, dalle 21.30 alle 22.30, e porterà in scena una storia ispirata alla tradizione dei burattini emiliani. Protagonista sarà Fagiolino, povero pescatore alle prese con il mistero dei pesci scomparsi dal regno di Bellomare, tra incantesimi, streghe marine, re capricciosi e avventure dal tono fiabesco. Una proposta pensata soprattutto per i bambini, ma capace di parlare anche agli adulti attraverso il linguaggio popolare del teatro tradizionale.

A Forlì sarà Rocco Hunt il protagonista assoluto della serata. Dalle 21.30 Piazza Saffi si trasformerà in una grande arena all’aperto per accogliere uno degli artisti più apprezzati della scena musicale italiana contemporanea. Un concerto gratuito che inaugurerà ufficialmente l’estate forlivese e la terza edizione cittadina della Notte Rosa.

A Cesenatico la festa si concentra in Piazza Costa, dove la serata prenderà il via con il DJ Set di Radio Bruno. Musica, animazione e intrattenimento accompagneranno il pubblico fino a mezzanotte, quando il cielo sopra il porto canale e il mare si illuminerà con uno dei momenti più attesi dell’intera manifestazione: il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio sincronizzati. Per chi desidera vivere un’esperienza diversa è prevista anche l’iniziativa “19 giugno in mezzo al mare con Radio Bruno”, che unisce navigazione, cena di pesce, musica e spettacolo in una suggestiva serata in mare aperto. A Meldola il 19 giugno sarà all’insegna dell’arte contemporanea con l’apertura della settima edizione di Roccambolesca, manifestazione che negli anni si è affermata come uno degli appuntamenti culturali più originali dell’entroterra romagnolo. La suggestiva cornice della Rocca di Meldola ospiterà un percorso espositivo che spazia tra pittura, scultura, fotografia, installazioni artistiche, letteratura e musica, creando un dialogo continuo tra le diverse forme espressive e uno dei luoghi più affascinanti della città.

A Gatteo Mare spazio al grande rock con Guitar Night, un evento che porterà sul palco tre protagonisti della musica italiana: Ricky Portera, storico collaboratore di Lucio Dalla e degli Stadio, Giuseppe Scarpato, da anni al fianco di Edoardo Bennato, e Cristian “Cicci” Bagnoli. Insieme a una super band composta da musicisti che hanno collaborato con artisti come Vasco Rossi, Umberto Tozzi e Annalisa, offriranno una serata all’insegna della musica dal vivo. A completare il programma una colorata street parade e, a mezzanotte, i fuochi d’artificio sul mare alla foce del Rubicone.

A San Mauro Mare la festa sarà dedicata agli anni Novanta con “Passione a 90”, uno spettacolo che farà rivivere i grandi successi dell’Eurodance e del pop che hanno segnato un’intera generazione. In Piazza Cesare Battisti, dalle ore 21, dj set, animazione e scenografie trasformeranno la piazza in una discoteca sotto le stelle, mentre a mezzanotte il tradizionale spettacolo pirotecnico colorerà il cielo della costa.

A Bertinoro torna invece il Drinkin’ Jazz Festival, che nella splendida cornice di Via Frangipane ospiterà il concerto del Flavio Boltro 4tet. Uno dei più importanti trombettisti europei proporrà il progetto Electric Miles, rilettura contemporanea dell’eredità musicale di Miles Davis tra improvvisazione, ricerca sonora e jazz moderno.

A Cervia, in Piazza Garibaldi, andrà in scena il concerto di Pranvera Balkan, ensemble formato da musicisti provenienti da esperienze diverse ma accomunati dalla passione per la musica popolare dell’Europa orientale e dei Balcani. Fisarmonica, violino, clarinetto, violoncello e contrabbasso accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale che attraversa Albania, Serbia, Grecia, Romania, Turchia e Romagna, raccontando attraverso le note il dialogo tra culture differenti.

A Lido Adriano, nel territorio di Ravenna, saliranno sul palco i Moka Club, gruppo che da oltre trent’anni porta in tutta Italia uno spettacolo dedicato ai grandi successi degli anni Settanta e Ottanta. Coreografie, energia e disco music saranno gli ingredienti di una serata pensata per far ballare e divertire il pubblico di ogni età. Il 19 giugno Lugo celebrerà uno degli anniversari più importanti della propria storia con il programma dedicato ai cento anni del Museo Francesco Baracca, figura simbolo dell’aviazione italiana e figlio illustre della città. La giornata rappresenterà il momento centrale di un calendario di iniziative che accompagnerà Lugo per tutto il 2026 e che culmina proprio nel giorno dell’anniversario della scomparsa dell’aviatore, avvenuta il 19 giugno 1918. Nel corso della giornata il centro cittadino sarà animato dal sorvolo di aerei storici, che attraverseranno il cielo sopra Piazza Baracca, regalando al pubblico immagini spettacolari e rievocando le imprese dell’asso dell’aviazione italiana. Alle celebrazioni prenderà parte anche il prestigioso Piemonte Cavalleria, presente con cavalieri in uniforme storica che contribuiranno a ricreare l’atmosfera dell’epoca.

Venerdì 19 giugno, alle ore 21.30, l’Anfiteatro Spada di Brisighella, con l’Accademia Melo Silvestre e la direzione artistica di Raffaello Bellavista, ospiterà un appuntamento inseriti nel programma della Notte Rosa 2026. La serata proporrà un intreccio tra musica e narrazione con lo spettacolo “Amore… canzoni senza fine”, omaggio a Gino Paoli, Ornella Vanoni e alla grande canzone d’autore italiana interpretato dall’ensemble acustico La Bella Histoire. Accanto alla proposta musicale, lo scrittore I. L. Federson accompagnerà il pubblico nel racconto del celebre furto della Corazza d’Oro di Re Teoderico, avvenuto nel 1924 al Museo Nazionale di Ravenna. L’iniziativa si inserisce nel percorso della Notte Rosa dedicato alla valorizzazione dei borghi e dell’entroterra romagnolo attraverso eventi culturali, artistici e paesaggistici legati al periodo del solstizio d’estate. La musica di qualità sarà protagonista nel centro storico di Bagnacavallo grazie al festival Crossroads, che porta nel Chiostro del Complesso di San Francesco il concerto di John De Leo e Fabrizio Tarroni. Dalle 21 il pubblico potrà assistere all’esibizione di uno degli artisti più originali del panorama italiano, capace di fondere jazz, rock, sperimentazione e canzone d’autore. La sua voce, considerata tra le più particolari della scena nazionale, dialogherà con la chitarra di Tarroni in uno spettacolo ricco di sfumature e improvvisazioni. Sempre il 19 giugno prende il via anche “Elementi”, rassegna che trasforma il Parco del Redino in un laboratorio di contaminazione tra arte contemporanea, musica e paesaggio. Performance dal vivo, installazioni artistiche, talk e concerti accompagneranno il pubblico fino a tarda sera in un percorso che mette in relazione creatività e ambiente naturale.

A Ferrara riflettori puntati su Piazza Ariostea, che ospiterà la grande festa per il 50° compleanno di Radio 105. Dalle ore 18 fino a mezzanotte il cuore della città estense si trasformerà in una gigantesca arena all’aperto animata da musica, spettacoli, ospiti e intrattenimento. Il cast, in continuo aggiornamento, comprende alcuni dei nomi più popolari della musica italiana. Un evento che rappresenta una delle principali celebrazioni musicali dell’intero weekend della Notte Rosa. Proseguono inoltre numerosi eventi diffusi in città. All’Arena Parco Pareschi è in programma la proiezione cinematografica di “Cime Tempestose”, mentre il Chiostro di San Paolo accoglie una nuova serata di Arrosticini nel Chiostro, tra gastronomia tradizionale e convivialità. Continua anche Pizza Street, la grande festa dedicata alla pizza sotto le stelle, e la rievocazione storica della Giostra del Borgo, che trasforma l’ippodromo comunale in una cittadella medievale popolata da armigeri, arcieri, spettacoli, locande e accampamenti storici.

A Lido degli Scacchi, nel comune di Comacchio, l’appuntamento sarà con il concerto di LDA e Aka7even, due tra gli artisti più amati dalle nuove generazioni. La serata prenderà il via alle 21.30 con dj set e performance di giovani talenti del territorio, mentre dalle 22 saliranno sul palco i protagonisti del progetto musicale “Poesie Clandestine”, che unisce sonorità pop e R&B contemporaneo. Gadget luminosi sincronizzati con la musica e iniziative social contribuiranno a rendere ancora più coinvolgente l’esperienza del pubblico.

Ad Argenta la Notte Rosa assume i contorni di una vera e propria esperienza immersiva nella natura. L’appuntamento principale è con “AgriPizza col lupo al Chiar di Luna”, iniziativa organizzata nell’area di Campotto e dedicata alla scoperta del lupo nel territorio del Delta del Po. A partire dalle 19, i partecipanti potranno assistere a una videoproiezione divulgativa sulle abitudini del predatore, approfondirne la biologia e il rapporto con l’ambiente naturale, per poi partecipare a una cena all’Agrilocanda Val Campotto con pizza preparata con prodotti del territorio e cotta nel forno a legna. La serata proseguirà con una suggestiva escursione notturna guidata tra sentieri e zone umide alla ricerca delle tracce lasciate dal passaggio del lupo, in un contesto ambientale unico e ricco di fascino.

Lo spettacolo dei fuochi d’artificio

A mezzanotte lo spettacolo pirotecnico accenderà il cielo di rosa, in contemporanea su tutta la costa romagnola. Il cielo si illuminerà sopra le spiagge e le città della Romagna, offrendo uno show mozzafiato che terrà il pubblico con il naso all’insù: da Comacchio, a Cattolica, passando per Cesenatico, San Mauro Mare, Gatteo Mare, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico….

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