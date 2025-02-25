Pattinaggio Riccione, boom di presenze al Fisr: 400 atlete hanno riempito il Playhall

Si chiude una due giorni di grande spettacolo sulle rotelle al Playhall di Riccione: più di 400 atleti hanno risposto all’appello del Campionato Interregionale FISR gruppi spettacolo, organizzato dal Pattinaggio Riccione, sezione artistico, in collaborazione con il Comune di Riccione. La competizione ha visto in gara atleti provenienti da Marche, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna, gareggiando per l’accesso ai campionati nazionali che si terranno a Montichiari (BS) dal 10 al 13 aprile prossimo.

Per il Pattinaggio Riccione sono scesi in pista il quartetto Green Pearl Show, categoria cadetti e il quartetto Green Pearl Show Ivory, categoria junior.

La formazione Green Pearl Show, composta da Sara Zaghini, Annamaria Pagnotta, Viola Gabellini e Aurora Pagnotta con il brano dal titolo “Encierro”, ha eseguito un’ottima performance, rappresentando l’atmosfera che si respira durante la corsa dei tori a Pamplona e conquistando un ottimo secondo posto che lo porterà ai campionati nazionali.

Invece, la formazione Green Pearl Show Ivory, composta da Angelica Giovagnoli, Chiara Fabbri, Stella Gianpietro e Iris Muca, ha presentato il programma dal titolo “Una notte tra mille”, ispirato alle Mille e una notte: peccato per qualche imprecisione fortemente penalizzata dal sistema di valutazione Rollart, che ha visto le atlete di casa, per la prima volta nella categoria di così alto livello, raggiungere il quinto posto.

“Un ringraziamento speciale va alle allenatrici Daniela Fasanella e Alice Cappellin, per aver seguito con tanta professionalità le atlete sia durante la preparazione del campionato che durante la gara” – conclude la presidente del Pattinaggio Riccione, Gigliola Mattei.

(Nell’immagine di apertura: da sx Alice Cappellini, le atlete del quartetto Green Pearl Show e Daniela Fasanella)