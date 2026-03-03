Olio Selezione Alta Italia, premio all’azienda agricola Fraternali di Montegridolfo

Sono stati premiati a Verona, in occasione dell’appuntamento “Ercole Olivario – Selezione Alta Italia” – tenutosi nel quadro di SOL2EXPO – The Olive & Oil Trade Show, evento interamente dedicato al mondo dell’olio extravergine d’oliva – i produttori di olio vincitori della “Selezione Alta Italia”, che comprende le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, che concorreranno alla finale della XXXIV edizione di Ercole Olivario 2026, il concorso nazionale che premia le eccellenze olearie dei territori italiani e inseriti nella Premium list della V edizione de “La Goccia d’Ercole”, sezione del concorso dedicata alle piccole produzioni olearie.

Due sono le aziende olearie dell’Emilia Romagna entrate a far parte della Premium List de “La Goccia d’Ercole”: Valsanterno Società Agricola arl con l’Olio Extravergine di Oliva Monte di Nola e l’Azienda Agricola Fraternali Grilli Primo con l’Olio Extravergine di Oliva Uliveto del Fattore Selezione Rodolfo Monovarietale di Correggiolo che si è aggiudicata la Menzione speciale come Miglior Olio Monocultivar nella selezione “Goccia d’Ercole” per l’Alta Italia. Alla cerimonia di premiazione, oltre a Federico Sisti, Segretario Generale della Camera di Commercio dell’Umbria che organizza il concorso Ercole Olivario, era presente Maria Grazia Barone, capo Panel per la Selezione Alta Italia.

La road map delle selezioni dei finalisti all’Ercole Olivario 2026 e della premium list de “La Goccia d’Ercole”, che prevede nelle varie regioni un calendario di appuntamenti di proclamazione dei finalisti, condurrà alla fase delle finali nazionali, in programma a Perugia dal 22 al 27 marzo, con assaggi condotti da una giuria nazionale composta da 16 esperti selezionati tra gli assaggiatori appartenenti al panel di Ercole Olivario, finalizzati alla individuazione dei vincitori.

I 120 finalisti da tutta l’Italia saranno presenti a Perugia alla cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori di questa XXXIVesima edizione dell’Ercole Olivario, che si terrà il 21 e 22 aprile giornate in cui verranno premiati anche i vincitori de “La Goccia d’Ercole”, la sezione dedicata alle piccole produzioni olearie.