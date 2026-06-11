Nuovo Centro per l’impiego a Riccione, via libera al collaudo statico

Proseguono verso la fase conclusiva i lavori per la realizzazione del nuovo Centro per l’impiego di Riccione nell’area dell’ex scuola delle Fontanelle, in viale Puglia. Il settore Lavori pubblici e infrastrutture del Comune ha infatti approvato il certificato di collaudo statico delle strutture, un passaggio tecnico che certifica la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato e ne attesta la sicurezza strutturale e antisismica.

L’approvazione del collaudo rappresenta una tappa importante per un intervento avviato nella primavera del 2025 e ormai entrato nella fase finale. Il nuovo centro sorgerà infatti all’interno dell’edificio della storica scuola del quartiere Fontanelle, interessato da un ampio progetto di recupero e ampliamento.

L’opera nasce da una collaborazione tra il Comune di Riccione e l’Agenzia regionale per il lavoro e prevede un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro. Di questi, 1,4 milioni di euro arrivano dalla Regione Emilia-Romagna attraverso risorse collegate al Pnrr, mentre i restanti 900 mila euro sono finanziati dal bilancio comunale. L’intervento rientra nel quadro delle risorse europee del programma NextGenerationEU.

Dal punto di vista architettonico, il progetto coniuga il recupero dell’edificio storico con la realizzazione di nuovi spazi. La facciata della ex scuola è stata oggetto di un restauro conservativo, effettuato nel rispetto delle indicazioni della soprintendenza, con interventi che hanno riguardato anche elementi originali come ringhiere e corrimano. Accanto alla struttura esistente sono stati realizzati due ampliamenti laterali, necessari per raggiungere una superficie complessiva di circa 590 metri quadrati. Tutti gli spazi saranno collegati da vani scala e da una piattaforma elevatrice, garantendo la piena accessibilità della struttura.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale. Il nuovo Centro per l’impiego ospiterà servizi dedicati ai cittadini in cerca di occupazione o interessati a percorsi di formazione e riqualificazione professionale, oltre agli uffici destinati ai 19 operatori che vi lavoreranno stabilmente.

Secondo il cronoprogramma, i lavori proseguiranno per tutto il mese di giugno e dovrebbero concludersi entro i primi giorni di luglio.

La sindaca Daniela Angelini, l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola e l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli esprimono “soddisfazione per l’andamento dell’opera”, sottolineando come “la trasformazione dell’ex scuola delle Fontanelle non sia soltanto il recupero di un immobile storico e affettivo per il quartiere, ma la costruzione di un presidio moderno e fondamentale per lo sviluppo economico della città”.

Gli amministratori evidenziano inoltre che “grazie alla sinergia istituzionale e alla capacità di intercettare i fondi europei, Riccione disporrà a breve di un centro all’avanguardia capace di offrire risposte concrete e inclusive in spazi accoglienti e funzionali”.