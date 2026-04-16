Pasticceria, il nuovo Papillon Layer Croissant di Rinaldini è un’opera d’arte

Chi si ferma è perduto. O, meglio ancora, chi non innova rimane al palo. Roberto Rinaldini, Pastry Chef tre volte Campione del Mondo, membro Relais Dessert, riminese, anche questa volta ha creato un’opera d’arte. Un capolavoro che “buca” lo schermo e arriva dritto dritto al consumatore con la sua potenza comunicativa. Dal cilindro di colui che rappresenta l’eccellenza della pasticceria a livello internazionale, ecco il Papillon Layer Croissant. Ma come diavolo ci è arrivato a concepire un dolce simile? Da quale idea è scaturita la forma del croissant che ha proporzioni e colore mai visti prima?

“Segui i trend… oppure li crei. In ogni caso, oggi più che mai – spiega Rinaldini – c’è bisogno di novità. Perché la forma attira. Sempre. Ma non basta. La struttura deve conquistare, deve emozionare, deve far tornare il cliente. E poi c’è una verità che non possiamo ignorare: è il mercato che decide. Negli ultimi anni la viennoiserie si sta muovendo in modo chiaro: prodotti iconici, riconoscibili, fotografabili. Meno referenze, più identità. Il Papillon Layer Croissant al cacao nasce esattamente da questa visione: sfogliatura netta, colore pieno, superficie lucida effetto caramellato. Un prodotto che non è solo buono da solo, ma diventa una base straordinaria per costruire esperienze. È social, è distintivo, ha marginalità. Tre leve che oggi devono parlare la stessa lingua. Chi lavora solo sulla forma si ferma. Chi unisce tecnica, visione e mercato cresce”.