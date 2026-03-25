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In programma dal 22 al 24 maggio. Attesi centinaia di nuotatori provenienti dal tutto il mondo


Oceanman, Cattolica si prepara ad accogliere l’edizione 2026


25 Marzo 2026 / Redazione
In breve, Sport

OCEANMAN Cattolica si riconferma l’ultimo weekend di maggio, da venerdì 22 a domenica 24. Mancano quindi poco più di due mesi all’evento sportivo di livello internazionale che riempirà Cattolica di atleti e accompagnatori di mezzo mondo.

Ogni anno, come per le cinque scorse edizioni (l’evento sportivo prende vita fin dal 2020), infatti, OCEANMAN Cattolica Emilia Romagna è una delle competizioni più ambite di OCEANMAN RACE, circuito mondiale dedicato al nuoto open water (in mari, laghi, fiumi o canali, al di fuori dell’ambiente controllato della piscina).

Una marea di nuotatori di diversa età, sesso e stato raggiungerà Cattolica nel weekend di festa di fine Maggio. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio la città della Riviera tornerà a essere la capitale internazionale del nuoto Open Water. Questo sport, in forte crescita sia in Italia sia nel mondo, fa ormai stabilmente parte del programma delle Olimpiadi (già confermato a Los Angeles 2028, 17 e 18 luglio a Long Beach).

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