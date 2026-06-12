Oncologia di precisione e IA: a Rimini la “Breast Cancer Conference”

Le frontiere dell’oncologia predittiva e della personalizzazione terapeutica si danno appuntamento in Romagna. Il Centro Congressi SGR di Rimini si prepara ad ospitare, nelle giornate del 18 e 19 giugno, la prestigiosa “Breast Cancer Conference: from molecular signatures to clinical oncology”. Un simposio internazionale di altissimo profilo scientifico, inserito nei programmi del GOIRC e del Comprehensive Cancer Care and Research Network (CCCRN) dell’IRST-AUSL Romagna, destinato a tracciare le linee guida future nella lotta al carcinoma mammario.

Il congresso, guidato dal direttore scientifico facente funzioni dell’IRST IRCCS “Dino Amadori”, il professor Antonino Musolino, si articolerà in otto sessioni specialistiche. Più di quaranta i relatori attesi, provenienti dai principali hub della ricerca oncologica mondiale, tra cui Boston, Londra, Parigi, Anversa e Lisbona. Al centro del dibattito ci saranno i temi più caldi della medicina traslazionale: l’uso dei biomarcatori predittivi, lo sviluppo degli anticorpi farmaco-coniugati e il monitoraggio costante tramite biopsia liquida. Ampio spazio sarà dato anche all’innovazione tecnologica, con focus sui modelli tumorali 3D e sull’impatto dell’intelligenza artificiale nella pianificazione della radioterapia.

Accanto all’avanguardia biologica e tecnologica, la conferenza accenderà i riflettori su tematiche umane ed etiche di fondamentale importanza, spesso lasciate ai margini dei grandi congressi. Si discuterà infatti della qualità della vita delle giovani pazienti lungo-sopravviventi, della gestione clinica del tumore nelle donne anziane e della ricerca legata alle cure palliative.

L’evento, accreditato ECM con 11 crediti per medici oncologi, radioterapisti e internisti, si conferma un’occasione unica di aggiornamento gratuito. Un pool di esperti locali, tra cui Annalisa Curcio, Lorenzo Gianni, Antonino Romeo e Stefano Tamberi, affiancherà la direzione per tradurre la grande scienza internazionale nella pratica clinica quotidiana del territorio.