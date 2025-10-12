Il nuovo Palacongressi di Rimini torna al centro del dibattito cittadino. Negli ultimi giorni il sindaco ha rilanciato l’idea di un ampliamento, dichiarando: “Chiamiamolo pure Palas 2, ma dobbiamo lavorare su questo programma”. L’attuale struttura, la celebre “astronave” di Italian Exhibition Group, vive secondo il primo cittadino “un bellissimo problema”: nonostante le difficoltà degli anni della pandemia, il settore congressuale a Rimini sta registrando un eccezionale impulso, tanto che il Palas risulta già sold out fino al 2026.

Da alcuni mesi, nei corridoi della politica e tra gli addetti ai lavori, si discute delle possibili soluzioni per rispondere alla crescente domanda di spazi.

Le ipotesi in campo per il nuovo Palacongressi di Rimini sono tre.

La prima prevede un ampliamento dell’attuale complesso, sfruttando l’area libera dove doveva sorgere la piscina comunale “Acquarena”, collegando i due edifici con un tunnel sopraelevato su via della Fiera.

La seconda opzione guarda invece alla zona vicina al porto canale detta del “Triangolone”, area di Marina centro destinata a futura riqualificazione urbana, dove si riprenderebbe un’idea simile a quella proposta anni fa dall’archistar Jean Nouvel con il progetto del “Cuore Rosso”, poi bocciato dalla giunta Ravaioli per ragioni legate all’impatto immobiliare e urbanistico.

Perché invece potrebbe essere Miramare a ospitare il prossimo Palacongressi di Rimini? È la proposta che ha riacceso maggiormente la discussione, tanto che già si registra fermento nella zona. Non è una novità assoluta: in passato, infatti, l’area era già stata presa in considerazione per la costruzione del Palacongressi attuale; fu persino indetto un referendum cittadino. Alla fine, la scelta cadde sull’attuale collocazione, anche per evitare sovrapposizioni con la struttura congressuale di Riccione.

Oggi la situazione è diversa. Da un punto di vista urbanistico e di equilibrio delle funzioni strategiche, Rimini sud rappresenta un’area potenzialmente ideale. La Fiera si trova a nord, il Palas attuale serve il centro e Marina, mentre la zona sud resta priva di funzioni di rilievo. Un nuovo Palacongressi lì potrebbe diventare il volano di una più ampia riqualificazione urbana, a partire dalle colonie Novarese e Bolognese.

Nell’area della Novarese, in particolare, è già prevista una superficie aggiuntiva di circa 5.000 metri quadrati destinata a funzioni compatibili con il turismo congressuale. Un progetto del genere potrebbe stimolare la rigenerazione di molte strutture ricettive e rilanciare una zona che dispone di vantaggi logistici non trascurabili: la vicinanza con l’aeroporto, la connessione diretta con il Metromare e un facile accesso alla rete viaria costiera.

In conclusione, quella di Rimini sud non è un’idea da scartare, ma un’opzione da valutare con grande attenzione. Non solo come possibile risposta all’espansione del settore congressuale, ma anche come occasione per dare nuova vita a una parte della città che da anni attende una vera riqualificazione.

Rimini Nord vuole l’indipendenza. E magari anche un passaporto

C’è chi sogna l’Europa unita e chi, nel 2025, sogna di staccarsi da… Rimini.

Sì, perché a Viserba è rispuntata — come certi tormentoni estivi — l’idea del nuovo Comune di Rimini Nord: un’entità autonoma, sovrana e forse anche con tanto di stemma, gonfalone e, chissà, dogana sul deviatore del Marecchia.

Il promotore dell’iniziativa è un gruppo di cittadini capitanato dall’albergatore Gabriele Bernardi, deciso a ripercorrere la strada già tentata nel 2011 (e fallita per manciata di firme). Ma questa volta, assicurano, si fa sul serio: c’è l’avvocato, c’è il comitato, e persino la cartina dei nuovi confini.

A quanto pare, il nuovo “Stato libero del Nord” comprenderebbe Viserba, Viserbella, Torre Pedrera, Santa Giustina, le Celle e — udite udite — persino la Fiera e il CAAR.

Insomma, tutto ciò che funziona a Rimini… andrebbe via da Rimini.

L’idea, oltre a essere anacronistica, è anche piuttosto surreale. In un’epoca in cui città e territori si fondono per affrontare insieme le sfide globali, qui si sogna di tornare al campanile, allo “spezzatino amministrativo”.

Mentre il mondo ragiona su pianificazioni integrate, mobilità sostenibile e strategie turistiche condivise, qualcuno immagina una mini-repubblica che si ferma al Ponte sul Marecchia.

Ma non basta: la motivazione sarebbe che Rimini Nord è “abbandonata”.

Ora, possiamo discutere di tutto, ma definire “abbandonata” un’area che ospita la Fiera di Rimini, uno dei motori economici più potenti del territorio, suona un po’ come lamentarsi del traffico… a bordo di una Ferrari.

E poi diciamolo: Rimini Nord non è una borgata dimenticata. È una parte viva e produttiva della città, con le sue peculiarità, certo, ma pienamente dentro una visione urbana che guarda all’insieme.

Pensare di risolvere i problemi con un confine amministrativo nuovo di zecca è una scorciatoia pericolosa: non porta più servizi, ma solo più burocrazia.

Perché la verità è semplice: la programmazione e la pianificazione non si fanno con lo spezzatino, ma con l’unità.

E l’identità — quella vera — non nasce da una targa comunale, ma dal senso di appartenenza a una comunità più grande, che cresce e si rigenera insieme.

In fondo, a Viserba non serve un nuovo Comune.

Serve solo una nuova consapevolezza: che dividere non è mai stato un modo per migliorare.

Quando il turismo è nel DNA… ma i numeri restano nel cassetto

Con un lungo post social elegante ma al vetriolo, Andrea Corsini ex assessore al turismo della Regione ha ricordato che il turismo “fa parte del suo DNA” e che servono visione, investimenti e una vera politica industriale.

Peccato che — per uno che i numeri li ha sempre amati — questa volta abbia scelto di non citarne nemmeno uno.

Già, perché ai tempi del suo mandato l’Osservatorio regionale sul turismo sfornava statistiche da record: arrivi, presenze e percentuali molte lontane dai dati ufficiali dell’Istat.

Oggi invece Corsini predica prudenza e filosofia, ma il tono lascia intendere che non ha gradito l’entusiasmo della nuova giunta per gli 11 milioni di euro destinati alla riqualificazione alberghiera, definiti “lo stanziamento più importante di sempre”.

Nel suo messaggio il sottotesto è chiaro: “Altro che 11 milioni, ai miei tempi si parlava di decine e decine.” Poi, con eleganza, elenca le sue eredità: il fondo Eureka, i milioni ai waterfront, agli aeroporti e ai grandi eventi. E chiude come solo un romagnolo sa fare: con una stilettata gentile ma precisa.

Insomma, più che un post, una lezione di metodo: meno slogan, più strategia.

E un avvertimento sottile: i numeri cambiano, ma la memoria no.

Maurizio Melucci

(nell’immagine in apertura: un rendering “futurista” dell’ex colonia Novarese)