Omofobia all’ospedale di Cesena: le condanne di AUSL, Regione, Cisl e Arcigay

Si succedono le reazioni all’episodio di omofobia accaduto all’ospedale “Bufalini” di Cesena.

Scrive Marco Tonti Presidente Arcigay Rimini “Alan Turing”: “FR… DEL CA…” questa la scritta che Mattia Montanari, infermiere all’ospedale di Cesena, si è trovata scritta a pennarello sul suo armadietto al ritorno dalle ferie come denunciato da AGEDO Romagna. A lui va la nostra piena solidarietà. Un atto chiaramente premeditato, organizzato e pianificato: doveva esserci campo libero, bisognava aspettare il momento buono senza farsi vedere da nessuno tranne dai complici, rimediare il pennarello. Tutto questo per insultare qualcuno, un collega che ha solo la pretesa di vivere la sua vita in serenità. Possiamo immaginarci le risatine mentre questo piano di scherno prendeva forma, il pensiero della vittima ferita. E invece no, Mattia ha denunciato pubblicamente un fatto molto grave, compiuto da adulti e non da qualche ragazzino che vuole farsi grande”.

“Un fatto che in sé sembrerebbe una goliardata da caserma, ma che è grave perché rivela quanto accanimento ancora ci sia ovunque, perfino in ambienti di lavoro che dovrebbero essere dedicati alla cura delle persone più fragili e in difficoltà”, prosegue Marco Tonti .”Se questo è quello che può succedere a un collega, figuriamoci come potrebbe comportarsi con una paziente trans o un degente gay, col figlio di una famiglia arcobaleno giusto per fare degli esempi della più semplice quotidianità.”

“Sarebbe interessante che gli autori del gesto si facessero avanti e lo rivendicassero, se ne prendessero il “merito” per dimostrare di non essere solo vigliacchi che agiscono col favore delle tenebre per cercare di umiliare qualcuno. Ma questo non succederà, nella loro testa è solo una goliardata. Ma chi sa deve parlare, perché covare questi sentimenti di odio e disprezzo in un contesto di cura è davvero pericoloso”, chiosa Marco Tonti.

“In questo senso va riconosciuto il percorso della AUSL Romagna che ha patrocinato degli eventi connessi al Rimini Summer Pride del 2025 e che da anni ha avviato con le realtà dei territori un percorso profondo e visibile di riconoscimento delle necessità della popolazione LGBTQI+ della Romagna. Siamo certi che la Azienda sanitaria saprà intervenire con decisione e al massimo delle possibilità date da una legislazione italiana drammaticamente carente per quanto riguarda la tutela della dignità delle persone LGBTQI+ dai discorsi d’odio. Per finire bisogna ringraziare Mattia per avere avuto la volontà e la forza di denunciare pensando a chi può non avere la sua forza. Nel suo post Facebook scrive “Ma quanti Mattia ci sono al mondo diversi di me? Ci avete mai pensato? Prima di vomitare odio avete mai pensato a quante persone non sono me e una simile vigliaccheria può devastarli nel profondo, lacerarli come persone?” ( https://www.facebook.com/share/p/1AB1bgacz7/ ) Ecco, sono soprattutto queste le persone cui si deve pensare, incoraggiarle nella denuncia di questi fatti e sostenerle nella loro dignità. Grazie Mattia per il tuo coraggio che forse ti attirerà addosso ulteriori e più pesanti conseguenze, commenti social beceri, delegittimazioni da due soldi, parole buttate lì con facilità, ma con questa denuncia puoi dare coraggio a chi ancora oggi subisce senza chiedere aiuto. I Centri Antidiscriminazione di Rimini e Ravenna possono prendersi in carico queste situazioni, vale per tutte e tutti” conclude il Presidente Arcigay Rimini “Alan Turing”.

“Esprimiamo ferma condanna per il vile episodio di omofobia verificatosi all’Ospedale Bufalini di Cesena, dove un dipendente ha trovato scritte offensive e discriminatorie sul proprio armadietto”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale e l’assessora alle Pari opportunità, Gessica Allegni, sul grave episodio di omofobia verificatosi all’ospedale Bufalini di Cesena, dove un dipendente, al rientro dopo un periodo di ferie, ha trovato una scritta omofoba sul proprio armadietto.

“Un gesto inqualificabile, indegno, inaccettabile – dicono ancora de Pascale e Allegni – In Emilia-Romagna l’odio omofobico non può e non deve passare”. “È ancora più grave e odioso che sia accaduto negli spazi di un ospedale. Siamo al fianco di Mattia, che abbiamo sentito e al quale abbiamo espresso tutta la nostra vicinanza. Gli abbiamo assicurato che non sarà solo in questa battaglia. Lo abbiamo anche ringraziato per aver avuto il coraggio di denunciare l’accaduto. “Condividiamo le parole dell’associazione Agedo e auspichiamo che si prendano subito i dovuti provvedimenti”. “L’omofobia non ha e non avrà mai posto nella nostra comunità. Mai”.

Da parte loro CISL Romagna e CISL FP Romagna “condannano con ferma decisione il grave atto di omofobia che ha visto un dipendente dell’Ospedale Bnufalini di Cesena vittima di una scritta offensiva sul proprio armadietto. Questo gesto, oltre a rappresentare una profonda mancanza di rispetto verso la persona coinvolta, è un affronto a tutti i valori di dignità e uguaglianza su cui si fonda un ambiente di lavoro sano e inclusivo. ​Il nostro pensiero e la nostra piena solidarietà vanno al collega che ha subito questa inaccettabile aggressione verbale. Non possiamo tollerare che un luogo di cura e assistenza diventi teatro di episodi di odio e discriminazione”.

Per questo – rosegueno i sindacati – chiediamo con urgenza che l’Azienda USL della Romagna e le istituzioni preposte agiscano con rapidità e trasparenza per proteggere e supportare il lavoratore in ogni modo possibile, assicurando che non ci siano ulteriori ripercussioni personali o professionali; identificare i responsabili di questo atto vigliacco e procedere con immediate e decise sanzioni disciplinari; attivare percorsi formativi e iniziative di sensibilizzazione efficaci, per promuovere una vera cultura del rispetto e contrastare ogni forma di pregiudizio e bullismo all’interno delle strutture sanitarie”.

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“Il luogo di lavoro deve essere, prima di tutto, un luogo di rispetto. È nostra responsabilità, come sindacato e come comunità, garantire che ogni lavoratrice e lavoratore possa svolgere le proprie mansioni in un contesto sicuro e sereno, libero da qualsiasi forma di discriminazione”, concludono CISL Romagna e ​CISL FP Romagna.

La Direzione dell’Azienda Usl Romagna, unitamente alla Direzione sanitaria dell’ospedale Bufalini di Cesena e suoi professionisti, “esprime la sua più forte condanna per l’episodio di discriminazione omofoba verificatasi all’interno della struttura ospedaliera, con una scritta discriminatoria e lesiva rilevata sull’armadietto di un dipendente”.

“Vogliamo esprimere la nostra più totale solidarietà e vicinanza al dipendente coinvolto e assicurare che faremo tutto il possibile per fare luce sull’accaduto, valutando anche le possibili azioni legali da intraprendere. Riteniamo che la discriminazione e l’offesa non abbiamo alcun posto all’interno della nostra Azienda. Infatti da oramai due anni è attivo un tavolo di confronto e co-progettazione con tutte le Associazione della Romagna che lottano contro l’omofobia e a favore dei diritti delle persone LGBTQIA+. Nell’ambito di questo tavolo sono stati organizzati: una indagine conoscitiva sul benessere e sull’accesso ai servizi di prevenzione della popolazione LGBTQIA+, incontri con le associazioni per definire le aree di maggior criticità all’interno del SSN, e formazione del personale tramite corsi rivolti a tutte le categorie professionali. E’ quanto mai evidente che è importante continuare a lavorare su questi aspetti per garantire non solo un accesso ai servizi più equo e senza discriminazioni ma anche per assicurare un ambiente di lavoro più inclusivo e sicuro” scrive la Direzione Generale dell’Ausl della Romagna.