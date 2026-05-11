NTS Informatica Basket Rimini: addio Serie A. Martinini: “Stagione comunque incredibile”

Padova Millenium Basket – NTS informatica Basket Rimini 77-55

I parziali: 19-8; 43-22 (24-14); 57-39 (14-17); 77-55 (20-16)

Padova Millenium Basket: Foffano 22, Azzolin, Faccioli 6, Casagrande 10, Raourahi 6, Benedetti 12, Garavello, Gamri 19, Gallina, Da Rin 2. All. Bargo.

NTS informatica Basket Rimini: Giustino 20, Raimondi 18, Acquarelli, Marchionni 4, Raik, Di Pietro, Martinini, Loperfido, Storoni, Rossi, Forcione 13, Ion. All. Raimondi

Arbitri: De Mattia e Delle Cese

La corsa alla serie A di NTS Informatica Basket Rimini si ferma dopo 16 vittorie consecutive ed un quarto di gioco. I due successi contro Varese e Lazio hanno fatto accarezzare il sogno della massima serie. È stata un’entusiasmante rincorsa verso un traguardo cercato con tenacia e determinazione fin dal primo giorno, che ha coinvolto tutta la squadra, nessuno escluso.

Si parte: per Rimini c’è il suo quintetto stellare: Giustino, Raimondi, Marchionni, Forcione e Ion. Padova estrae dalla sua infinita panchina: Foffano, Faccioli, Raourahi, Benedetti, Garavello. Via in grande spolvero per entrambe le formazioni, si arriva punto a punto al 5° sul 10-8 per Padova che inspiegabilmente chiede timeout e fa bene, da quel momento Rimini perderà ritmo e lucidità. Marchionni e Giustino non trovano più il canestro mentre i veneti dilagano e chiudono il quarto 17-8.

Nel 2º quarto la musica non cambia: Marchionni trova il primo canestro a 8:25, ma siamo 21-12, poi alcune sanguinose palle perse e oggettiva difficoltà offensiva contro la massiccia difesa patavina che in attacco non sbaglia nulla, confezionano il 43-22 a metà gara che è già una sentenza.

Nel 3° periodo NTS Informatica Basket Rimini tenta una reazione d’orgoglio, contiene un po’ gli avversari, ancora alcune palle perse che riducono l’efficacia biancorossa che comunque insiste, ma la fatica risulta maggiore del risultato, il tabellone dice 14-17 per Rimini, ma il totale di 57-39 non lascia speranze.

Nell’ultimo quarto, i riminesi non hanno più mezzi per recuperare e non possono che inchinarsi alla potenzialità e alle ambizioni della fortissima formazione di Padova Millenium Basket che ricordiamo essere retrocessa dalla serie A della scorsa stagione. Vincendo 77-55 hanno meritato questa promozione che solo la NTSavrebbe potuto impedire ed aveva tutte le credenziali per farlo.

Il presidente Stefano Martinini commenta questa incredibile cavalcata: “È stato un anno spumeggiante, il migliore della nostra storia con 16 vittorie su 17 partite. Battiamo le mani a Padova Millennium Basket. Il prossimo anno se ne vedranno ancora delle belle e speriamo di essere ancora così competitivi.”