Parco Foreste Casentinesi, Pd Romagna attacca: “Nomina politica, uno schiaffo ai territori”

Si accende il confronto politico sulla futura presidenza del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. I consiglieri regionali del Partito Democratico della Romagna intervengono con una nota congiunta, criticando le indiscrezioni emerse sulla proposta del Governo.

“Le notizie che giungono dalla stampa sulla nomina del Presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna ci lasciano attoniti” – dichiarano Daniele Valbonesi, Francesca Lucchi, Valentina Ancarani, Eleonora Proni, Niccolò Bosi, Alice Parma ed Emma Petitti.

Nel comunicato viene ricostruito il percorso di confronto avviato nei mesi scorsi tra enti locali e istituzioni. “Dopo mesi di scambi, di contatti e riflessioni tra sindaci, regione Emilia-Romagna e Toscana e Ministero dell’Ambiente” – proseguono – “la decisione del Governo e del Ministro sembra essere quella di proporre una terna composta da esponenti di FDI e tutti del territorio toscano”.

Una scelta che viene contestata nel merito e nel metodo. “Sostanzialmente una sorta di lottizzazione politica senza tener conto degli equilibri istituzionali, politici e territoriali” – si legge nel comunicato – “Uno schiaffo ai sindaci, che proprio in questi giorni avevano fatto al ministro Picchetto Fratin una proposta condivisa, uno schiaffo a territori montani, che ancora una volta si sentono inascoltati e traditi”.

I consiglieri parlano anche di una frattura nei rapporti istituzionali. “Uno schiaffo ai rapporti istituzionali tra Governo e Regioni, rotti da una scelta partitica unilaterale” – si legge – con un passaggio critico anche nei confronti dei rappresentanti politici del territorio: “Uno schiaffo anche ai parlamentari di centrodestra romagnoli, che dimostrano la loro inconsistenza politica o di aver barattato questa nomina con altro”.

Nel documento viene inoltre sottolineata la necessità di criteri diversi nella scelta delle figure apicali degli enti. “Enti come quelli del parco avrebbero bisogno che le scelte si basassero su competenze, visioni e coraggio, non senza scelte politiche, ma con una politica che abbia queste criteri di merito come pilastri per una scelta” – si legge nel comunicato.

In conclusione, il Partito Democratico della Romagna ribadisce la propria posizione critica. “Favorire una scelta basata su una lottizzazione di parte, sacrifica ancora una volta gli interessi dei territori e dell’ente parco ai giochi interni alla maggioranza parlamentare e al centrodestra romagnolo, che poco però interessano ai cittadini e rischiano di creare danno ad un intero sistema istituzionale e territoriale” – concludono i consiglieri.