Pallanuoto Polisportiva Riccione: Serie C e Giovanili, Allievi (U16) e Acquagoal (Propaganda)

Serie C Pallanuoto: Polisportiva Riccione sfiora l’impresa a Parma. Cuore e grinta non bastano: 10-9 per i padroni di casa.

Parma – Una vera battaglia sportiva, vibrante e decisa da dettagli minimi. Nella cornice del Centro Sportivo Negri, la Polisportiva Riccione esce a testa altissima dalla sfida contro la Pol. Coop Parma 1964, cedendo per un solo gol di scarto (10-9) al termine di un match giocato alla pari contro una delle formazioni più solide del campionato.

La cronaca del match

La partita si apre su ritmi altissimi. Nei primi due parziali Riccione studia l’avversario e contiene le sfuriate dei padroni di casa, andando all’intervallo lungo sotto di due reti (7-5).

La reazione arriva nel terzo tempo: una frazione dominata dagli ospiti che, grazie alle reti di un ispirato Mancini (tripletta), del mancino Tamburini e di Zucconi (entrambi a segno due volte), riescono a ricucire lo strappo.

L’ultimo quarto è vietato ai deboli di cuore. Riccione spinge alla ricerca del sorpasso, ma Parma risponde colpo su colpo. Nei secondi finali, una superiorità numerica non capitalizzata nega ai romagnoli un pareggio che, per quanto visto in acqua, sarebbe stato il risultato più giusto.

Le voci dei protagonisti

Soddisfatto della prestazione ma rammaricato per il risultato, il tecnico Bellavista: “voglio fare i complimenti ai ragazzi. Nonostante la classifica, hanno lottato su ogni pallone con la mentalità giusta. Purtroppo raccogliamo ancora i complimenti, ma non i punti. Ci manca davvero poco per toglierci soddisfazioni in questo campionato difficile. Ora sfrutteremo la pausa pasquale per ricaricare le energie in vista degli scontri diretti con Bologna e Piacenza, che saranno decisivi per la salvezza.”

Gli fa eco il capitano e portiere Giacomo Sacchi: “il pareggio sarebbe stato il risultato minimo meritato. Abbiamo preso le misure al Parma e giocato a viso aperto. Solo un pizzico di sfortuna ci ha negato il risultato utile. Ora stacchiamo un attimo per poi tuffarci nel finale di stagione senza paura, consapevoli della nostra crescita.”

Settore Giovanile: U16 padrona a Faenza e Acquagoal in festa.

Under 16: Riccione espugna Faenza con un super terzo tempo (11-17).

Faenza – Prova di forza per la Polisportiva Riccione, che nella seconda di ritorno del girone regionale batte il NC Faenza 11-17. Dopo un avvio contratto e un secondo tempo chiuso in parità (7-7), i ragazzi di coach Diego Biaggi cambiano marcia nella ripresa: il break decisivo arriva nella terza frazione (1-4), consolidato poi da un finale in pieno controllo (3-6).

Trascinatori del match Enea Pellegrini e Matteo Collini con 5 reti a testa, ben supportati da Cevoli (3) e Bartolini (2). A segno anche Ferri e Morri, quest’ultimo al primo centro in categoria. Da segnalare l’esordio positivo del giovane portiere Brando Migani (classe 2014), mentre spicca la prestazione del capitano Alessandro Berardi, il migliore per personalità e interventi decisivi. Una vittoria di maturità che conferma la crescita tecnica e caratteriale del gruppo riccionese.

Acquagoal: festa e sport per i piccoli della Polisportiva Riccione.

Grande entusiasmo per i giovanissimi dell’Acquagoal Riccione, protagonisti di una giornata di sport e divertimento nelle Marche. Guidati dal tecnico Montanari, i piccoli atleti hanno partecipato a un torneo non competitivo, mettendo in mostra ottimi progressi tecnici e un forte spirito di squadra. Al di là dei risultati, a vincere è stata la gioia di stare insieme, confermando l’ottimo lavoro della scuola riccionese nel far crescere il vivaio tra sorrisi e sani valori sportivi.