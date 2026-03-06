Omag-MT torna in campo a Cervia: domenica la sfida contro Cuneo

La Omag-MT San Giovanni in Marignano torna in campo domenica 8 marzo per affrontare la Cuneo Granda Volley nella gara di ritorno della Playoff Challenge – girone B. Il match si giocherà alle 17 al Palasport di Cervia, con le marignanesi pronte a riprendere il cammino dopo il primo confronto disputato una settimana fa in Piemonte.

La squadra romagnola arriva alla sfida in una fase particolare della stagione. Dopo aver salutato Sarah Straube e Yushan Zhuang, il gruppo guidato dallo staff tecnico marignanese si presenta alla partita con la serenità di aver già centrato il principale obiettivo stagionale: la salvezza.

Proprio per questo la parte finale del campionato assume un significato diverso, diventando un momento utile per valorizzare il lavoro svolto durante tutta la stagione e per dare spazio a tutte le atlete della rosa.

Il precedente tra le due squadre in questa fase della competizione risale a domenica 1° marzo, quando a Cuneo le padrone di casa si sono imposte 3-1.

A raccontare lo spirito con cui la squadra si avvicina alla partita è Cecilia Nicolini, che sottolinea come la voglia di scendere in campo non manchi nonostante l’obiettivo salvezza sia già stato raggiunto.

«È vero che abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo principale, ma questa parte finale del campionato può essere anche un’occasione per dare spazio a chi ha giocato un po’ meno durante la stagione. Le motivazioni quindi non mancano, perché c’è tanta voglia di scendere in campo e dimostrare tutto il lavoro fatto durante l’anno. Sicuramente è una fase della stagione che rappresenta una vetrina importante per tutte noi. L’obiettivo resta quello di divertirsi, e sappiamo bene che ci si diverte davvero solo quando si vince: questa è un po’ la chiave di questo periodo».

La gara di Cervia rappresenta dunque un passaggio importante nel cammino della Playoff Challenge. Dopo la sfida con Cuneo, la Omag-MT tornerà infatti in campo il 20 marzo a Bergamo, nel prossimo appuntamento di questa fase della competizione.