Osservatorio PMI Confartigianato, a Rimini le attività femminili sul podio regionale

In occasione della “Giornata Internazionale della Donna”, il presidente di Confartigianato Emilia-Romagna, Davide Servadei, ha incontrato Cinzia Ligabue, presidente del Movimento Donne Impresa Confartigianato regionale. Un’occasione per ricordare il significato dell’8 marzo e per riflettere sulla situazione dell’imprenditoria femminile anche alla luce dei dati elaborati dall’Osservatorio PMI di Confartigianato Emilia-Romagna. Non è mancato l’omaggio floreale, ormai una tradizione in questa giornata.

“I dati ci dicono che l’imprenditoria femminile rappresenta circa il 20% del totale, una percentuale importante, ma ancora troppo bassa – ha affermato Ligabue -. Il nostro obiettivo è quello di arrivare alla pari, probabilmente è solamente un sogno, soprattutto se le istituzioni non intervengono per sostenere chi ha il coraggio di avviare nuove attività e chi resiste in un momento in cui sono tante le difficoltà. Non solo con incentivi all’attività ma anche con politiche che possano aiutare le donne nel loro ruolo sociale di gestione della famiglia”.

Ma qual è la situazione nella provincia di Rimini?

La provincia si posiziona sul podio regionale per incidenza di attività femminili. Spicca il dato sull’artigianato under 35: quasi una bottega giovanile su tre è guidata da una donna, segnando un nuovo corso per il “saper fare” del territorio.

Nel panorama economico dell’Emilia-Romagna, Rimini si conferma un territorio fertile per l’iniziativa imprenditoriale delle donne. Con 8.473 imprese femminili registrate, la provincia vanta un’incidenza del 21,5% sul totale delle attività economiche, un valore che la colloca ai vertici regionali insieme a Ferrara e Piacenza. Non si tratta solo di una resistenza passiva alle fluttuazioni del mercato, ma di una vera e propria spinta propositiva che vede le donne protagoniste, specialmente nelle nuove generazioni.

Il dato più significativo che emerge dal report di Confartigianato riguarda il settore dell’artigianato giovanile. A Rimini, il 31,9% delle imprese artigiane gestite da under 35 è in mano a donne: è la percentuale più alta in tutta la regione. Questo significa che, nonostante le sfide croniche come la mancanza di manodopera (che preoccupa il 31,9% delle imprenditrici a livello regionale) e l’instabilità geopolitica prevista per il 2026, le giovani riminesi stanno scommettendo sulle proprie competenze tecniche e creative per dare nuova linfa ai mestieri d’arte e di produzione.

L’analisi del capitale umano sottolinea una netta prevalenza femminile nel percorso formativo superiore: il 56,2% delle diplomate riminesi sceglie di proseguire gli studi all’università, un tasso che supera di quasi 13 punti quello dei colleghi maschi. Questa preparazione si riflette in un tessuto professionale qualificato, dove le donne costituiscono quasi il 44% dei lavoratori indipendenti con laurea. Anche sul fronte della mobilità, Rimini riesce a trattenere talenti, registrando un saldo positivo di laureate che scelgono la provincia come sede di residenza e di carriera.

Un altro pilastro fondamentale è l’imprenditoria straniera femminile, che a Rimini conta 1.423 unità. Queste realtà rappresentano il 19,3% di tutte le imprese straniere provinciali, evidenziando come l’apertura di una partita IVA sia un canale privilegiato di integrazione e crescita economica per le cittadine di origine non italiana.

Nonostante i segnali positivi, il 2026 impone nuove strategie gestionali. Per contrastare la difficoltà di reperimento del personale, le imprese femminili si stanno distinguendo per un approccio al lavoro più flessibile: il 33,6% delle imprenditrici punta sulla conciliazione tra vita privata e professionale per attrarre e trattenere i collaboratori, superando la media regionale in questa pratica di welfare aziendale. Rimini, dunque, si candida a essere il laboratorio di un’economia più inclusiva e attenta al ricambio generazionale

I dati principali riassunti in tabella