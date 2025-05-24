“Opere strategiche e valorizzazioni immobiliari” del Comune di Riccione: l’incarico va a Cinzia Farinelli

A partire da lunedì 26 maggio, Cinzia Farinelli assumerà la direzione del nuovo ambito funzionale “Opere strategiche e valorizzazioni immobiliari” del Comune di Riccione. L’incarico è stato conferito con atto sindacale firmato dalla sindaca Daniela Angelini, nell’ambito della riorganizzazione complessiva della struttura comunale.

Questo nuovo ambito nasce per dare un coordinamento più efficace e mirato alle attività legate ai grandi progetti di trasformazione urbana, alle infrastrutture strategiche e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Si tratta di un settore trasversale, chiamato a lavorare in sinergia con altri uffici per pianificare e realizzare interventi che incidano concretamente sul volto della città e sul benessere della comunità.

Farinelli, che attualmente dirige anche il settore Risorse finanziarie, Risorse umane, Società partecipate e Patrimonio e ad interim Turismo, Sport, Cultura e Sviluppo economico, metterà a disposizione la propria esperienza maturata negli anni all’interno del Comune e presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’obiettivo di integrare competenze tecniche e visione strategica.

Il nuovo incarico prevede il coordinamento di progetti complessi: dalla pianificazione di nuove opere pubbliche alla riqualificazione di immobili comunali, fino alla gestione strategica del patrimonio disponibile, con particolare attenzione alle opportunità offerte dai fondi del Pnrr. Il lavoro sarà guidato da obiettivi annuali misurabili, definiti attraverso il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao), e soggetto a valutazioni di performance.