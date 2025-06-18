Alice Parma (Pd): “Report Povertà Caritas, cresce la fragilità sociale, urgenti interventi trasversali”

La consigliera regionale Pd Alice Parma commenta i dati sulla povertà pubblicati da Caritas: “Casa, lavoro e salute i temi su cui siamo al lavoro in Regione”.

“Il recente report sulla povertà pubblicato da Caritas conferma una realtà che non possiamo più ignorare: la fragilità sociale cresce e cresce di conseguenza l’urgenza di interventi trasversali che mettano al centro la dignità delle persone.

Nel 2024 la rete Caritas ha assistito in Emilia-Romagna oltre 30mila persone in 312 centri di ascolto e servizi attivi sul territorio. Questo significa più del 97% di assistiti, un dato sopra la media nazionale e in linea con le regioni del Nord, dove la domanda sociale è elevata nonostante indicatori economici favorevoli. La Regione Emilia-Romagna si posiziona tra quelle con la più alta incidenza di famiglie supportate per ogni 1.000 residenti, pur avendo un rischio di povertà secondo Istat tra i più bassi d’Italia (5,8%, 2a dopo il Trentino). Gli interventi di ascolto della Caritas sono aumentanti in un anno del +3,52%. In questo contesto, dobbiamo chiederci cosa possiamo fare come istituzioni. E credo che siano tre i temi fondamentali che si intrecciano e devono guidare il nostro impegno politico e sociale: la casa, il lavoro giusto e di qualità e il diritto alla salute.

La casa non è solo un tetto, ma un punto di partenza per costruire sicurezza e stabilità. Senza una dimora sicura, ogni progetto di vita diventa precario. Parallelamente, il lavoro deve essere non solo un’opportunità, ma una condizione dignitosa per realizzarsi e costruire un futuro, con salari adeguati che garantiscano la possibilità di crescere come singoli, in famiglia e nelle formazioni sociali, partecipando pienamente alla vita della nostra comunità. È da qui che nasce la necessità di pensare ad un salario minimo legale per combattere la povertà e le disuguaglianze crescenti. A sua volta, un lavoro stabile e un’abitazione sicura devono essere accompagnati dalla certezza del diritto alla salute garantito a tutti, a prescindere dalle tasche. In questo senso l’intervento di 10 miliardi di investimenti sulla sanità annunciati ieri dalla Regione Emilia-Romagna rappresenta un passo importante per rafforzare il nostro sistema sanitario regionale e i servizi assistenziali di base, rendendolo più accessibile e vicino ai cittadini.

Ma non possiamo fermarci qui. Le transizioni ecologica e digitale in corso ci pongono una sfida ulteriore: non possiamo permetterci che queste trasformazioni escludano chi è già in difficoltà. Dobbiamo progettare un percorso di cambiamento inclusivo, capace di portare con sé tutta la popolazione, garantendo strumenti, formazione e opportunità per non lasciare indietro nessuno. La risposta alle nuove povertà deve essere complessiva e strutturale, per restituire dignità e speranza a chi oggi vive in condizioni di vulnerabilità”. Così la vice capogruppo Pd in consiglio regionale Alice Parma commentando i dati pubblicati da Caritas e le azioni su cui è al lavoro in Regione Emilia-Romagna.”, conclude Alice Parma.