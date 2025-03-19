Pattinaggio Riccione: grande successo del Campionato Nazionale ACSI

Un evento che rimarrà negli annali del Pattinaggio Riccione quello del Campionato Nazionale ACSI “Città di Riccione”, concluso domenica 16 marzo al Play Hall. Forte dei suoi 112 atleti in gara, la società di casa ottiene il massimo del punteggio sulle 63 società provenienti da 12 regioni italiane, dalla Sicilia al Trentino : un totale di 546 punti ottenuti, seguita da La Rosa di Livorno (335 punti) e il Pattinaggio Artistico Spello con 207 punti, che consacrano il Pattinaggio Riccione società al vertice del Campionato Nazionale ACSI 2025. Sui 730 atleti del campionato, il Pattinaggio Riccione detiene anche il primato dell’atleta più giovane in pista: Maria Nicole di 4 anni, alla sua prima esperienza in gara dopo soli 7 mesi di allenamento.

Dalle categorie dei giovanissimi agli agonisti, il campionato ACSI è stato un tour de force molto impegnativo sia per gli atleti che per gli insegnanti, un grande sforzo nella preparazione di tutti, dove il sistema di rollart di ACSI ha messo a dura prova soprattutto gli atleti giovani: “ Ci siamo cimentati per la prima volta in un nuovo metodo di giudizio chiamato Acsi Score che va a valutare numericamente il valore di ogni elemento tecnico che l’atleta presenta durante la sua esecuzione – commenta l’allenatrice Paola Giulianelli. – Il totale del punteggio va a sommare le qualità tecniche e quelle artistiche che l’atleta mette in risalto. Un metodo di giudizio nuovo che non perdona nessun errore, nemmeno il più piccolo, perché i giudici dopo l’esecuzione analizzano a rallentatore le performance degli atleti che sono stati ripresi”.