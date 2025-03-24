NTS Informatica Basket Rimini torna alla vittoria: a Brescia finisce 52 a 56

Icaro Brescia – NTS Informatica Basket Rimini: 52-56

I parziali: 15-10, 26-27 (11-17), 39-42 (13-15), 52-56 (13-14)

Icaro Brescia: Binetti 18, Bombardieri 17, Bellotti 6, Virgadaula 4, Valdez 5, Cancelli 2. All Savardi

NTS Informatica Basket Rimini: Loperfido 16, Giustino 27, Acquarelli 8, Raik, Martinini, Storoni, Pellegrini 5,

Di Pietro, Castagnetti, Pozzato. Ladson All. Loperfido

Arbitri: Casamassimo, Petruzels

NTS Informatica Basket Rimini, corsara in quel di Brescia, strappa un successo importantissimo e si insedia al terzo posto in classifica che ad una giornata dalla fine non potrà essere attaccato da nessuno, grazie al vantaggio acquisito negli scontri diretti.

A dire la verità chi leggesse la classifica di questo bizzarro campionato che, per favorire le trasferte da e per la Sardegna, ha mescolato le carte. In ogni caso tra recuperi, spostamenti, ritardi, omissioni e dimenticanze, i riminesi blindano la terza piazza.

Quella contro i bresciani, è stata una sfida molto equilibrata e visto che con loro siamo tre su tre in stagione il morale è alle stelle.

Il primo quarto è andato ai padroni di casa che hanno giocato il tutto per tutto trovando buoni punti dai propri lunghi, il campo piccolo non ha comunque aiutato Rimini in difesa che ha ceduto 15-10 al 10° con le polveri un po’ bagnate.

Giochi ribaltati e timone ripeso saldamente in mano nel secondo quarto sfruttando buoni contropiedi, fuori casa non è mai facile ed i nostri avversari non hanno mollato facilmente la presa ma chiudere avanti, pur di un solo punto sul 26-27, a metà gara, ha dato fiducia.

Terso quarto ancora in equilibrio ma sempre sotto il controllo degli ospiti che, pur con fatica, tengono a distanza gli avversari, riuscendo sempre a fare qualcosa di più e meglio arrivando al 30° con un solo possesso pieno di vantaggio sul 39-42.

Aggrappati con le unghie e coi denti ad una partita non bellissima, ma intensa e determinata da entrambe le parti, con una difesa che nel corso della gara ha saputo contenere l’avversaria e la miglior vena offensiva dei Loperfido, Giustino, Acquarelli e Pellegrini sempre lucidi ed efficaci, Rimini porta a casa una vittoria di tutto rispetto: 52-56.